Liferay CMS: nasce un nuovo sistema di gestione dei contenuti completamente headless

Liferay, fornitore di Digital Experience Platforms (DXP), ha annunciato oggi la disponibilità di Liferay CMS, un sistema di gestione dei contenuti completamente headless (CMS) progettato per aiutare i team di marketing, sviluppo e IT a creare, gestire e distribuire contenuti digitali su più canali a partire da un repository centralizzato.

Basato sull’architettura core di Liferay DXP, Liferay CMS combina l’agilità di un sistema disaccoppiato con la stabilità e il controllo richiesti dalle organizzazioni enterprise. Che si tratti di alimentare una app mobile nativa, un portale clienti, o un ecosistema web complesso, Liferay CMS garantisce che i contenuti rimangano coerenti, riutilizzabili e facilmente distribuibili.

“Le organizzazioni di oggi hanno bisogno di agilità senza perdere il controllo delle proprie attività sui contenuti,” ha dichiarato Julia Molano, Director of Product Management di Liferay. “Liferay CMS nasce in seguito a decenni di leadership di Liferay in ambito DXP per offrire una soluzione completamente headless. Consente agli sviluppatori di lavorare con API stabili e ben documentate, permettendo allo stesso tempo a professionisti marketing e content creator di gestire contenuti globali senza una forte dipendenza dall’IT.”

Liferay CMS introduce gli Spaces, ambienti principali di gestione della piattaforma per la gestione headless dei contenuti, consentendo ai team di strutturare repository di asset, gestire gli accessi e collaborare in modo più efficiente tra reparti o progetti. Ogni Space offre un ambiente dedicato per la creazione e gestione dei contenuti, incluso il supporto per la localizzazione avanzata grazie a strumenti di traduzione basati sull’IA, rendendo più semplice per le organizzazioni globali la gestione di contenuti multilingua.

Caratteristiche principali di Liferay CMS:

● Visibilità globale dei contenuti: una vista unica per cercare, revisionare e riutilizzare contenuti tra diversi Paesi e brand, eliminando repository sconnessi.

● Architettura headless: combina la flessibilità delle implementazioni headless con il controllo e la governance di un sistema centralizzato.

● Analytics integrati: metriche di performance come visualizzazioni e download sono disponibili direttamente in Liferay CMS, permettendo ai team di valutare l’efficacia degli asset all’interno del sistema in cui lavorano.

● Workflow assistiti dall’IA: accelerano traduzioni, localizzazioni e revisione dei contenuti.

● Gestione multi-sito: ideale per franchising o organizzazioni con più proprietà digitali, consentendo un controllo centralizzato mantenendo accessi dedicati ai diversi team.

● Collaborazione Unificata: aree dedicate “condivisi con me” e controlli di accesso avanzati assicurano che tutti gli stakeholder lavorino su un’unica fonte di verità.

Il lancio di Liferay CMS riflette un approccio modulare alla piattaforma, pensato per le organizzazioni che adottano una strategia API-first. Essendo costruito sulla stessa architettura core di Liferay DXP, consente alle aziende di iniziare oggi con un CMS headless essenziale e attivare progressivamente funzionalità integrate come l’e-commerce avanzato, la creazione di pagine o la personalizzazione basata sull’IA, seguendo la crescita delle proprie esigenze digitali.