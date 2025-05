Da ServiceNow una nuova piattaforma AI che trasforma le aziende

Intelligenza Artificiale e nuove partnership sono state le vere protagoniste del Knowledge 2025, il principale evento annuale dedicato a clienti e partner ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation.

Nel corso dell’evento ServiceNow ha presentato la nuova piattaforma AI che permette di far funzionare qualsiasi intelligenza artificiale, agente e modello in tutta l’azienda. Oltre alle innovazioni tecnologiche, ServiceNow presenta anche integrazioni più profonde con partner strategici come NVIDIA, Microsoft, Google e Oracle, con l’obiettivo di accelerare l’orchestrazione a livello aziendale. Diversi leader globali, tra cui Adobe, Aptiv, NHL, Visa e Wells Fargo utilizzano già l’AI di ServiceNow per ottenere risultati misurabili.

Il potere trasformativo dell’Intelligenza Artificiale

In ogni settore, i leader si trovano ad affrontare le complessità legate a sistemi frammentati, dati incoerenti e l’assenza di una strategia di intelligenza artificiale, mentre cresce la pressione per ottenere di più con meno risorse. L’intelligenza artificiale aiuta i leader a cambiare il modo in cui gestiscono le aziende, promuovendo resilienza, efficienza e ottimizzazione dei costi, ed eliminando al contempo il debito tecnologico e l’imprevedibilità. Per avere successo, è essenziale avere una visione chiara e impegnarsi nell’adozione dell’intelligenza artificiale agentica attraverso una piattaforma orientata al futuro.

Nel caso delle aziende che si sono mosse per prime, gli agenti AI stanno già fornendo risultati, favorendo aumenti di produttività in ogni aspetto del business. Il vantaggio economico è reale: secondo il ServiceNow Enterprise AI Maturity Index, il 55% delle organizzazioni che utilizza l’intelligenza artificiale agentica ha migliorato i propri margini lordi, rispetto al 22% di quelle che non l’hanno presa in considerazione.

La piattaforma AI di ServiceNow vanta oltre 20 anni di esperienza nell’automazione e ha ottenuto risultati concreti nell’affrontare le sfide più complesse legate ai workflow aziendali. Per questo rappresenta un punto di svolta per le aziende che desiderano mettere l’intelligenza artificiale al servizio delle persone.

I nuovi partner di ServiceNow

Le organizzazioni più lungimiranti a livello globale stanno già sfruttando l’intelligenza artificiale agentica di ServiceNow, trasformando il modo in cui operano, innovano e forniscono servizi:

Adobe : Adobe sta promuovendo l’innovazione e la crescita attraverso l’intelligenza artificiale agentica di ServiceNow per accelerare l’automazione dei servizi IT e del luogo di lavoro. Implementando agenti AI per richieste ad alto volume come la reimpostazione delle password e la gestione dei certificati, Adobe sta abbassando i volumi dei ticket, riducendo i tempi di risoluzione e migliorando la produttività dei dipendenti e prevede di integrarsi con Workflow Data Fabric e RaptorDB per elaborare i propri dati con una velocità ancora maggiore e su larga scala

Le nuove funzionalità introdotte nella piattaforma intelligente

La nuova piattaforma AI di ServiceNow unifica intelligenza, dati e orchestrazione, consentendo alle aziende di passare da progetti pilota frammentati a un’esecuzione AI su vasta scala, attraverso un livello di coinvolgimento AI intelligente e conversazionale. L’AI Engagement Layer consente alle aziende di completare attività complesse su più sistemi sfruttando il Knowledge Graph, il Workflow Data Fabric e l’AI Agent Fabric di ServiceNow, ciascuno dei quali si connette perfettamente tra i sistemi di dati aziendali e i framework degli agenti. Questo traguardo abilita nuove innovazioni nella piattaforma e nell’ecosistema, tra cui partnership ampliate, migliaia di agenti AI pronti all’uso e il debutto della AI Control Tower di ServiceNow.

