Number Hosting: arriva la nuova soluzione FVNO per gli operatori Telco

Professional Link, operatore italiano di telecomunicazioni e servizi gestiti che opera sul mercato nazionale e internazionale da oltre 25 anni, e Connecting Project lanciano un nuovo servizio di Number Hosting evoluto, in modalità Fixed Virtual Network Operator (FVNO) per gli operatori TelCo italiani di medie e piccole dimensioni.

La soluzione consente di evolvere il modello tradizionale di fonia fissa verso un’architettura completamente virtualizzata, conforme alla normativa e pronta all’uso, abilitando gli operatori a operare come Fixed Virtual National Operator. Questa soluzione, in un mercato caratterizzato da forte pressione competitiva, consolidamento e margini sempre più ridotti è l’ideale per competere con i grandi player senza dover sostenere investimenti infrastrutturali rilevanti.

Grazie al Number Hosting di PLINK e Connecting Project, anche gli operatori Telco più piccoli possono proporre ai propri clienti servizi voce professionali, affidabili e sicuri, con numerazioni proprietarie, elevata qualità del servizio, continuità operativa e piena compliance normativa.

La piattaforma integra tecnologia e gestione in un’unica soluzione scalabile: softswitch Cirpack full virtualized, Session Border Controller per accesso e interconnessione, Application Server evoluti e il portale web SYD per il provisioning e la gestione autonoma di account VoIP, numerazioni geografiche, number portability, antifrode, valorizzazione del traffico e altri servizi avanzati.

Professional Link gestisce il Number Hosting, le interconnessioni e il controllo del traffico come operatore autorizzato, mentre Connecting Project fornisce il portale SYD, la centrale telefonica, molteplici altre piattaforme abilitanti, la consulenza inclusiva degli adempimenti normativi e supporto per le funzionalità richieste dalla legge.

«Con questo progetto vogliamo rendere semplice ciò che oggi è complesso. Un operatore locale può finalmente concentrarsi sul proprio business e sul rapporto con i propri clienti, lasciando a noi la gestione della complessità tecnologica e normativa» dichiara Andrea Ferlin, amministratore di PLINK. “Non stiamo solo offrendo un servizio di fonia, ma un modello che riduce le barriere all’ingresso e democratizza l’accesso al mercato TelCo”, ha proseguito Ferlin.

“Le piattaforme che abbiamo sviluppato per offrire un pacchetto completo insieme a PLINK nascono dall’esperienza di anni nel Number Hosting. Oggi le mettiamo al servizio degli operatori, con un approccio di tipo chiavi in mano, scalabile e sostenibile” aggiunge Luca Cecchi, direttore generale di Connecting Project.

Un servizio “chiavi in mano”

Con Number Hosting, è possibile integrare infrastrutture esistenti o partire da zero, garantendo controllo senza complessità, crescita senza vincoli e valore aggiunto senza dispersione di risorse. In particolare, si rivolge a:

● Operatori switchless pronti a offrire voce professionale.

● Operatori switched con softswitch non compliant

● Reseller che vogliono un modello scalabile e trasparente