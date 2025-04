Cloud WAN: la soluzione per campus e branch AI-Native

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia la collaborazione con Google Cloud per accelerare l’implementazione di nuovi campus e branch enterprise e ottimizzare l’esperienza utente. Con pochi clic in Google Cloud Marketplace, i clienti possono sottoscrivere la soluzione Cloud WAN di Google insieme alle soluzioni Juniper Mist wired e wireless, NAC (Network Access Control), firewall e SD-WAN. Presentata in occasione di Google Cloud Next 25, la soluzione è stata progettata per connettere in modo semplice, sicuro e affidabile gli utenti alle applicazioni critiche e ai workload AI, sia su Internet sia su cloud o all’interno dei data center.

AIOps: la chiave per la crescita delle applicazioni GenAI

Con l’espansione del cloud e la crescita delle applicazioni GenAI, connettività affidabile, miglioramento delle prestazioni delle applicazioni e bassa latenza sono fondamentali. Per soddisfare queste esigenze, le aziende si rivolgono a servizi di rete basati sul cloud. Tuttavia, molte si ritrovano ad affrontare problemi in termini di complessità operativa, costi elevati, lacune nella sicurezza e prestazioni incoerenti delle applicazioni. Garantire la migliore esperienza utente attraverso le operazioni AI native (AIOps) è essenziale per superare queste sfide e massimizzare l’efficienza.

Basata sulla piattaforma Mist AI-Native Networking di Juniper, Cloud WAN, la nuova soluzione di Google Cloud, fornisce una enterprise backbone completamente gestita, affidabile e sicura per la trasformazione in ambito branch. Mist è stato appositamente concepito per sfruttare AIOps al fine di ottimizzare le esperienze campus e branch, garantendo connessioni affidabili, misurabili e sicure per ogni dispositivo, utente, applicazione e risorsa.

Cloud WAN di Google: connessioni ad alte prestazioni per campus e branch

I servizi per campus e branch di Cloud WAN di Google guidati da Mist forniscono un unico punto di connessione sicuro e ad alte prestazioni per tutto il traffico branch. Una serie di servizi wired, wireless, NAC e WAN possono essere ospitati su Google Cloud Platform, permettendo alle aziende di eliminare l’hardware on-premise, semplificare notevolmente le operazioni in ambito branch e ridurre i costi operativi. Grazie all’integrazione nativa di Juniper e di altri partner strategici con Google Cloud, la soluzione Cloud WAN di Google aumenta l’agilità, consentendo una rapida implementazione di nuovi branch e servizi e migliorando al contempo la sicurezza grazie a policy omogenee e alla protezione dalle minacce fornita dal cloud.

Dichiarazioni

“In Google Cloud ci impegniamo a fornire ai nostri clienti le soluzioni di rete più avanzate e innovative. La collaborazione con Juniper Networks e l’integrazione delle sue soluzioni per il networking AI nativo con Cloud WAN rappresentano un significativo passo avanti”, dichiara Muninder Singh Sambi, VP/GM, Networking di Google Cloud. “Combinando la potenza dell’infrastruttura globale di Google Cloud con l’esperienza di Juniper nel campo dell’AI per il networking, consentiamo alle aziende di creare reti più agili, sicure e automatizzate, in grado di soddisfare le esigenze di un ambiente dinamico come quello di oggi”.

“Mist è diventato sinonimo di AI e di operazioni cloud native che ottimizzano le esperienze degli utenti riducendo al minimo i costi degli operatori”, commenta Sujai Hajela, EVP, Campus and Branch di Juniper Networks. “La piattaforma di networking AI nativa di Juniper è un complemento perfetto per la soluzione Cloud WAN di Google e consente alle aziende di superare la complessità della gestione di campus e branch e ottimizzare le prestazioni delle applicazioni grazie a connettività a bassa latenza, automazione self-driving e insight proattivi”.