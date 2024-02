LinuxONE 4 Express: gestire il cloud ibrido è più semplice con IBM

IBM ha annunciato IBM LinuxONE 4 Express, che estende le prestazioni, la sicurezza e le funzionalità AI di LinuxONE alle piccole e medie imprese ed è progettato in linea con le esigenze dei data center moderni. Il sistema preconfigurato per il montaggio su rack è progettato per offrire risparmi sui costi e per eliminare l’incertezza nel dimensioni del carico dei clienti quando aumentano rapidamente i carichi di lavoro e si inizia ad utilizzare la piattaforma per indirizzare casi d’uso nuovi e tradizionali, come la gestione degli asset digitali, l’elaborazione di immagini mediche con l’AI ed il consolidamento dei carichi di lavoro.

Presente e futuro: costruire una strategia di cloud ibrido integrata con IBM LinuxONE 4 Express

Poiché le aziende spostano rapidamente i loro prodotti e servizi online, spesso si ritrovano a gestire un ambiente cloud ibrido creato di default, con silos applicativi che non favoriscono l’allineamento con le esigenze di business o con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. In un recente sondaggio IBM IBV, l’84% dei dirigenti intervistati, ha riconosciuto che la propria azienda ha difficoltà ad eliminare i passaggi da silos a silos. Mentre il 78% ha dichiarato che un modello operativo inadeguato impedisce il successo nell’integrazione della loro piattaforma multi cloud. Per accelerare e scalare l’impatto dei dati e dell’intelligenza artificiale in tutta l’azienda – e migliorare i risultati aziendali – un altro approccio che le organizzazioni possono adottare è quello di identificare più attentamente quali carichi di lavoro devono essere on premise rispetto a quelli in cloud.

“IBM LinuxONE 4 Express è un’opportunità per le startup e le piccole e medie imprese di costruire da zero una strategia consapevole di cloud ibrido. IBM porta la potenza del cloud ibrido e dell’intelligenza artificiale nell’ultimo sistema LinuxONE 4 in un formato semplice e facile da utilizzare che si adatta a molti data center”, ha dichiarato Tina Tarquinio, VP, Product Management IBM Z e LinuxONE. “E man mano che le loro aziende crescono con i cambiamenti del mercato, LinuxONE 4 Express è in grado di scalare per soddisfare i crescenti requisiti dei carichi di lavoro e delle prestazioni, oltre a offrire l’inferenza dell’intelligenza artificiale co-localizzata con i dati mission-critical per i crescenti casi d’uso dell’intelligenza artificiale”.

Accelerare la ricerca informatica per le scienze biologiche

L’University College London è una delle più grandi università del Regno Unito, nota per la sua reputazione come istituzione pubblica di ricerca. Ha collaborato con IBM per creare una piattaforma di cloud ibrido sostenibile per sostenere la loro ricerca accademica.

“Il nostro Centro di calcolo avanzato per la ricerca è fondamentale per consentire la ricerca computazionale in tutte le scienze e le discipline umanistiche, così come i percorsi di studio sul digitale per gli studenti”, ha dichiarato Dr. Owain Kenway, responsabile del calcolo della ricerca presso l’University College di Londra. “Siamo entusiasti di LinuxONE 4 Express a supporto di carichi di lavoro con operazioni di I/O intensive come Next Generation Sequencing for Biosciences, oltre a supportare le operazioni in un ” Trusted Research Environments” (TREs), ad esempio con i carichi di lavoro AI sui dati medici. Le elevate prestazioni e la scalabilità del sistema sono adatte alle nostre cruciali esigenze di ricerca, e la sua convenienza ci consentirà di renderlo disponibile sia per la ricerca universitaria che per gli operatori del settore come banco di prova”.

IBM LinuxONE 4 Express garantisce elevata scalabilità, disponibilità e sicurezza per una vasta gamma di tipologie di data center e casi d’uso

IBM LinuxONE Rockhopper 4, annunciato nell’aprile 2023 e basato sul processore IBM Telum, offre funzionalità progettate per ridurre i consumi energetici e lo spazio occupato dai data center, offrendo la scalabilità, le prestazioni e la sicurezza di cui i clienti hanno bisogno. Inoltre, basato sul processore Telum e fornito in formato con montaggio a rack, IBM LinuxONE 4 Express offre alta disponibilità per i clienti che hanno requisiti di resilienza rigorosi dovuti a normative interne o esterne. Infatti, i sistemi IBM LinuxONE 4 Express, con GDPS, lo storage IBM serie DS8000 con HyperSwap e l’esecuzione di un ambiente Red Hat OpenShift Container Platform, sono progettati per fornire una disponibilità 99.999999% (disponibilità ad otto 9).

