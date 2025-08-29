Oracle: le novità di agosto in ambito AI

Oracle e Google Cloud hanno ampliato la loro partnership per offrire l’accesso diretto ai modelli AI più avanzati di Google, a partire da Gemini 2.5, tramite il servizio di intelligenza artificiale generativa di Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

I clienti Oracle ora possono utilizzare i modelli Gemini più recenti per creare agenti AI per una vasta gamma di casi d’uso, tra cui attività di comprensione multimodale, codifica avanzata e sviluppo software, automazione della produttività e dei flussi di lavoro, ricerca e recupero di informazioni. Oracle prevede di rendere disponibile l’intera gamma di modelli Gemini di Google tramite il servizio OCI Generative AI attraverso nuove integrazioni con Vertex AI, che comprenderanno modelli all’avanguardia per la generazione di video, immagini, voce e musica ma anche modelli settoriali specializzati come MedLM.

In futuro, Oracle collaborerà con Google Cloud per rendere disponibili i modelli Gemini tramite Vertex AI come opzione nelle Oracle Fusion Cloud Applications, così da offrire una scelta più ampia di strumenti con cui migliorare i flussi di lavoro in ambito finance, risorse umane, supply chain, vendite, assistenza e marketing. I clienti Oracle potranno sfruttare gli Oracle Universal Credit già in loro possesso per iniziare a utilizzare i modelli Gemini di Google.

“Oggi, le aziende leader utilizzano Gemini per potenziare gli agenti AI in una vasta gamma di casi d’uso e settori“, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Ora i clienti Oracle potranno accedere ai nostri modelli dai loro ambienti Oracle e iniziare così a utilizzare ancora più facilmente potenti agenti AI che possono supportare gli sviluppatori, semplificare le attività di integrazione dei dati e molto altro ancora“.

I modelli Gemini di Google hanno prestazioni eccellenti nei casi d’uso aziendali grazie all’accuratezza che deriva dal radicare le risposte in dati di Google Search aggiornati, alle ampie finestre di contesto, a robuste policy di crittografia e privacy e grandi capacità di ragionamento.

“Oracle ha voluto offrire una scelta di modelli curata per le aziende, che comprende modelli aperti e proprietari“, ha dichiarato Clay Magouyrk, presidente di Oracle Cloud Infrastructure. “La disponibilità di Gemini sul servizio OCI Generative AI evidenzia la nostra volontà di fornire soluzioni AI potenti, sicure e convenienti, che aiutano i clienti a innovare e raggiungere i loro obiettivi aziendali“.

Oracle integra tecnologie AI all’avanguardia con i dati aziendali, dando la priorità a sicurezza, adattabilità e scalabilità. Ciò aiuta clienti di ogni settore ad applicare le tecnologie di intelligenza artificiale più adatte – tra cui l’AI generativa e agentica – ai vari scenari aziendali, per ottenere risultati immediati. Inoltre, migliaia di innovatori nel settore AI stanno sfruttando funzionalità AI convenienti e create ad hoc per OCI per eseguire più velocemente anche i carichi di lavoro più impegnativi. Le istanze GPU bare metal di OCI possono potenziare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, elaborazione del linguaggio naturale, computer vision e sistemi di raccomandazione.