Paessler presenta tre nuove estensioni di prodotto per PRTG

Oggi più che mai le reti necessitano di un monitoraggio completo, semplice da usare e rapidamente disponibile. A volte, tuttavia, questo può non bastare e servono ulteriori funzionalità per soddisfare esigenze specifiche e diversificate. Per questo, Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, ha recentemente presentato tre nuove estensioni di prodotto per la sua soluzione PRTG, che possono essere integrate singolarmente per potenziare aspetti mirati quali il reporting sui Service Level Agreement (SLA), l’esportazione dei dati e un monitoraggio approfondito dei database. Di seguito, ecco una panoramica delle tre nuove integrazioni disponibili: Paessler PRTG SLA Reporter, Paessler PRTG Data Exporter e Paessler PRTG Database Observer.

Paessler PRTG SLA Reporter

PRTG SLA Reporter è uno strumento completo che aiuta a garantire la compliance costante dei Service Level Agreement (SLA) e permette di migliorarne il reporting, gestendo efficacemente i downtime, programmati e non. Questo strumento raccoglie dati di monitoraggio da PRTG attraverso una API RESTful e li conserva in un database Microsoft SQL. Inoltre, possiede un’interfaccia grafica basata su web che garantisce facilità d’accesso a tutti i membri del team, favorendo così una collaborazione efficace.

Alcune delle funzionalità principali sono:

Fornire supporto a molteplici server core di PRTG , semplificando il monitoraggio e consolidando dati da diversi server in un unico SLA.

, semplificando il monitoraggio e consolidando dati da diversi server in un unico SLA. Garantire accesso ai report pubblici , assicurando l’accesso generale a specifici report degli SLA tramite link diretti. In questo modo, per clienti e soggetti interessati è più facile rimanere informati.

, assicurando l’accesso generale a specifici report degli SLA tramite link diretti. In questo modo, per clienti e soggetti interessati è più facile rimanere informati. Automatizzare i report programmati, consegnandoli in base a una programmazione definita per garantire la comunicazione tempestiva di informazioni critiche sugli SLA.

consegnandoli in base a una programmazione definita per garantire la comunicazione tempestiva di informazioni critiche sugli SLA. Definire gli oggetti SLA in modo smart, facilitando la gestione dei sensori PRTG e definendo regole di inclusione automatica degli oggetti SLA tramite filtri.

Paessler PRTG Data Exporter

PRTG Data Exporter è il gateway per esportare dati di monitoraggio dal formato database relazionale al sistema di gestione database (DBMS) prescelto. PRTG Data Exporter avvia la raccolta dei dati in base a impostazioni personalizzate: è possibile, ad esempio, scegliere la raccolta continua per garantire la regolare sincronizzazione dei nuovi dati, o anche assegnare diversi set di dati a diverse destinazioni oppure riunire dati di varia provenienza in un unico database. Inoltre, tale estensione consente anche di aggregare dati da diversi server core PRTG in un unico repository centralizzato.

Grazie a un’interfaccia intuitiva, PRTG Data Exporter semplifica la procedura di raccolta dati e permette di configurare:

Profili . Si tratta delle configurazioni principali che definiscono quali dati raccogliere, il database di destinazione e l’arco temporale. Si può scegliere tra una raccolta ad hoc o continua.

. Si tratta delle configurazioni principali che definiscono quali dati raccogliere, il database di destinazione e l’arco temporale. Si può scegliere tra una raccolta ad hoc o continua. Filtri . I filtri specificano i dati di origine, compresi i dettagli sui server PRTG, l’ID degli oggetti e i tag di PRTG che identificano i dati da raccogliere. È anche possibile condividere i filtri tra più profili.

. I filtri specificano i dati di origine, compresi i dettagli sui server PRTG, l’ID degli oggetti e i tag di PRTG che identificano i dati da raccogliere. È anche possibile condividere i filtri tra più profili. Database. Ciascun profilo è associato a uno specifico database di destinazione e diversi profili possono utilizzare lo stesso database per l’archiviazione.

Paessler PRTG Database Observer

PRTG Database Observer è una soluzione ad hoc per il monitoraggio dei database. Consente agli amministratori di ottenere informazioni sui KPI, di avere visibilità continua sullo status di performance del database, di perfezionarlo in base agli insight ottenuti e di rilevare proattivamente le anomalie prima che siano riscontrate dagli utenti. Questa estensione semplifica la raccolta di statistiche e dati collegati al business e permette diverse opzioni di visualizzazione. Gli attributi di database critici, essenziali per le operazioni aziendali, possono essere monitorati e visualizzati direttamente in PRTG.

Inoltre, PRTG Database Observer offre ampia flessibilità per interrogare i sistemi database. Dà accesso a template di monitoraggio DBMS predefiniti e consente strategie di monitoraggio efficaci, suggerite da Database Administrator esperti. Come applicazione desktop per Windows, PRTG Database Observer funge da ponte tra PRTG e il sistema di gestione database in uso e, infine, permette di scegliere tra le query di monitoraggio esistenti o di crearne di nuove e personalizzate, per poi lanciarle sul motore di database a intervalli di scansione definiti.