“IBM LinuxONE sta rapidamente diventando una parte fondamentale delle infrastrutture hardware presenti nel portfolio di IBM”, afferma Steven Dickens, VP e Practice Leader di The Futurum Group. “Con la nuova soluzione LinuxONE 4 Express, IBM è in una posizione unica per gestire i carichi di lavoro mission-critical ad alta disponibilità. Se a questo si aggiunge la sicurezza informatica del sistema, IBM è ben posizionata per conquistare il mercato”.

Il sistema risponde ad una serie di nuovi casi d’uso che le startup e le piccole imprese si trovano ad affrontare, tra cui:

IBM LinuxONE 4 Express fornisce una piattaforma protetta con funzionalità di elaborazione riservate, specificamente pensate per proteggere i dati sensibili, come gli asset digitali. IBM Secure Execution per Linux è una tecnologia di sicurezza basata sull’hardware ora integrata in IBM LinuxONE 4 Express. Le funzionalità di isolamento, altamente scalabili, dei singoli carichi di lavoro consentono di proteggersi non solo da attacchi esterni, ma anche da minacce interne. Questo include i dati in uso da parte dell’applicazione, una fase particolarmente critica della sicurezza nei casi d’uso legati alla gestione degli asset Medical imaging con AI : con il processore IBM Telum e l’inferenza AI su chip, i clienti possono co – localizzare i modelli di intelligenza artificiale con dati mission-critical su un sistema LinuxONE, consentendo l’analisi dei dati dove essi si trovano. Ad esempio, le compagnie di assicurazione sanitaria possono analizzare grandi volumi di cartelle cliniche in tempo quasi reale per convalidare le richieste di indennizzo, aumentando la velocità del processo decisionale aziendale.

: con il processore IBM Telum e l’inferenza AI su chip, i clienti possono co – localizzare i modelli di intelligenza artificiale con dati mission-critical su un sistema LinuxONE, consentendo l’analisi dei dati dove essi si trovano. Ad esempio, le compagnie di assicurazione sanitaria possono analizzare grandi volumi di cartelle cliniche in tempo quasi reale per convalidare le richieste di indennizzo, aumentando la velocità del processo decisionale aziendale. Consolidamento dei carichi di lavoro: IBM LinuxONE 4 Express è progettato per aiutare i clienti a semplificare gli ambienti IT e ridurre i costi consolidando i database su un sistema LinuxONE. Progettato per ridurre notevolmente i costi nel tempo, i clienti che spostano i carichi di lavoro Linux da un server x86 confrontato a un server IBM LinuxONE 4 Express possono ridurre di oltre il 52% il TCO (Total Cost of Ownership) in 5 anni.

Il successo del cliente grazie all’ecosistema IBM

Con l’Ecosistema IBM LinuxONE, che comprende AquaSecurity, Clari5, Expopnential AI, Opollo Technologies, Pennant e Spiking, IBM sta lavorando per fornire soluzioni alle attuali sfide di sostenibilità e della sicurezza informatica. Per i clienti che gestiscono i carichi di lavoro di data serving, core banking e asset digitali, una posizione ottimizzata di sicurezza e sostenibilità è fondamentale per proteggere sia i dati privati sensibili che gli obiettivi aziendali sostenibili.

“Abbiamo acquistato un IBM LinuxONE III Express per eseguire POC (Proof Of Concept) per i nostri clienti strategici, e il feedback che abbiamo ricevuto finora è stato eccellente”, ha dichiarato Eyad Alhabbash, Director, IBM Systems Solutions & Support Group presso Saudi Business Machines (SBM).”LinuxONE III Express ha dimostrato prestazioni migliori rispetto a x86 nell’eseguire lo stesso carico di lavoro Red Hat OpenShift e il cliente ha notato la facilità d’uso di IBM LinuxONE per le operazioni e la gestione di server, storage e rete.”

Disponibilità dell’IBM LinuxONE 4 Express

Il nuovo IBM LinuxONE 4 Express, sarà disponibile presso IBM e i business partner certificati a partire dal 20 febbraio 2024.