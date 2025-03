Lenovo e NVIDIA portano l’AI agentica e ibrida nelle aziende

Al NVIDIA GTC, Lenovo ha presentato il nuovo Lenovo Hybrid AI Advantage con soluzioni NVIDIA progettate per accelerare l’adozione dell’AI e aumentare la produttività aziendale, grazie a un’AI agentica che può ragionare, pianificare e agire per raggiungere i risultati più rapidamente. Le soluzioni di intelligenza artificiale full-stack e validate consentono alle aziende di creare e implementare rapidamente agenti di intelligenza artificiale per una vasta gamma di casi d’uso, aumentando la produttività, l’agilità e la fiducia, accelerando la prossima ondata di sviluppo dell’intelligenza artificiale nella nuova era dell’AI agentica.

Una nuova ricerca globale IDC commissionata da Lenovo rivela che il ROI rimane il principale ostacolo all’adozione dell’AI, nonostante un triplice aumento della spesa. Gli agenti di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando i flussi di lavoro aziendali e abbassando le barriere al ROI, supportando i dipendenti con la risoluzione di problemi complessi, la codifica e la pianificazione a più passaggi che promuovono velocità, innovazione e produttività. Mentre i CIO e i leader aziendali cercano un ritorno tangibile sugli investimenti nell’AI, Lenovo offre soluzioni ibride che liberano e personalizzano l’AI agentica su ogni scala.

Le soluzioni di intelligenza artificiale di Lenovo, combinate con casi d’uso pronti per la personalizzazione, offrono nuove opzioni di piattaforma che supporteranno la nuova piattaforma NVIDIA Blackwell Ultra, le GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e le innovazioni di rete per consentire alle organizzazioni di accelerare le applicazioni, come il ragionamento AI, l’AI agentica e la generazione di video in tempo reale.

L’AI ibrida apre una nuova era e alimenta l’AI agentica

I dati esistono ovunque: nella produzione, nel retail, nel settore bancario, negli ambienti della medicina e della cura, nei data center aziendali e di dominio pubblico. L’infrastruttura ibrida consente di raccogliere, archiviare, elaborare e quindi immettere i dati nei modelli di intelligenza artificiale aziendali per l’addestramento nel cloud ibrido e fornisce inferenze all’edge o su dispositivi con modelli di addestramento.

Le nuove offerte sfruttano la leadership di Lenovo nell’infrastruttura ibrida e il vantaggio di Lenovo Hybrid AI Advantage con NVIDIA per scalare in modo efficiente l’AI agentica in tutte le sedi aziendali utilizzando un approccio di tipo industriale che trasforma la data intelligence da ovunque in risultati trasformazionali.

Accesso a casi d’uso di AI agentica convalidati e testati

Il vantaggio dell’AI ibrida Lenovo con il framework NVIDIA include la Lenovo AI Library, che offre una raccolta di casi d’uso personalizzati, testati e comprovati, per aiutare i team a essere più produttivi e fornire l’AI. L’AI agentica può essere accessibile in modo univoco su dispositivi personali, workstation e data center in tutte le sedi aziendali e consentire il ROI in aree chiave, come:

Generazione di contenuti: automatizzazione della creazione di contenuti fino a 8 volte più veloce, miglioramento della qualità e personalizzazione delle interazioni con i clienti.

automatizzazione della creazione di contenuti fino a 8 volte più veloce, miglioramento della qualità e personalizzazione delle interazioni con i clienti. Servizio clienti: miglioramento dell’efficienza del servizio clienti del 50% grazie a tempi di risposta ridotti, automazione delle interazioni con i chatbot e riduzione dei tempi di gestione del 20%.

miglioramento dell’efficienza del servizio clienti del 50% grazie a tempi di risposta ridotti, automazione delle interazioni con i chatbot e riduzione dei tempi di gestione del 20%. Assistenti di conoscenza: eliminare i silos di dati, migliorare la condivisione delle conoscenze aziendali e automatizzare i flussi di lavoro, come le revisioni più rapide dei contratti. Per i team legali, ad esempio, questo ha aumentato la produttività fino all’80% e migliorato l’accuratezza del 45%.

