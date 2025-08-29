Dell AI Data Platform: tutte le ultime novità

Dell Technologies, fornitore a livello mondiale di infrastrutture AI, ha annunciato alcuni aggiornamenti alla piattaforma Dell AI Data per aiutare i clienti a supportare al meglio l’intero ciclo di vita dei workload AI. I dati aziendali sono enormi, in rapida crescita e sempre più destrutturati, ma solo una piccola parte di essi è oggi utilizzabile per l’AI generativa. Per sbloccarne il valore, le organizzazioni necessitano di un’indicizzazione continua e di un motore vettoriale dei contenuti per una ricerca semantica veloce e precisa. Con l’aumento dei workload, le organizzazioni devono avvalersi di un’infrastruttura che semplifichi la preparazione dei dati, unifichi l’accesso ai dati tra i silos e offra prestazioni end-to-end di livello aziendale. Gli ultimi aggiornamenti a Dell AI Data Platform migliorano l’acquisizione, la trasformazione, il recupero e le prestazioni di calcolo dei dati non strutturati per semplificare lo sviluppo e l’implementazione dell’AI, trasformando enormi set di dati in informazioni affidabili e di alta qualità in tempo reale per l’AI generativa.

Accelerazione dell’inferenza e dell’analisi dell’AI

Dell AI Data Platform aiuta i clienti nel passaggio dalla sperimentazione alla produzione dell’AI, automatizzando la preparazione dei dati.

Il cuore dell’architettura della piattaforma è costituito da motori di storage e di dati specializzati che aiutano a connettere gli agenti AI ai dati aziendali di alta qualità. Insieme, Dell AI Data Platform e il reference design NVIDIA AI Data Platform forniscono una soluzione convalidata e

accelerata da GPU che integra motori di storage e motori di dati con il software di calcolo accelerato, networking e AI di NVIDIA per alimentare i sistemi AI generativi.

Ad ampliare le capacità di Dell AI Data Platform è il nuovo motore di dati non strutturati, progettato per fornire un accesso sicuro e in tempo reale a set di dati non strutturati su larga scala per l’inferenza, l’analisi e la ricerca intelligente. Questo motore, reso possibile grazie a una nuova collaborazione con Elastic, leader nel settore dell’intelligenza artificiale di ricerca open source, offrirà ai clienti funzionalità avanzate di ricerca vettoriale, recupero semantico e ricerca ibrida per parole chiave – funzionalità fondamentali per potenziare le applicazioni di intelligenza artificiale. Inoltre, il motore per dati non strutturati sfrutterà l’accelerazione GPU integrata per offrire prestazioni innovative.

Il motore per dati non strutturati funziona insieme agli altri strumenti della piattaforma, come un motore SQL federato per l’interrogazione di dati strutturati distribuiti, un motore di elaborazione per la gestione della trasformazione di dati su larga scala e uno storage progettato per un accesso veloce e pronto per l’intelligenza artificiale.

Potenziare la ricerca dell’AI aziendale

Poiché l’AI diventa sempre più cruciale per le normali operazioni aziendali, i server Dell PowerEdge R7725 e R770 dotati di GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition forniscono la base di elaborazione mainstream per workload aziendali accelerati, dal visual computing all’analisi dei dati e alle workstation virtuali, fino all’AI fisica e all’inferenza agenziale. Questi server sono ideali per l’esecuzione di modelli di ragionamento AI NVIDIA, come gli ultimi modelli NVIDIA Nemotron per l’AI agentica, nonché i modelli NVIDIA Cosmos world foundation per l’AI fisica.

Offrendo un miglior rapporto prezzo/prestazioni per un’ampia gamma di use case aziendali, questi sistemi raffreddati ad aria rendono più accessibile l’elaborazione AI flessibile ad alta densità. NVIDIA RTX PRO 6000 offre alle aziende fino a sei volte il throughput dei token per l’inferenza LLM2, il doppio della capacità per le prestazioni di simulazione ingegneristica3 e può supportare un numero di utenti simultanei quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente con supporto per MIG. Il server Dell PowerEdge R7725 sarà la prima piattaforma server 2U a integrare il reference design NVIDIA AI Data Platform. Quando il server Dell PowerEdge R7725 con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition viene abbinato a Dell AI Data Platform e al suo nuovo motore di dati non strutturati, le aziende possono trarre vantaggio da una soluzione chiavi in mano senza la necessità di progettare e testare le proprie piattaforme hardware e software. La combinazione dei due elementi offre un’inferenza più veloce, una ricerca semantica più reattiva e il supporto per workload AI più grandi e complessi.

“La chiave per utilizzare al meglio il potenziale dell’AI consiste nell’abbattere i silos e semplificare l’accesso ai dati aziendali”, ha affermato Arthur Lewis, president di Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies. “La collaborazione con leader del settore come NVIDIA ed Elastic per migliorare la piattaforma Dell AI Data Platform aiuterà le organizzazioni ad accelerare l’innovazione e a scalare l’AI con maggiore fiducia”.

“Le aziende di tutto il mondo hanno bisogno di un’infrastruttura in grado di gestire la crescente portata e complessità dei workload AI”, ha affermato Justin Boitano, vice president of enterprise AI di NVIDIA. “Con le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 nei nuovi server Dell PowerEdge 2U, le organizzazioni dispongono di una piattaforma di elaborazione accelerata ed efficiente dal punto di vista energetico per alimentare le applicazioni di AI e lo storage su NVIDIA Blackwell”.

“L’accesso ai dati non strutturati veloce, accurato e sensibile al contesto è fondamentale per scalare l’AI aziendale”, ha affermato Ken Exner, Chief Product Officer di Elastic. “Con il database vettoriale Elasticsearch al centro del motore di dati non strutturati di Dell AI Data Platform, Elastic porterà la ricerca vettoriale e il recupero ibrido in un’architettura chiavi in mano, consentendo la ricerca in linguaggio naturale, l’inferenza in tempo reale e la ricerca intelligente. Grazie alla sua presenza capillare presso le aziende, Dell è il partner ideale per il nostro impegno ad aiutare i clienti a implementare un’intelligenza artificiale performante, precisa e pronta per la produzione”.

Disponibilità

· Il motore di dati non strutturati di Dell AI Data Platform sarà disponibile entro la fine dell’anno.

· I server Dell PowerEdge R7725 e R770 con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 saranno disponibili a livello globale entro la fine dell’anno.