ServiceNow introduce quindi nuove e potenti funzionalità per estendere il valore dell’intelligenza artificiale in tutta l’azienda. Le nuove soluzioni e partnership includono:

AI Control Tower: un centro di comando centralizzato per governare, gestire, proteggere e realizzare valore da qualsiasi agente, modello e workflow AI di ServiceNow e di terze parti su una piattaforma unificata. L’AI Control Tower consente una collaborazione continua, una supervisione solida e un’automazione a livello aziendale su larga scala

un centro di comando centralizzato per governare, gestire, proteggere e realizzare valore da qualsiasi agente, modello e workflow AI di ServiceNow e di terze parti su una piattaforma unificata. L’AI Control Tower consente una collaborazione continua, una supervisione solida e un’automazione a livello aziendale su larga scala AI Agent Fabric: l’infrastruttura di comunicazione per gli ecosistemi AI aziendali che consente agli agenti AI di collaborare tra strumenti, team e fornitori. AI Agent Fabric consente un coordinamento perfetto con partner come Microsoft, NVIDIA, Google, Oracle e altri. Che siano realizzati da ServiceNow, da partner o da team interni, tramite AI Agent Fabric, gli agenti e gli orchestratori condividono il contesto, coordinano le attività e guidano i risultati nell’ecosistema aziendale

l’infrastruttura di comunicazione per gli ecosistemi AI aziendali che consente agli agenti AI di collaborare tra strumenti, team e fornitori. AI Agent Fabric consente un coordinamento perfetto con partner come Microsoft, NVIDIA, Google, Oracle e altri. Che siano realizzati da ServiceNow, da partner o da team interni, tramite AI Agent Fabric, gli agenti e gli orchestratori condividono il contesto, coordinano le attività e guidano i risultati nell’ecosistema aziendale Next-generation CRM : un’offerta migliorata basata su intelligenza artificiale che unifica vendita, evasione e servizio su un’unica piattaforma, consentendo alle aziende di passare dal supporto reattivo al coinvolgimento proattivo durante l’intero ciclo di vita del cliente. Dalla configurazione/prezzo/preventivo all’evasione degli ordini, al servizio clienti e al rinnovo, ServiceNow trasforma il CRM per le aziende moderne

: un’offerta migliorata basata su intelligenza artificiale che unifica vendita, evasione e servizio su un’unica piattaforma, consentendo alle aziende di passare dal supporto reattivo al coinvolgimento proattivo durante l’intero ciclo di vita del cliente. Dalla configurazione/prezzo/preventivo all’evasione degli ordini, al servizio clienti e al rinnovo, ServiceNow trasforma il CRM per le aziende moderne Apriel Nemotron 15B: il nuovo LLM con integrazione dei dati realizzato da ServiceNow in collaborazione con NVIDIA, per promuovere un’intelligenza artificiale scalabile e intelligente. Il nuovo modello di ragionamento di livello mondiale è progettato per prestazioni, costi e scalabilità e consente elevata precisione, minore latenza, costi di inferenza inferiori e un’intelligenza artificiale più rapida per ogni business

ServiceNow lancia anche la ServiceNow University, per offrire alle organizzazioni un’esperienza di apprendimento innovativa che libera il potenziale umano e che alimenta la trasformazione aziendale.

Dichiarazioni da ServiceNow

“ServiceNow inaugura una nuova era di trasformazione grazie alla sua piattaforma AI. Stiamo liberando tutta la potenza dell’intelligenza artificiale, in ogni settore, agente e workflow“, afferma Bill McDermott, presidente e CEO di ServiceNow. “Per decenni, i CEO hanno desiderato che la tecnologia accelerasse la velocità della trasformazione nelle aziende. Con la nostra architettura di prossima generazione, abbiamo finalmente le basi per gestire l’impresa integrata in tempo reale. Siamo gli unici in grado di orchestrare intelligenza artificiale, dati e workflow su un’unica piattaforma. È il momento di sfruttare le opportunità del futuro, con ServiceNow come sistema operativo AI del 21° secolo“.