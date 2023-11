Dell Technologies presenta nuovi servizi per Microsoft 365 Copilot

Dell Technologies offre un portfolio di servizi professionali dedicati a Microsoft, inclusi i servizi per Microsoft 365 Copilot per aiutare i clienti ad adottare un approccio coerente all’implementazione e alla gestione della loro tecnologia.

Grazie alle competenze tecnologiche di Dell, le aziende possono avvalersi di servizi di valutazione, consulenza, preparazione e implementazione che supportano ad adottare Microsoft 365 Copilot in tempi rapidi e su larga scala.

“Dell colma il divario tra l’aspirazione e la realizzazione AI generativa”, ha dichiarato Scott Bils, Vice President of Professional Services Portfolio di Dell Technologies. “Combinando l’intelligence in tempo reale di Microsoft 365 Copilot con i servizi offerti da Dell, le aziende possono implementare e scalare più facilmente le capacità AI di nuova generazione”.

Secondo Gartner “entro il 2026, oltre l’80% delle aziende avrà utilizzato modelli o API (Application Programming Interface) GenAI o avrà implementato applicazioni GenAI all’interno di ambienti di produzione – dato in crescita, rispetto al meno del 5% del 2023”1.

I nuovi servizi Dell aiutano le aziende a sviluppare la strategia, implementare e collaudare la soluzione, e supportano i team nel valorizzare le funzionalità di Microsoft 365 Copilot.

“Microsoft 365 Copilot permette ai nostri clienti di accrescere la produttività e l’efficienza”, ha commentato TJ Devine, Sr. Director, Product Marketing di Microsoft. “I servizi presentati da Dell rappresentano una preziosa risorsa per i clienti, assicurando la presenza di una strategia AI e di un piano di implementazione per Microsoft 365 Copilot, oltre ad aiutare le organizzazioni a preparare gli utenti alla scalabilità di questa potente strumento di GenAI”.

Ulteriori servizi Dell per i clienti Microsoft

Oltre ai servizi dedicati a Microsoft 365 Copilot, Dell ha presentato nuovi servizi progettati per aiutare i clienti a sfruttare le funzionalità e le capacità dei loro investimenti nelle tecnologie Microsoft.

Le soluzioni includono i servizi professionali Dell per Microsoft Azure e la gestione multicloud con Azure Arc. Questi servizi consentono ai clienti di gestire risorse su molteplici cloud, offrendo una maggiore flessibilità e controllo. Nuovi servizi di advisory per Azure aiutano i clienti a utilizzare e ottimizzare strategicamente le risorse cloud.

I nuovi servizi per le piattaforme dati forniscono potenti capacità di visualizzazione dei dati e di business intelligence aiutando i clienti a gestire, analizzare e visualizzare i propri dati in tempo reale. Lee aziende possono così prendere decisioni in tempi più rapidi in merito a costi, collocazione dei workload e ottimizzazione dei loro ambienti. Per la protezione dei dati sono attivi nuovi servizi di sicurezza per Microsoft Defender per Cloud e IoT dotati di funzionalità avanzate per ridurre i rischi legati a potenziali minacce per il cloud e i dispositivi IoT.

Note

1 Gartner afferma che oltre l’80% delle aziende avrà utilizzato API di AI generativa o implementato applicazioni di AI generativa entro il 2026 – ottobre 2023