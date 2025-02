Data Flow di Qlik per prendere decisioni più rapide basate sui dati

Qlik lancia Data Flow come nuova funzionalità all’interno di Qlik Cloud Analytics. Progettato per affrontare le sfide che richiedono molto tempo per la preparazione dei set di dati per l’analisi e l’intelligenza artificiale, questa nuova funzionalità consente agli utenti di combinare, pulire e modellare visivamente i dati attraverso un’interfaccia intuitiva drag-and-drop. Riducendo la dipendenza dalle competenze tecniche di scripting, queste funzionalità di preparazione dei dati senza codice consentono a una gamma più ampia di utenti, sia tecnici che non, di creare set di dati di alta qualità e pronti per l’AI, in modo rapido ed efficiente.

Data Flow offre un approccio flessibile e visivo per la preparazione dei dataset per applicazioni di analytics e intelligenza artificiale, affrontando gli ostacoli comuni come quei processi dispendiosi in termini di tempo e le lacune nelle competenze tecniche. Le principali caratteristiche includono:

Semplice drag-and-drop : gli utenti possono combinare, pulire e modellare più set di dati attraverso un’interfaccia visiva intuitiva, eliminando la necessità di script.

: gli utenti possono combinare, pulire e modellare più set di dati attraverso un’interfaccia visiva intuitiva, eliminando la necessità di script. Trasparenza e fiducia : ogni azione genera automaticamente uno script Qlik, offrendo agli utenti visibilità sui processi di preparazione dei dati e aumentando la fiducia nei risultati.

: ogni azione genera automaticamente uno script Qlik, offrendo agli utenti visibilità sui processi di preparazione dei dati e aumentando la fiducia nei risultati. Flussi di lavoro flessibili: supporta approcci no-code, low-code e pro-code, consentendo agli utenti di adattare i flussi di lavoro in base alle proprie competenze tecniche e ai requisiti del progetto.

supporta approcci no-code, low-code e pro-code, consentendo agli utenti di adattare i flussi di lavoro in base alle proprie competenze tecniche e ai requisiti del progetto. Integrazione end-to-end: completamente integrato con Qlik Cloud Analytics, consente transizioni senza soluzione di continuità, dalla preparazione dei dati all’intelligenza artificiale e alle visualizzazioni.

Riducendo il tempo dedicato alla preparazione dei dati, Data Flow consente agli utenti di concentrarsi maggiormente sulla creazione di informazioni utili per prendere decisioni basate sui dati.

“Una preparazione efficiente dei dati è sempre stata una parte fondamentale, ma allo stesso tempo dispendiosa in termini di tempo, del nostro processo di analisi”, ha affermato Jon Carpenter, Systems and Programming Manager della contea di Pima. “Siamo entusiasti di vedere come Data Flow può aiutarci ad accelerare l’acquisizione di informazioni e a prendere decisioni più informate”.

La preparazione dei dati spesso rappresenta la parte più consistente del tempo che gli analisti dedicano ai progetti, creando colli di bottiglia e limitando la capacità di sfruttare i dati in modo efficace. Data Flow nasce per rispondere a questa sfida, permettendo agli utenti di gestire autonomamente i propri flussi di lavoro sui dati, a prescindere dal livello di competenza tecnica. Questa innovazione si allinea alla più ampia esigenza, presente in tutti i settori, di voler espandere l’accesso alle funzionalità di analytics e intelligenza artificiale. Data Flow consente a una gamma più ampia di utenti di preparare dati di alta qualità e pronti per l’intelligenza artificiale. Qlik aiuta le organizzazioni a ridurre la dipendenza dalle risorse IT, accelerare i tempi di analisi e garantire l’accuratezza e la coerenza dei dati.

“Data Flow rappresenta il tipo di innovazione che stavamo cercando: consentire ai team della nostra azienda di creare rapidamente e facilmente set di dati di alta qualità senza bisogno di competenze tecniche approfondite”, ha affermato Angel Monjarás, Qlik Platform Manager di C40 Cities.

Data Flow fa parte degli sviluppi di Qlik per semplificare le analytics e colmare il divario tra gli utenti IT e quelli aziendali, e porta l’integrazione leader di mercato di Qlik Talend Cloud in Qlik Cloud Analytics, garantendo un costante accesso a dati affidabili e di alta qualità per ottenere risultati concreti.

“La preparazione dei dati è spesso un passaggio trascurato ma essenziale nel processo di analisi e intelligenza artificiale”, ha dichiarato Brendan Grady, Executive Vice President e General Manager della Analytics Business Unit di Qlik. “Con Data Flow, stiamo consentendo a una gamma più ampia di utenti di preparare con sicurezza set di dati pronti per l’intelligenza artificiale senza la richiesta di competenze tecniche. Questa innovazione rimuove le barriere tradizionali e accelera il passaggio dai dati grezzi alle informazioni fruibili, aiutando le organizzazioni a generare valore in modo più rapido ed efficace”.

Data Flow è disponibile per tutti i clienti di Qlik Cloud Analytics e offre un modo semplice e accessibile per preparare set di dati di alta qualità per le analytics e l’intelligenza artificiale. Riducendo la complessità e offrendo agli utenti di tutti i livelli di competenza, questa funzione accelera la transizione dai dati alle decisioni, aiutando le organizzazioni a rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione.