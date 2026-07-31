Dell e Nutanix annunciano il supporto di PowerStore per Nutanix Cloud Platform, disponibile con Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.6. Le aziende desiderano prestazioni storage di livello enterprise nei propri ambienti Nutanix senza rinunciare alla semplicità che le ha spinte ad adottare la piattaforma. Oggi Dell e Nutanix mantengono questa promessa.

Da oggi, Dell PowerStore supporta Nutanix Cloud Platform con NCI 7.6, portando prestazioni end-to-end basate su storage all-flash NVMe e la possibilità di scalare in modo indipendente risorse di calcolo e storage sull’hypervisor Nutanix AHV. PowerStore si integra in modo trasparente con Prism, senza richiedere nuovi strumenti o formazione. Dell Private Cloud completa la piattaforma, offrendo deployment automatizzato, gestione del ciclo di vita dell’intero stack e supporto hardware a livello di sistema fornito da Dell.

PowerStore è la seconda piattaforma di storage Dell a integrarsi con Nutanix, dopo PowerFlex, che è stato il primo storage esterno supportato e integrato con Nutanix Cloud Platform. Insieme a Dell Private Cloud, che completa la piattaforma con la gestione automatizzata del ciclo di vita e il supporto hardware a livello di sistema fornito da Dell, le aziende dispongono oggi di un’infrastruttura completamente validata per eseguire Nutanix con storage esterno di livello enterprise.

Principali funzionalità

Piattaforma storage all-flash di punta di Dell, PowerStore offre prestazioni NVMe end-to-end, riduzione dei dati sempre attiva e una protezione completa dei dati. Per gli ambienti Nutanix, Dell e Nutanix hanno progettato un’integrazione che preserva l’esperienza operativa che i team Nutanix si aspettano.

Prestazioni all-flash NVMe end-to-end — Storage a bassa latenza costante per database mission-critical, applicazioni aziendali e analisi ad alta densità di dati, senza consumare risorse di calcolo per i servizi dati dello storage.

Scalabilità indipendente di elaborazione e storage — Con Dell Private Cloud è possibile aggiungere nodi di calcolo Dell PowerEdge o espandere la capacità di PowerStore in modo indipendente, in base alle reali esigenze del carico di lavoro. Il motore Dynamic Resiliency Engine di PowerStore consente inoltre una scalabilità dello storage granulare, un disco alla volta.

Integrazione trasparente con Prism — Il provisioning, gli snapshot, i cloni e l’espansione dei dischi rigidi virtuali vengono gestiti direttamente tramite Prism. Le competenze Nutanix già acquisite sono utilizzabili fin dal primo giorno.

Riduzione dei dati 6:1 garantita — Deduplica e compressione intelligenti e sempre attive offrono una riduzione garantita dei dati 6:1, permettendo di consolidare più carichi di lavoro e di ridurre i costi di storage.

Resilienza informatica versatile — Dalla replicazione asincrona a quella sincrona Metro con RPO e RTO pari a zero , le policy di protezione vengono gestite direttamente da Prism. I backup remoti tramite Dell PowerProtect Data Manager garantiscono la conservazione a lungo termine grazie all’archiviazione nel cloud e ai meccanismi di blocco della conservazione dei dati.

Dell Private Cloud completa la piattaforma

PowerStore porta lo storage enterprise in ambiente Nutanix. Dell Private Cloud completa la piattaforma, automatizzando il deployment di AHV con blueprint validati, orchestrando la gestione del ciclo di vita e fornendo supporto hardware a livello di sistema Dell per l’intero stack. Il risultato è la semplicità tipica di un’appliance su un’infrastruttura disaggregata, con la flessibilità di eseguire PowerStore o PowerFlex su un’unica base infrastrutturale Dell.

Nel recente report Technical First Look, Omdia ha validato l’integrazione, evidenziando che Dell Private Cloud permette alle aziende di “rilasciare cluster pronti per i carichi di lavoro in circa 2,5 ore, senza alcuna attività manuale richiesta dopo l’installazione dell’hardware, il che si traduce in oltre il 90% di passaggi in meno rispetto ai metodi di deployment manuali”.

Cosa significa per i clienti

PowerStore per Nutanix rappresenta un ulteriore passo avanti in una partnership di 14 anni che continua a evolversi. Con il supporto di PowerStore per Nutanix Cloud Platform, Dell offre oggi il più ampio portfolio infrastrutturale disponibile per gli ambienti Nutanix, estendendosi dal cloud privato alle architetture disaggregate fino alla protezione avanzata dei dati. È questa la libertà infrastrutturale: la possibilità di scegliere la piattaforma più adatta per ogni carico di lavoro, la semplicità di gestione attraverso gli strumenti già conosciuti dai team IT e una partnership che continua a innovare per rispondere alle esigenze future.

Disponibilità

PowerStore per Nutanix Cloud Platform è disponibile da subito con AOS 7.6. Che si tratti di modernizzare ambienti HCI tradizionali, valutare alternative agli hypervisor esistenti o introdurre prestazioni di storage enterprise in ambienti Nutanix, i clienti possono visitare la pagina dedicata a PowerStore o contattare il proprio rappresentante Dell o Nutanix.