Nel corso di NVIDIA GTC, Lenovo ha presentato il Lenovo AI Knowledge Assistant, un assistente umano digitale che ha interagito in tempo reale con i partecipanti per offrire un’esperienza dell’evento ancora più coinvolgente e approfondita anche nella navigazione. Grazie alla piattaforma di intelligenza artificiale di Lenovo, questa soluzione consente alle organizzazioni di personalizzare rapidamente i casi d’uso della Lenovo AI Library e rendere operativi nuovi agenti e assistenti di intelligenza artificiale in poche settimane. La demo è stata personalizzata utilizzando il progetto NVIDIA AI Blueprint e i microservizi NVIDIA NIM, eseguiti su una ThinkStation Lenovo PX.

I partecipanti hanno utilizzato la voce e il linguaggio naturali per interagire con l’assistente AI su dettagli di eventi, mappe, orari e luoghi di riunione, massimizzando il loro tempo e ottimizzando la navigazione. La demo mostra come le soluzioni testate e comprovate di Lenovo possono aiutare le aziende a implementare l’intelligenza artificiale personalizzata più velocemente, connettendosi e collaborando con clienti e dipendenti a un livello completamente nuovo per migliorare i risultati e le esperienze.

La piattaforma di AI agentica di Lenovo, la soluzione di AI agentica on-premise più completa del settore, semplifica l’implementazione in modo che i clienti possano scalare l’intelligenza artificiale agentica in ambienti personali, aziendali e pubblici per automatizzare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e accelerare il processo decisionale. Completamente integrata con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, include toolkit essenziali, strumenti avanzati per i dati, modelli pre-addestrati e funzionalità di implementazione automatizzate. I servizi e gli esperti di Lenovo AI offrono una guida per semplificare l’adozione, garantendo al contempo che l’AI fornisca un valore reale. La piattaforma dà priorità alla sicurezza e alla fiducia con un framework di responsible AI e una dashboard GenAIOps per la gestione centralizzata dell’AI, il monitoraggio delle prestazioni e il rilevamento dei pregiudizi.

Lenovo propone soluzioni AI Factory ibride per una crescita scalabile

Mentre il mondo si sposta verso l’elaborazione accelerata per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, Lenovo sta aiutando le aziende a costruire, scalare e gestire rapidamente le proprie fabbriche di intelligenza artificiale, ambienti ad alte prestazioni, scalabili e protetti per fornire soluzioni di intelligenza artificiale affidabili. Queste nuove piattaforme aiutano le organizzazioni a costruire, scalare e integrare in modo efficiente l’AI agentica in tutte le sedi aziendali, utilizzando progetti convalidati che supportano più carichi di lavoro con opzioni di implementazione ibride, modulari e standardizzate. Le fabbriche semplificano la formazione, l’inferenza e l’implementazione dell’AI, sia in locale, nel cloud o all’edge.

Offrendo un’infrastruttura di data center completa che include workstation, server, networking, storage, soluzioni e servizi di partner, le piattaforme di AI factory ibride sono progettate con design convalidati Lenovo basati su architetture di riferimento aziendali NVIDIA e server Lenovo ThinkSystem certificati NVIDIA. Le opzioni di fabbrica includono i server Lenovo ThinkSystem SR675, 680, 685 e le soluzioni di archiviazione che utilizzano GPU NVIDIA Hopper, GPU NVIDIA Blackwell, CPU NVIDIA Grace, rete NVIDIA Spectrum-X e DPU NVIDIA BlueField.

Per i data center, il server Lenovo ThinkSystem SR675 V3, dotato di NVIDIA H200 NVL, NVIDIA Networking e piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, offre prestazioni eccezionali per carichi di lavoro AI e HPC. La piattaforma si adatta a qualsiasi dimensione, partendo da un singolo server con solo 4 GPU come ambiente di partenza, fino a un’unità scalabile (SU) su rack, offrendo una soluzione infrastrutturale chiavi in mano che consente alle aziende di qualsiasi dimensione di implementare rapidamente una fabbrica di intelligenza artificiale ibrida o estendere la propria infrastruttura IT esistente.

L’ecosistema AI factory di Lenovo comprende anche:

Workstation Lenovo ThinkStation PX pronte per l’AI , dotate di NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition e NVIDIA AI Workbench per gli sviluppatori.

