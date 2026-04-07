Distributed AI Hub di Equinix semplifica e mette in sicurezza le infrastrutture AI delle imprese

Equinix, azienda attiva nel campo delle infrastrutture digitali, ha presentato il Distributed AI Hub, basato su Equinix Fabric Intelligence e progettato per offrire alle aziende un framework unico e unificato con cui connettere, proteggere e semplificare ecosistemi AI sempre più complessi e distribuiti. L’Hub è una sede neutrale che consente alle imprese di scoprire, connettersi e utilizzare provider di infrastruttura AI – incluse aziende di modelli, cloud GPU, piattaforme dati, servizi di rete e sicurezza e framework AI – tramite connettività privata a bassa latenza nei 280 data center “AI-ready” di Equinix.

“Nella corsa all’implementazione dell’AI agentica, molte aziende si stanno rendendo conto che la loro infrastruttura non è mai stata progettata per gestire le complessità dell’intelligenza distribuita”, ha dichiarato Mary Johnston Turner, Research Vice President, Digital Infrastructure Strategies di IDC. “Entro il 2027, IDC prevede che l’80% delle imprese implementerà infrastrutture edge distribuite per migliorare latenza e reattività delle applicazioni AI. Le aziende avranno bisogno di soluzioni come il Distributed AI Hub di Equinix per unificare questi sistemi eterogenei”.

Per sbloccare il vero valore dell’AI agentica, le imprese devono unificare workflow che erano per natura distribuiti: dati di training e carichi di inferenza sparsi tra cloud pubblici, data center privati e ambienti all’edge, e una nuova generazione di neocloud specializzati, ciascuno con vincoli specifici di performance e sovranità. Questa frammentazione può rallentare l’innovazione, complicare la governance e rendere quasi impossibile eseguire i carichi di lavoro AI vicino ai dati che li alimentano, limitando l’impatto sul business e sull’esperienza utente.

Per questo Equinix porta la propria infrastruttura AI distribuita a un livello superiore con il lancio del Distributed AI Hub, offrendo alle aziende un modo semplice, sicuro e più performante per utilizzare l’intelligenza artificiale in sedi diverse.

“L’AI non vive in un unico luogo, ma con l’infrastruttura giusta, può funzionare in modo fluido come se fosse centralizzata”, ha dichiarato Jon Lin, Chief Business Officer di Equinix. “Equinix è il terreno neutrale in cui convergono infrastrutture AI, cloud e networking. Offriamo alle aziende la libertà di costruire e scalare l’AI dove già risiedono i loro dati, partner e team, portando l’inferenza vicino alle informazioni e agli utenti che ne dipendono, senza l’attrito operativo che deriva dall’unire sistemi complessi e distribuiti. Con il Distributed AI Hub, mettiamo a disposizione dei clienti un modo più semplice, più intelligente e molto più connesso per implementare e scalare la propria intelligenza artificiale. Stiamo costruendo uno degli ecosistemi AI più estesi e neutrali”.

Il Distributed AI Hub fornisce un framework unificato che integra dati, calcolo, piattaforme cloud e partner dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale in un ambiente vendor-neutral. In questo modo le aziende possono eseguire i carichi di lavoro dove rendono meglio, senza dover continuamente riprogettare l’architettura o spostare i dati da un ambiente all’altro. L’Hub offre un percorso semplice e sicuro per collegare modelli, trasferire dati, eseguire inferenza e gestire sistemi AI distribuiti con governance e controlli coerenti. A differenza dei marketplace AI degli hyperscaler, spesso orientati a privilegiare i propri servizi, Distributed AI Hub nasce come sistema open e neutrale, lasciando ai clienti la libertà di comporre il proprio stack scegliendo i provider più adatti.

La prima integrazione dell’Hub con Palo Alto Networks consente ai clienti di abilitare una protezione in tempo reale per le interazioni tra agenti e modelli, con strumenti esterni e data source. Combinando l’infrastruttura AI distribuita e l’interconnessione privata ad alta velocità di Equinix con Prisma AIRS, la sicurezza AI in tempo reale di Palo Alto Networks, e con l’applicazione centralizzata delle policy, le imprese ottengono visibilità e controllo su applicazioni AI, dati e interazioni, in qualsiasi sede. Inoltre, Prisma AIRS sarà disponibile su Equinix Network Edge, permettendo alle organizzazioni di gestire centralmente i servizi di sicurezza basati su intelligenza artificiale direttamente digital edge più vicino a utenti, cloud e carichi di lavoro critici.

“La conversazione sull’AI distribuita sta finalmente diventando concreta. Non è solo una questione di calcolo e dati: significa governare dove risiedono i dati e come viene eseguito il calcolo. Equinix sta inquadrando il problema nel modo corretto, portando posizionamento, governance e performance prevedibili nella stessa architettura con il Distributed AI Hub. È questo che rende l’AI distribuita praticabile su scala enterprise”, ha dichiarato Lloyd Taylor, CTO/CISO di Alembic.

Il Distributed AI Hub è disponibile in tutte i 280 data center Equinix, permettendo alle imprese di replicare pattern infrastrutturali coerenti su scala internazionale. Equinix sarà presente a NVIDIA GTC (stand 1030) e presenterà un’anteprima dell’Hub.