NetSuite Next: l’ERP cloud intelligente con AI integrata

A SuiteWorld, l’evento annuale di Oracle NetSuite di Las Vegas, l’azienda ha presentato una serie di novità, tra cui NetSuite Next, la soluzione ERP cloud con AI integrata.

Pensata per essere collaborativa, intelligente, adattiva e affidabile, NetSuite Next rappresenta il futuro di NetSuite.

Grazie a funzionalità di intelligenza artificiale avanzate e concrete come l’intelligenza conversazionale integrata, i workflow agentici e la ricerca in linguaggio naturale, NetSuite Next automatizza le attività ripetitive e complesse e permette alle aziende di ottenere risultati più rapidamente, in modo intuitivo e con maggiore sicurezza.

“Ask Oracle” l’assistente virtuale di NetSuite Next

Elemento chiave dell’esperienza utente di NetSuite Next è “Ask Oracle”, l’assistente in linguaggio naturale che consente di ricercare, navigare, analizzare e agire sull’intero set di dati NetSuite utilizzando parole proprie. Fornisce risposte contestuali, visualizzazioni, contenuti interattivi e spiegazioni che illustrano il “come” e il “perché” di ogni risposta, facilitando la collaborazione con NetSuite. Inoltre, Ask Oracle funziona anche su personalizzazioni ed estensioni sviluppate sulla SuiteCloud Platform, incluse applicazioni di partner disponibili nel SuiteCloud Developer Network, che garantiscono insight contestuali e un’esperienza senza soluzione di continuità lungo tutta la suite.

Migrazione semplice e senza interruzioni

I clienti potranno passare a NetSuite Next con un semplice clic, senza necessità di migrazioni complesse o interruzioni delle personalizzazioni già presenti. Basata su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e ancorato ai dati e ai controlli già in uso, la soluzione NetSuite Next combina un modello dati unificato con un’AI trasparente e verificabile, e adotta il moderno sistema Oracle Redwood Design System. Questa base permetterà a NetSuite Next di diventare una naturale estensione dell’operatività aziendale, con l’affidabilità di ogni informazione e azione. Inoltre, consentirà di identificare opportunità e rischi prima che si manifestino, comprendere ruoli e contesto degli utenti e gestire attività ripetitive e complesse, lasciandone comunque all’utente il pieno controllo.

Caratteristiche principali di NetSuite Next

NetSuite Next include:

AI Canvas : uno spazio di lavoro collaborativo integrato direttamente in NetSuite. AI Canvas consente a utenti e team di trasformare i dati in azioni, analizzare problemi, sviluppare soluzioni e avviare flussi di lavoro agentici attraverso un’interfaccia visuale.

: uno spazio di lavoro collaborativo integrato direttamente in NetSuite. AI Canvas consente a utenti e team di trasformare i dati in azioni, analizzare problemi, sviluppare soluzioni e avviare flussi di lavoro agentici attraverso un’interfaccia visuale. Sintesi narrative e approfondimenti : spiegazioni automatiche disponibili in moduli, report e altre schermate della suite. Le sintesi narrative e gli insight mettono in evidenza proattivamente correlazioni e tendenze nei dati, aiutando a individuare opportunità e rischi prima che si trasformino in problemi.

: spiegazioni automatiche disponibili in moduli, report e altre schermate della suite. Le sintesi narrative e gli insight mettono in evidenza proattivamente correlazioni e tendenze nei dati, aiutando a individuare opportunità e rischi prima che si trasformino in problemi. Flussi di lavoro agentici : workflow proattivi guidati dall’AI che automatizzano attività complesse come proposte di pagamento, selezione fornitori, riconciliazioni e operazioni di supply chain. I nuovi flussi di lavoro agentici permettono agli utenti di approvare le decisioni chiave o lasciare che siano gli agenti AI ad agire in autonomia.

: workflow proattivi guidati dall’AI che automatizzano attività complesse come proposte di pagamento, selezione fornitori, riconciliazioni e operazioni di supply chain. I nuovi flussi di lavoro agentici permettono agli utenti di approvare le decisioni chiave o lasciare che siano gli agenti AI ad agire in autonomia. Integrazione di documenti e conoscenze: i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) estraggono e validano informazioni da molteplici fonti, come fatture, contratti, ricevute, PDF, manuali aziendali, guide di formazione, testimonianze clienti e ordini d’acquisto. Questo riduce il lavoro manuale e aumenta l’accuratezza degli insight, e consente a NetSuite di leggere, interpretare e agire in base a queste informazioni, trasformando i documenti isolati in flussi di lavoro utilizzabili.

Disponibilità

NetSuite Next sarà disponibile inizialmente per i clienti in Nord America entro i prossimi 12 mesi.

Dichiarazioni

“NetSuite Next mette l’intelligenza artificiale al servizio delle imprese, rendendola parte integrante dei processi di lavoro già esistenti”, ha commentato Evan Goldberg, Fondatore ed EVP di Oracle NetSuite. “Grazie alle più recenti innovazioni AI, NetSuite Next offre insight potenti e completa attività ripetitive e complesse in modo autonomo, il tutto con l’affidabilità richiesta a livello enterprise. Ogni analisi e azione è basata sui dati e regolata dai ruoli, permessi e policy di sicurezza utilizzati dai nostri clienti. Questo permette di identificare nuovi modelli di business e interagire con NetSuite attraverso il linguaggio naturale, nel pieno rispetto del contesto dell’utente, offrendo così risposte e azioni di valore immediato”.