, dotate di NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition e NVIDIA AI Workbench per gli sviluppatori. L’infrastruttura di AI Lenovo Neptune, raffreddata a liquido , alimenta in modo efficiente l’intelligenza artificiale su larga scala e si basa sulla prossima generazione di elaborazione accelerata NVIDIA per i fornitori di servizi cloud che gestiscono carichi di lavoro LLM.

, alimenta in modo efficiente l’intelligenza artificiale su larga scala e si basa sulla prossima generazione di elaborazione accelerata NVIDIA per i fornitori di servizi cloud che gestiscono carichi di lavoro LLM. I servizi Lenovo AI Fast Start per una rapida implementazione, integrazione e scalabilità, che aiutano le aziende a implementare casi d’uso e dimostrare il valore aziendale in 90 giorni o meno.

Guidare le prossime scoperte dell’AI con Lenovo e NVIDIA

In tutti i settori, le soluzioni di intelligenza artificiale ibrida di Lenovo stanno già trasformando l’assistenza sanitaria, la finanza, il manifatturiero e il retail, sintetizzando la ricerca medica e automatizzando i rapporti di conformità, fino a migliorare le esperienze dei clienti con raccomandazioni intelligenti. Lenovo e NVIDIA stanno collaborando con le principali istituzioni e aziende per sbloccare il potenziale dell’intelligenza artificiale. In Germania, Lenovo ha ottenuto il primo progetto NVIDIA GB200 con l’Università Tecnica di Darmstadt per promuovere le scoperte scientifiche. Il progetto sarà caratterizzato dai nuovi sistemi Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune, server avanzati ad alte prestazioni alimentati dalla piattaforma e dai servizi di raffreddamento diretto ad acqua Neptune di sesta generazione di Lenovo. Questa collaborazione si basa sulla solida partnership tra Lenovo e l’Università Tecnica di Darmstadt, migliorando ulteriormente il supercomputer sostenibile e ad alte prestazioni ‘Lichtenberg NHR-Stage 1’ con una partizione Grace-Blackwell di nuova generazione.

Per ottimizzare l’esperienza del paziente e le valutazioni mediche nei controlli sanitari preventivi, la società di sviluppo di software sanitario, Artificial Intelligence System for Human Analysis (AISHA), ha addestrato un modello di AI per analizzare le scansioni MRI utilizzando una soluzione ibrida di intelligenza artificiale Lenovo e NVIDIA. Il modello di intelligenza artificiale è in grado di analizzare una scansione completa del corpo in soli 30 minuti, oltre il 99% più velocemente rispetto all’analisi manuale, fornendo ai medici una visione rapida e migliorando l’esperienza di controllo del paziente.

“Senza la potenza della soluzione Lenovo e NVIDIA, il modello non potrebbe semplicemente esistere. Lenovo e NVIDIA sono leader nel campo dell’intelligenza artificiale“, ha affermato il dottor Juan Pablo Reyes Gonzalez, responsabile di AISHA.

Il futuro dell’AI è ibrido

Semplificando l’adozione e la scalabilità, Lenovo Hybrid AI Advantage con soluzioni NVIDIA aiuta le organizzazioni di tutti i settori a sbloccare i dati da qualsiasi luogo e a sfruttare l’AI per ottenere un valore aziendale reale.

Dichiarazioni

“Lenovo continua a promuovere un’AI più intelligente per tutti, riunendo modelli di intelligenza artificiale, dati e potenza di calcolo – in esecuzione su dispositivi, edge e cloud e connessi con la rete – per fornire soluzioni che potenziano l’innovazione umana e migliorano la produttività“, ha affermato il Presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang. “Lenovo Hybrid AI Advantage con NVIDIA integra servizi all’avanguardia e la prossima evoluzione dell’infrastruttura accelerata Blackwell per aiutare le aziende a scalare facilmente l’AI agentica attraverso modelli di AI pubblici e privati, offrendo vantaggi sostanziali in termini di efficacia, costi, efficienza, sicurezza, accessibilità e personalizzazione”.

“Gli agenti di intelligenza artificiale in grado di ragionare e adattarsi stanno ridefinendo il nostro modo di lavorare”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “NVIDIA e Lenovo stanno fornendo l’infrastruttura essenziale per potenziare l’inferenza e il ragionamento dell’AI su larga scala, portando l’AI generativa e agentica dai laboratori di ricerca alle applicazioni aziendali del mondo reale”.