AWS: nuove soluzioni agentiche e partnership con OpenA

Aggiornamenti a Quick

AWS ha annunciato aggiornamenti al proprio assistente AI, Quick, che gli consentono di comprendere meglio il contesto lavorativo e le preferenze dell’utente a livello personale, di team e di organizzazione. Tra le novità, una nuova app desktop che funziona in background, si connette a file e applicazioni, completa attività e apprende il modo di lavorare dell’utente. Le nuove funzionalità consentono di creare contenuti di ogni tipo, dai documenti alle immagini, dai fogli di calcolo alle presentazioni, fino a dashboard live e pagine web, senza necessità di competenze in programmazione.