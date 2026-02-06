Banking: Oracle lancia una piattaforma agentica per l’era dell’AI

Oracle Financial Services sta trasformando il settore bancario (banking) con una suite di applicazioni enterprise basate su AI, tool di progettazione, framework e agenti AI precostruiti.

Con questi strumenti le banche possono cogliere nuove opportunità, che derivano dalla disponibilità di interfacce conversazionali intelligenti e dall’utilizzo di Agenti AI autonomi. Possono capire meglio le esigenze dei clienti, anticiparne l’evoluzione e offrire loro servizi estremamente personalizzati in qualsiasi contesto operativo, dal banking online ai dispositivi mobile, fino alla filiale.

Un banking a prova di futuro

La piattaforma agentica sviluppata da Oracle è l’architrave di una banca di nuova generazione, realmente intelligente; integra profondamente esperienze e strumenti decisionali basati su AI in ogni interazione con i clienti e in ogni processo di business.

Grazie a un robusto ecosistema agentico, gli agenti AI disponibili nella piattaforma possono “orchestrare” in tempo reale e con fluidità interazioni altamente personalizzate, supportate dall’esperienza umana. Questo approccio permette ai professionisti del settore bancario di giocare un ruolo centrale di controllo umano nel processo (human in the loop), per assicurare supervisione e governance etica.

“Oracle sta creando le condizioni per una nuova era nel settore bancario, in cui l’AI smette di occuparsi solo di automazione di attività per offrire business intelligence, agilità e affidabilità reali, su larga scala” ha dichiarato Sovan Shatpathy, senior vice president, Product Management and Development, Oracle Financial Services. “La nostra piattaforma agentica non è un semplice insieme di applicazioni: è un’architettura di base per un banking davvero intelligente. Combinando una AI con specifiche competenze di settore, la governance human-in-the-loop e la scalabilità di livello enterprise permettiamo alle banche di interagire con i clienti in modo proattivo ed iper-personalizzato, e di innovare in modo responsabile e competitivo”.

Disponibili oggi, i nuovi agenti di settore per l’esperienza utente, dedicati al banking retail, abilitano in modo collaborativo l’automazione e un servizio migliore lungo l’intero ciclo di vita creditizio.

– Gli agenti Product Brochure Generation e Smart Assist for Application Insight consentono di avere informazioni coerenti sui prodotti e di fornire in tempo reale risposte più precise ai professionisti del settore bancario, per accelerare il completamento delle richieste.

– L’agente Application Tracker permette una gestione proattiva, prevedendo possibili ritardi e consigliando i passaggi successivi, consentendo un passaggio di consegne fluido al team che si occupa della valutazione e mantenendo il responsabile sempre informato sullo status di approvazione delle richieste.

– L’agente Qualitative Analysis & Credit Decisioning sfrutta dati semplificati e suggerisce in modo intelligente risposte per la valutazione di situazioni complesse, con conseguenti decisioni creditizie più rapide e coerenti.

Gli agenti per l’esperienza utente in altri processi bancari retail, come il recupero crediti, assistono direttamente il personale automatizzando compiti chiave che migliorano l’efficienza e la compliance. Aiutano anche a creare un processo di recupero crediti più rapido, con minori rischi e più professionale, sia per la banca che per i clienti.

– L’agente Collector Call Summarization genera un sunto a partire dalla trascrizione del contenuto delle chiamate, riducendo enormemente i tempi di gestione post-chiamata (after handle time-AHT); questo aumenta l’efficienza e permette di occuparsi maggiormente di interazioni con i clienti a maggior valore.

– L’agente Call Compliance analizza il tono e il “sentiment” delle chiamate, per valutarne l’aderenza a specifiche normative (come per esempio il Fair Debt Collection Practices Act), offrendo un riscontro istantaneo sui punteggi di conformità.

Questi agenti sono un primo campione delle centinaia di agenti AI per il banking retail e corporate che Oracle Financial Services prevede di lanciare entro i prossimi 12 mesi.