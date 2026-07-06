Oracle lancia un “coach AI” che aiuta i manager a gestire al meglio i loro team

Oracle ha integrato nella suite applicativa per la gestione delle risorse umane Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) un nuovo coaching assistant AI, per aiutare i manager a guidare i loro team con maggiore sicurezza, coerenza ed efficacia.

Oracle Manager Edge aiuta a rafforzare il coinvolgimento, supportare la crescita dei dipendenti, migliorare le prestazioni del team e favorire la fidelizzazione, fornendo indicazioni personalizzate in tempo reale che utilizzano informazioni provenienti da feedback, obiettivi, revisioni periodiche delle performance, interazioni di team e altri segnali relativi alla forza lavoro reperibili in Oracle Cloud HCM.

“Le organizzazioni hanno bisogno di manager che sappiano guidare le persone nei percorso di cambiamento, creare fiducia e aiutare i dipendenti a crescere: troppo spesso, però, sono oberati da attività amministrative, non hanno abbastanza supporto e sentono la pressione del risultato” ha detto Lewis Thompson, senior vice president of applications development di Oracle. “Oracle Manager Edge aiuta a moltiplicare l’efficacia della leadership e a costruire team resilienti, pronti per l’era dell’AI, fornendo ai manager un coaching personalizzato e contestualizzato che trasforma le informazioni sulla forza lavoro in azioni concrete quando serve di più”.

Oracle Manager Edge è disponibile in Oracle Touchpoints, soluzione pensata per il coinvolgimento continuo dei dipendenti, basata su AI, che fa parte di Oracle Cloud HCM.

L’assistente, che funge da “coach” dedicato per ogni manager, è progettato per mantenere il controllo sui dati più sensibili relativi alla forza lavoro e operare in linea con i requisiti di sicurezza e conformità normativa. Utilizza l’AI per proporre raccomandazioni personalizzate basate sul contesto specifico in cui ciascun manager opera – inclusi feedback dei dipendenti, obiettivi, conversazioni sulle performance individuali, feedback del team e priorità organizzative; di conseguenza, permette ai manager di agire in modo più informato, rafforzare le relazioni all’interno del team e sviluppare capacità di leadership man mano che le situazioni evolvono.

Oracle Manager Edge può essere utilizzato con strumenti di comunicazione aziendale come Slack e Microsoft Teams, integrando il coaching personalizzato direttamente nei flussi di lavoro quotidiani.

L’azione giusta al momento giusto

– Coaching in tempo reale: aiuta i manager a gestire conversazioni difficili, supportare lo sviluppo professionale dei dipendenti e riconoscere i loro risultati con una guida personalizzata e immediata

– Raccomandazioni contestualizzate: aiutano i manager a condurre colloqui più efficaci su temi come le performance individuali e la crescita, sfruttando informazioni provenienti da obiettivi, feedback individuali, feedback di team e conversazioni individuali

– Coaching proattivo: spinge i manager a coinvolgere di più i dipendenti e aiuta a migliorare le prestazioni del team, evidenziando opportunità di offrire riconoscimenti, crescita e percorsi di miglioramento individuali.

Efficacia della leadership moltiplicata in tutta l’organizzazione

– Coaching per ogni manager: aiuta le organizzazioni a sviluppare di capacità di leadership su larga scala, con una guida coerente e pratica per i manager di tutti i ruoli, livelli di esperienza e sedi.

– Guida orientata alla crescita: aiuta i manager a prendere decisioni di leadership informate, con raccomandazioni pensate per supportare la crescita dei dipendenti senza classifiche e giudizi “in negativo”

– Guida basata sui valori: aiuta i manager a rafforzare l’adesione ai valori aziendali e agli obiettivi di business, con una guida basata su informazioni relative alla forza lavoro ricavate da Oracle Cloud HCM.

Maggiore coinvolgimento, fidelizzazione e produttività

– Azioni guidate: aiutano i manager a migliorare il coinvolgimento, la fidelizzazione e le performance del team, con suggerimenti di coaching specifiche per ogni dipendente, così da riconoscerne i contributi e sostenerne il percorso di carriera.

– Raccomandazioni allineate agli obiettivi aziendali: aiutano i manager a costruire fiducia, migliorare l’allineamento e ottenere risultati concreti, trasformando le informazioni sulla forza lavoro in azioni pratiche a supporto degli obiettivi aziendali prioritari.