NetApp potenzia il supporto per i workload AI

NetApp, società specializzata nell’Infrastruttura Dati Intelligente, ha annunciato StorageGRID 12.1, soluzione progettata per aiutare i clienti a scalare workload AI e altre applicazioni attraverso un global federated namespace. Le nuove funzionalità migliorano accesso, elaborazione e gestione dei dati in ambienti distribuiti per supportare le pipeline di dati AI, i data lake e le applicazioni basate su oggetti.

Le aziende si trovano a gestire una rapida crescita di dati non strutturati necessari per i workload AI, dovendo al contempo amministrarli in ambienti ibridi sempre più distribuiti. Nel report Object Storage Solutions Landscape, Q1 2026, Forrester evidenzia come l’ascesa dell’AI generativa abbia trasformato l’object storage in una piattaforma dati ottimizzata per l’AI, spingendolo oltre i suoi utilizzi tradizionali a supporto delle strategie dati enterprise, attraverso storage scalabile e durevole per dati non strutturati, media e backup. Gli aggiornamenti di NetApp StorageGRID consentono alle aziende di valorizzare i propri object data per questi scenari d’utilizzo emergenti, grazie a nuove funzionalità che semplificano le operazioni, migliorano le prestazioni e riducono i costi per i workload ad alta densità di dati come l’intelligenza artificiale.

“Impegnate a trasformare volumi di informazioni non strutturate distribuite e in rapida crescita in insight e azioni concrete, le aziende necessitano di un’infrastruttura che renda i dati intelligenti, accessibili e pronti per l’AI,” sottolinea Davide Marini, Country Manager di NetApp per l’Italia. “Con StorageGRID 12.1, NetApp estende la potenza della propria piattaforma dati, offrendo ai clienti un namespace unificato a livello globale per gestire i dati su larga scala, accelerare i workload AI e di analytics e ottenere maggior valore dai propri dati ovunque risiedano.”

StorageGRID 12.1 di NetApp permette alle aziende di scalare workload AI e moderni in ambienti distribuiti a livello globale grazie a nuove funzionalità tra cui:

· Global Federated Namespace: i clienti possono ora operare su larga scala senza dover architettare nuovamente applicazioni o flussi di lavoro, grazie all’introduzione dei namespace federati, che consentono la gestione di più sistemi StorageGRID distribuiti globalmente, scalando fino a 10 Exabyte in un singolo namespace.

· Importanti miglioramenti nelle prestazioni, efficienza e gestione dei dati: per aiutare i clienti a ridurre i costi di elaborazione e migliorare l’efficienza dei workload moderni, StorageGRID 12.1 offre un throughput fino al 400% superiore rispetto alla versione 12.0, in base al workload e alle dimensioni degli oggetti. Grazie all’ottimizzazione delle prestazioni, StorageGRID può ora fornire fino a 12 TB/s di throughput alle AI Factory e le operazioni batch consentono ai clienti di eseguire facilmente attività su miliardi di oggetti. Le nuove funzionalità permettono agli agenti AI di tracciare facilmente le modifiche ai bucket di object storage dall’ultima scansione, migliorando la capacità di costruire pipeline di dati AI complete.

· Funzionalità di sicurezza e governance ampliate: controlli più robusti per ambienti regolamentati aiutano i clienti ad accelerare l’innovazione, proteggendo i propri dati attraverso una verifica multi-admin.