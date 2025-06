Kyndryl e AWS si alleano per la modernizzazione dei mainframe

Kyndryl, fornitore di servizi tecnologici mission-critical per le imprese, ha presentato nuovi servizi di consulenza e implementazione per accelerare la modernizzazione e la migrazione delle applicazioni e dei dati mainframe su Amazon Web Services (AWS) sfruttando le capacità di Agentic AI di AWS Transform. Questo segue la recente certificazione da parte di AWS di Kyndryl come Elite Launch Partner per la sua nuova soluzione AWS Transform for Mainframe.

I nuovi servizi di Kyndryl semplificano l’integrazione o il trasferimento delle applicazioni mainframe sulla piattaforma AWS Cloud, sfruttando le funzionalità di intelligenza artificiale automatizzata di AWS Transform. Per supportare le aziende in questo processo, Kyndryl sta formando i propri esperti sulle nuove potenzialità di intelligenza artificiale di AWS.

I termini della partnership Kyndryl-AWS

Per aiutare i propri clienti a trasformare le applicazioni mainframe su AWS, Kyndryl offre i propri servizi di consulenza e l’esperienza maturata per semplificare il ciclo di sviluppo del software applicativo. Kyndryl utilizza anche l’ingegneria delle piattaforme e best practices per integrare, fornire e distribuire applicazioni su AWS. Questo approccio permette di accelerare la modernizzazione delle applicazioni, di garantire flessibilità e personalizzazione e di rendere il ciclo di distribuzione del software “future-proof”, migliorando anche l’esperienza di lavoro per gli sviluppatori.

Inoltre, Kyndryl aiuta a sfruttare le potenzialità di AWS Transform per modernizzare e migrare le applicazioni mainframe su AWS. Per la maggior parte delle organizzazioni, condurre analisi esplorative e approfondite del codice sorgente e della documentazione può essere difficile, dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori. La capacità di AWS Transform di tradurre termini di codice complessi con l’Agentic AI migliora la comprensione e l’utilizzo della documentazione delle applicazioni. Secondo le previsioni di Kyndryl l’applicazione di AWS Transform a progetti di modernizzazione e di migrazione su larga scala potrebbe ridurre i tempi necessari di circa un terzo. I nuovi servizi permettono quindi ai clienti di sbloccare il valore dei propri dati e delle proprie applicazioni mainframe, nonché di espandere e trasformare le proprie attività digitali più rapidamente.

Il ruolo centrale dell’Intelligenza Artificiale nella modernizzazione dei mainframe

Kyndryl Bridge, la piattaforma di open integration di Kyndryl basata sull’intelligenza artificiale, è in grado di consolidare l’automazione del cloud e dei mainframe e la gestione degli eventi, aiutando i clienti a identificare le applicazioni che possono essere modernizzate. I clienti possono poi utilizzare AWS Transform per modernizzare e migrare le applicazioni mainframe su AWS, generando più valore, informando più rapidamente gli stakeholder e semplificando il processo decisionale.

Secondo la State of Mainframe Modernization Survey condotta da Kyndryl nel 2024, l’86% degli intervistati sta implementando o sta pensando di implementare l’intelligenza artificiale per accelerare la modernizzazione dei mainframe. Quasi la metà degli intervistati mira a utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per sbloccare e trasformare i dati critici dei mainframe in informazioni utili. Con i nuovi servizi di modernizzazione dei mainframe per AWS, Kyndryl sarà pronta a supportare i suoi clienti nella loro trasformazione digitale e nell’adozione dell’intelligenza artificiale per rendere il loro ambiente IT pronto per le sfide future.

Dichiarazioni

“I nostri nuovi servizi basati su AWS Transform supporteranno e accelereranno i processi di modernizzazione dei mainframe, riducendo drasticamente i tempi necessari per la sua migrazione e trasformazione”, ha affermato Hassan Zamat, Global Practice Leader for Core Enterprise & zCloud in Kyndryl. “Unendo la lunga esperienza di Kyndryl nel mainframe e la capacità dell’IA di AWS sarà possibile aiutare i clienti di vari settori a semplificare le iniziative di trasformazione dei mainframe, aumentandone la produttività e, di conseguenza, ottenendo risultati aziendali migliori”.