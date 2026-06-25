Commvault: partnership strategica pluriennale con Microsoft

Commvault, specialista nella resilienza unificata su scala enterprise, ha stretto una partnership strategica con Microsoft che sottolinea l’importanza di intelligenza artificiale e cyber resilience, mentre le aziende accelerano la migrazione verso il cloud, aumentano rapidamente l’utilizzo dell’AI e affrontano minacce alla sicurezza dei dati sempre più complesse.

Attraverso questa partnership, Microsoft offrirà le tecnologie avanzate di AI e cyber resilience di Commvault come servizio ISV nativo su Microsoft Azure. Questo consentirà ai clienti Azure di identificare, attivare e integrare in modo agile le capacità di resilienza certificate di Commvault direttamente dalla piattaforma cloud Azure. Queste funzionalità possono essere utilizzate per supportare le aziende a recuperare e ripristinare rapidamente dati, applicazioni e identità in caso di compromissione dei sistemi a causa di attacchi, interruzioni o errori umani. La collaborazione tra le due aziende offrirà un’esperienza unificata lungo tutte le fasi di procurement, onboarding e operations, eliminando la necessità di infrastrutture separate, integrazioni manuali o strumenti esterni per i clienti Commvault.

“Collaboriamo con Microsoft da oltre 25 anni e ora stiamo portando questa partnership a un livello superiore,” dichiara Sanjay Mirchandani, President e CEO di Commvault. “Molti dei nostri clienti si affidano a Microsoft Azure per scalare il proprio business nel cloud, utilizzare l’AI, ottimizzare le operations e dare vita ai propri progetti. Con questo impegno congiunto, possiamo rendere plug-and-play la miglior resilienza per i clienti Microsoft.”

“I clienti si affidano ad Azure come base resiliente per i loro workload cloud e AI. Supportare Commvault in modo nativo offre loro maggiore scelta su come proteggere e ripristinare i propri dati, con un’esperienza ancor più agile all’interno di Azure,” sottolinea Girish Bablani, President of Azure Core di Microsoft.

Banche, retailer, fornitori di servizi sanitari e altre grandi aziende sono sottoposti a una pressione crescente per modernizzare simultaneamente le infrastrutture, gestire rischi informatici in aumento e supportare la trasformazione guidata dall’AI. Consigli di amministrazione e team manageriali stanno dando sempre più priorità alla resilienza come requisito fondamentale per le iniziative digitali e di AI. La partnership strategica e il servizio nativo su Azure sono progettati per rispondere a queste esigenze e offrire vantaggi chiave ai clienti comuni:

· Abilitare un’adozione resiliente dell’AI: fornire capacità integrate di recovery e resilienza adatte ai flussi di lavoro basati su AI in Azure, aiutando le aziende a innovare più rapidamente, mantenendo sicurezza dei dati, fiducia e capacità di recovery.

· Offrire un’esperienza Azure nativa e senza soluzione di continuità: con Commvault nativamente sulla piattaforma cloud Azure, i clienti potranno implementare e gestire le sue capacità di resilienza insieme ai servizi Azure esistenti attraverso un’esperienza coerente e integrata.

· Massimizzare gli investimenti in Azure: i clienti possono acquistare Commvault Cloud attraverso il Marketplace Microsoft e applicare l’utilizzo al loro Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC), semplificando il procurement e allineando gli investimenti in resilienza con la spesa cloud complessiva.

Commvault e Microsoft collaboreranno inoltre su iniziative go-to-market congiunte, tra cui co-selling, sviluppo di soluzioni e attività commerciali integrate progettate per accelerare i percorsi cloud e l’adozione della cyber resilience su Azure da parte dei clienti.

Disponibilità

Il servizio ISV nativo di Commvault su Azure entrerà in public preview questa estate.