Banca Profilo si affida a PRTG di Paessler

Banca Profilo ha scelto le soluzioni di monitoring ad alte prestazioni di Paessler. Il settore in cui opera Banca Profilo richiede, infatti, servizi costantemente disponibili e funzionanti senza interruzioni. Ciò vale in particolar modo per la finanza, la linea di business più impegnativa per l’azienda, poiché si concentra su attività di trading e market making.

Banca Profilo, infatti, è market maker sull’IDEM, il mercato dei derivati italiani, e, in forza a questo ruolo di intermediario, deve garantire in via continuativa presenza sul mercato e negoziabilità dei titoli durante tutto l’orario di apertura.

Un monitoraggio efficace, dunque, risulta ancor più fondamentale.

Non disponendo inizialmente di strumenti ad hoc, gli specialisti di infrastrutture e sicurezza di Banca Profilo hanno intrapreso, insieme al CTO, iniziative per rafforzare la tecnologia della banca e monitorare l’infrastruttura in modo automatizzato e proattivo. Dopo un primo approccio con una soluzione open-source, che richiedeva sforzi di implementazione e configurazione troppo onerosi, nel 2021 Banca Profilo ha testato per un paio di mesi la versione trial di PRTG di Paessler. A partire da marzo 2022, la realtà ha deciso di implementare stabilmente PRTG on-premise.

Le ragioni della scelta di Banca Profilo

Tra le ragioni principali che hanno convinto gli esperti di Banca Profilo a scegliere PRTG spiccano la semplicità e la velocità di deployment. Ma anche la grande frequenza con cui vengono rilasciati nuovi upgrade e sensori al passo con le ultime innovazioni in termini di monitoraggio e l’estrema facilità d’uso e configurazione di software e sensori.

Un altro elemento decisivo è stato l’ampio ventaglio di sensori disponibili, nonché il vantaggio economico a fronte delle innumerevoli funzionalità offerte. Non da ultime, si sono dimostrate cruciali per la scelta finale anche la stabilità e la solidità di PRTG abbinate alla presenza di un’app mobile. Quest’ultima è utile per verificare lo status dell’infrastruttura anche da remoto.

Monitoraggio IT nel settore finanziario

Ad oggi, Banca Profilo monitora 300 dispositivi utilizzando la licenza PRTG 5000, una delle più ampie fornite da Paessler. Inoltre, tramite PRTG, Banca Profilo effettua anche il monitoraggio del proprio sito istituzionale e del suo contenuto. In quanto istituto bancario, infatti, è soggetta alla supervisione di Banca d’Italia e Consob , che richiedono di soddisfare alcuni parametri, tra cui l’uptime del sito web. Questo è essenziale per un istituto come Banca Profilo, in quanto sul proprio sito ospita il collegamento ai servizi di home banking, che deve essere sempre disponibile per gli utenti.

Grazie a uno dei sensori di PRTG, Banca Profilo è in grado di monitorare costantemente la veridicità del link, aiutando a prevenire i rischi di gravi attacchi informatici che modificano gli indirizzi e rimandano a pagine fasulle.

Infine, con l’utilizzo di PRTG, Banca Profilo è in grado di monitorare uptime e downtime di alcuni apparati utilizzati nelle filiali per i link di rete. In termini di cloud, invece, utilizza l’apposito sensore sviluppato da PRTG per monitorare i servizi di Microsoft 365.

Vantaggi attuali e piani futuri

L’implementazione di PRTG permette all’istituto bancario di intercettare in modo precoce e tempestivo possibili guasti o criticità tramite notifiche automatiche. Il tutto impedendo proattivamente che il problema si verifichi e sia percepito dall’utente finale. La soluzione di Paessler facilita notevolmente anche la manutenzione degli impianti, segnalando eventuali anomalie e consentendo interventi mirati. Così, grazie alla dashboard unificata di PRTG che integra tutte le informazioni necessarie, gli specialisti IT guadagnano tempo da dedicare ad altre attività di maggior valore.

“Adottare PRTG è stato come passare dal buio alla luce. Prima, infatti, avevamo una visibilità limitata su ciò che succedeva nell’infrastruttura e nella rete. Ora invece, grazie alla dashboard completa e alle notifiche in tempo reale, siamo costantemente aggiornati sullo status degli impianti e dei servizi e il nostro modo di lavorare è passato da passivo a proattivo”, afferma Luca Meneghesso, specialista IT senior di infrastrutture e sicurezza di Banca Profilo.

In futuro, Banca Profilo mira ad aumentare ulteriormente la personalizzazione del monitoraggio, potenziare check e controlli di elementi specifici e implementare nuove funzionalità. Tra queste, il monitoraggio dei Service Level Agreement (SLA), attraverso l’integrazione di un tool che si interfacci a PRTG tramite API.