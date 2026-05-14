Nutanix e NetApp: nuova integrazione per una piattaforma cloud moderna

Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, e NetApp, l’azienda dell’Intelligent Data Infrastructure, hanno annunciato una collaborazione finalizzata a integrare, entro la fine dell’anno, l’infrastruttura dati intelligente di NetApp basata sui sistemi di storage enterprise dell’azienda con la soluzione Nutanix Cloud Platform (NCP) e l’hypervisor Nutanix AHV.

Insieme, Nutanix e NetApp intendono offrire ai clienti una maggiore libertà di scelta per ottimizzare le proprie strategie di virtualizzazione e di gestione dei dati in ambienti on-premise, cloud e containerizzati. La nuova integrazione è concepita per coniugare le funzionalità di data management di NetApp ONTAP®, che includono una base dati intelligente, flessibile e sicura, con l’operatività ibrida e multicloud unificata di NCP.

“NetApp e Nutanix rendono possibile una modernizzazione semplice, sicura e rapida degli ambienti virtualizzati”, ha dichiarato Sandeep Singh, Senior Vice President e General Manager of Enterprise Storage di NetApp. “Sia che vogliano trasformare il proprio livello di virtualizzazione, le operazioni sui dati o entrambi, i clienti hanno bisogno di un’infrastruttura dati intelligente come base. Grazie alle nostre capacità combinate, NetApp e Nutanix faciliteranno l’esecuzione di carichi di lavoro virtualizzati su scala enterprise”.

Principali vantaggi

● Modernizzazione della virtualizzazione e del livello hypervisor – La potente combinazione tra NCP e l’infrastruttura dati intelligente basata su tecnologia NetApp offrirà ai clienti un nuovo percorso per modernizzare con maggiore semplicità gli ambienti on-premise e cloud. Questo lavoro congiunto permetterà ai clienti di ottimizzare lo storage, garantendo al contempo la flessibilità futura necessaria per supportare i moderni carichi di lavoro containerizzati.

● Migrazione rapida – L’integrazione basata su protocollo NFS tra NCP e NetApp ONTAP è progettata per semplificare la migrazione delle macchine virtuali (VM) verso Nutanix, riducendo la complessità e accelerando il time-to-value. Grazie al toolkit NetApp Shift e a Nutanix Move, i clienti potranno beneficiare di conversioni data-in-place delle Virtual Machine (VM) estremamente rapide, nell’ordine di pochi minuti, raggiungendo così la piena operatività in tempi brevi.

● Operatività semplificata – La gestione intuitiva tra NetApp ONTAP e la soluzione NCP mira a semplificare la gestione, il troubleshooting e i costi operativi tipici degli ambienti virtualizzati enterprise. La soluzione congiunta punta a delegare la gestione dei dati a ONTAP, permettendo una scalabilità indipendente di calcolo e storage. Le aziende che adottano NCP potranno beneficiare della sicurezza, delle prestazioni, della resilienza e delle funzionalità di data mobility offerte da NetApp ONTAP.

● Operatività a livello di singola VM – Sfruttando le funzionalità avanzate di NetApp e Nutanix, i clienti potranno gestire i propri ambienti virtuali con una granularità a livello di singola VM. Ciò consentirà di gestire le prestazioni, la capacità di storage e le modalità di ripristino da un’unica interfaccia di gestione unificata.

● Cyber resilienza integrata – L’unione dell’infrastruttura NetApp con NCP è concepita per permettere alle aziende di proteggere i carichi di lavoro nel cloud ibrido in totale sicurezza. La soluzione congiunta offrirà ai clienti l’accesso alla funzionalità Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) di NetApp ONTAP e al servizio NetApp Ransomware Resilience, in modo da rilevare minacce e tentativi di esfiltrazione di dati in tempo reale.

“Collaborando con Nutanix, NetApp consolida ulteriormente la propria posizione di leadership come principale fornitore di storage e gestione dati per la virtualizzazione”, ha affermato Dallas Olson, Chief Commercial Officer di NetApp. “Insieme a Nutanix, offriamo alle aziende le fondamenta necessarie per creare un’infrastruttura dati intelligente che offre prestazioni, resilienza e scalabilità, capace di evolvere insieme alle loro esigenze di virtualizzazione”.

“Grazie alla partnership con NetApp, i clienti potranno modernizzare la propria piattaforma di virtualizzazione e, contemporaneamente, sfruttare tutta la potenza dell’infrastruttura dati intelligente di NetApp”, ha dichiarato Tarkan Maner, President e Chief Commercial Officer di Nutanix. “Abbiamo unito le forze per permettere ai clienti di affrontare il processo di modernizzazione secondo i propri ritmi”.

Con l’evolversi dell’alleanza, Nutanix e NetApp prevedono di collaborare per accelerare l’innovazione nell’ambito dell’AI, integrando NetApp ONTAP nella soluzione Nutanix Agentic AI, uno stack software completo, progettato specificamente per supportare i clienti nell’adozione dell’Agentic AI per la trasformazione del business.