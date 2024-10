TOYOTA GAZOO Racing tiene tutto e tutti al sicuro con Zscaler

I dati sono il motore del mondo digitale e proteggerli è vitale per le grandi aziende mondiali, di ogni settore. Zscaler, specialista della cloud security, ha annunciato che TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oy (TGR-WRT) utilizza la piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange, una soluzione di sicurezza cloud-native, per proteggere gli utenti, le applicazioni e i dati per le sue operazioni globali e durante le competizioni di rally a livello mondiale. Con sede a Jyväskylä, in Finlandia, l’azienda, caratterizzata da elevate performance e una forte vocazione competitiva, continua a sviluppare le proprie tecnologie, spingendosi oltre il contesto dei rally mondiali per applicarle alle innovazioni nell’industria automobilistica.

Le esigenze di TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team gestisce programmi di rilevanza internazionale per il World Rally Championship, il Customer Motorsport e lo Young Driver Development. Poiché l’azienda opera in località con condizioni estreme e spesso remote in tutto il mondo, garantire un accesso sicuro e ad alte prestazioni a Internet e alle applicazioni private è stato una sfida significativa per il team IT. TGR-WRT si connette a un totale di 100 servizi, che includono archiviazione di file, applicazioni SaaS e applicazioni personalizzate private per i dati sensibili di ingegneria e testing. L’azienda, in rapida crescita, ha compreso che la propria infrastruttura di sicurezza tradizionale, costituita da VPN e firewall, non era né sufficientemente agile né sicura per soddisfare le sue necessità. Quando TGR-WRT ha adottato una strategia “cloud-first” come parte del processo di modernizzazione, l’organizzazione ha anche cercato una connettività più efficiente per i propri utenti nelle tappe di rally e nelle sedi decentrate, con un miglioramento del livello di sicurezza attraverso un approccio Zero Trust.

Il team della sicurezza ha iniziato il suo percorso verso l’approccio Zero Trust collaborando con Mintly, un integratore di tecnologia finlandese, che ha consigliato Zscaler a TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team per soddisfare le sue specifiche esigenze. Dopo un Proof of Concept di successo, TGR-WRT ha lavorato a stretto contatto con Mintly per implementare la piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange in tempi stretti. La piattaforma completa di sicurezza cloud-native Zero Trust consente ora connessioni rapide e sicure tra utenti, filiali, applicazioni e workload, ovunque e su qualsiasi dispositivo. Essa agisce come un centralino, collegando gli utenti direttamente alle applicazioni e alle altre risorse, non alla rete, riducendo così la superficie di attacco ed eliminando il rischio di movimenti laterali.

Durante un rally, è fondamentale far pervenire il più rapidamente possibile i pacchetti di dati dalle auto a tutte le persone interessate, in modo che possano essere analizzati per ottimizzare le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli. Con l’aiuto di Zscaler, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ha creato un ambiente in cui questi dati altamente sensibili possono essere inviati senza problemi e in modo sicuro attraverso luoghi diversi.

Le soluzioni Zscaler implementate

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ha implementato Zscaler for Users con Zscaler Internet Access (ZIA) per garantire agli utenti un accesso Zero Trust a Internet e alle applicazioni SaaS da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. La soluzione ZIA intermedia connessioni sicure tra utenti e applicazioni in base all’identità, al contesto e alle policy aziendali. Grazie all’ispezione del traffico TLS/SSL e alle difese basate sull’intelligenza artificiale, protegge tutti gli utenti attraverso le varie fasi della catena di attacco per impedire la violazione, eliminare i movimenti laterali delle minacce e prevenire la perdita di dati. Inoltre, TGR-WRT ha sostituito la sua VPN inaffidabile con Zscaler Private Access (ZPA) per un accesso sicuro e senza interruzioni alle applicazioni private da qualsiasi dispositivo e luogo. Zscaler Digital Experience (ZDX) consente al team di help-desk di TGR-WRT di rilevare i problemi di usabilità, di individuarne le cause principali e di intervenire rapidamente per risolvere i problemi e garantire un’esperienza utente di qualità superiore.

L’azienda si affida anche all’architettura direct-to-cloud di Zscaler Zero Trust SD-WAN per inoltrare il traffico dai Parchi Assistenza e dalla sede centrale attraverso uno Zscaler Branch Connector direttamente alla piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange per un accesso sicuro alle applicazioni e a Internet. Questo riduce ulteriormente la complessità dell’architettura e aggiunge un ulteriore livello di protezione dei dati eliminando le VPN site-to-site. Nel prossimo futuro, TGR-WRT prevede di implementare l’applicazione Zscaler Client Connector per fornire una sicurezza uniforme e una connettività più veloce agli utenti che utilizzano telefoni cellulari e tablet nelle sedi dove si svolgono i rally.

Il TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ha beneficiato di notevoli vantaggi con la soluzione Zscaler. Da aprile a giugno di quest’anno, la piattaforma di sicurezza li ha aiutati a elaborare 262,1 milioni di transazioni e 13,7 TB di traffico, con un aumento rilevante del traffico di oltre il 1400% rispetto all’anno precedente. In questo arco di tempo, Zscaler ha rilevato e neutralizzato circa 3 milioni di violazioni delle policy.

Dichiarazioni

“Scegliere Zscaler è una delle migliori decisioni che abbiamo preso”, ha dichiarato Riku Nykänen, Information Security Officer di TGR-WRT. “Zscaler Zero Trust Exchange semplifica la nostra architettura di sicurezza. È al centro della nostra protezione per tutto il traffico di rete dai nostri server on premise e cloud e dai notebook e dispositivi mobili che i nostri team utilizzano nei raduni, nei test, negli aeroporti e nelle loro case in tutto il mondo. Questa piattaforma di sicurezza completa soddisfa i nostri utenti perché è facile da usare e offre loro una connettività continua e senza interruzioni. Questo aspetto fa la differenza nelle nostre gare, dove ogni decimo di secondo conta”.

“Zscaler ci ha stupito”, ha dichiarato Jussi Luopajärvi, IT Manager di TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team. “La produttività degli utenti è notevolmente migliorata. Il tempo necessario per accendere i loro notebook e iniziare a lavorare in modo produttivo è sceso da cinque minuti a pochi secondi. Anche la stabilità e le prestazioni della rete nelle sedi remote sono migliorate e i falsi positivi associati al filtraggio degli URL sono diminuiti in modo significativo. Inoltre, i problemi di firewall che avevamo in precedenza sono stati eliminati”.