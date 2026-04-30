AWS: nuove soluzioni agentiche e partnership con OpenA

In occasione di What’s Next with AWS a San Francisco, AWS ha annunciato nuove soluzioni appositamente progettate e componenti di base che offriranno alle aziende la libertà di scelta e la flessibilità necessarie per accelerare e trasformare le proprie operazioni con l’AI agentica.
Il CEO di AWS Matt Garman e Colleen Aubrey, SVP AWS Applied AI Solutions, durante un incontro, hanno illustrato come questi “teammate” agentici consentiranno alle organizzazioni di passare dalla gestione dei limiti alla ricerca di nuove possibilità, mettendo a disposizione competenze su larga scala e raggiungendo un numero maggiore di clienti. Matt Garman ha inoltre annunciato un’espansione della partnership con OpenAI.
Ma vediamo più in dettaglio gli annunci di AWS:
Aggiornamenti a Quick: AWS ha annunciato aggiornamenti al proprio assistente AI, Quick, che gli consentono di comprendere meglio il contesto lavorativo e le preferenze dell’utente a livello personale, di team e di organizzazione. Tra le novità, una nuova app desktop che funziona in background, si connette a file e applicazioni, completa attività e apprende il modo di lavorare dell’utente. Le nuove funzionalità consentono di creare contenuti di ogni tipo, dai documenti alle immagini, dai fogli di calcolo alle presentazioni, fino a dashboard live e pagine web, senza necessità di competenze in programmazione.
Amazon Connect Family: AWS sta ampliando Amazon Connect trasformandolo in una suite di soluzioni progettate come “teammate AI”, in grado di apprendere il contesto aziendale, adattarsi ai flussi di lavoro e diventare sempre più efficaci nel tempo.
- Amazon Connect Decisions, lanciato durante l’evento a San Francisco, consente ai team di supply chain di prendere decisioni più rapide e informate, passando da giorni a poche ore. Si tratta di un sistema di pianificazione e decision-making per la supply chain che integra oltre 25 strumenti specializzati e 30 anni di esperienza operativa di Amazon.
- Amazon Connect Talent, nuova soluzione per il recruiting, utilizza agenti AI per generare rapidamente piani di colloquio strutturati e condurre interviste vocali naturali, riducendo i tempi del processo da settimane a pochi giorni e mantenendo al contempo il controllo decisionale in capo alle persone.
- Amazon Connect Health, annunciato il mese scorso, è una soluzione di AI agentica progettata specificamente per il settore sanitario, in grado di gestire attività critiche lungo l’intero percorso di cura, dalla prenotazione degli appuntamenti alla codifica medica. AWS, inoltre, ha recentemente lanciato Amazon Bio Discovery, un’applicazione basata sull’AI che aiuta gli scienziati a progettare e testare nuovi farmaci più rapidamente.
- Amazon Connect Customer, precedentemente noto come Amazon Connect, è una soluzione AI-native che gestisce già milioni di interazioni con i clienti al giorno. Da oggi, Connect Customer introduce nuove funzionalità di configurazione che consentono ai team di implementare sistemi di AI conversazionale in poche settimane anziché mesi.
AWS e OpenAI uniscono le forze: AWS e OpenAI hanno annunciato un’importante espansione della loro partnership, portando i modelli più avanzati di OpenAI direttamente in Amazon Bedrock, la piattaforma cloud già utilizzata da milioni di organizzazioni in tutto il mondo. Si tratta di un cambiamento determinante nel modo in cui le imprese possono accedere, implementare e governare l’AI di ultima generazione, senza dover abbandonare l’infrastruttura che già conoscono.
La partnership introduce tre nuove offerte, attualmente disponibili in anteprima limitata:
- Modelli OpenAI su Amazon Bedrock — Le azinde possono ora accedere ai modelli più avanzati di OpenAI tramite le stesse API di Bedrock già in uso, insieme ai modelli di altri provider quali Anthropic, Meta, Mistral e altri, il tutto all’interno di un framework unificato di sicurezza, governance e controllo dei costi.
- Codex on Amazon Bedrock — Il diffuso agente di coding di OpenAI (utilizzato da oltre 4 milioni di utenti settimanali) è ora disponibile negli ambienti AWS, consentendo ai team software aziendali di automatizzare i flussi di sviluppo utilizzando le credenziali e l’infrastruttura AWS già esistenti.
- Amazon Bedrock Managed Agents, powered by OpenAI — Un percorso semplificato per implementare su larga scala agenti AI basati su OpenAI e pronti per la produzione, con gestione delle identità, tracciabilità, memoria persistente e infrastruttura globale AWS integrate sin dal primo giorno.