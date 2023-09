Piwik PRO fa l’analytics a misura di azienda

Lanciata sul mercato italiano nel 2022, Piwik PRO Analytics Suite rappresenta una valida alternativa privacy-friendly, che supporta le aziende di ogni settore e dimensione nell’analisi della customer journey su web e app. Così facendo, Piwik PRO Analytics Suite contribuisce al raggiungimento di decisioni strategiche corroborate da dati.

In materia di analytics, però, ogni organizzazione ha le proprie personalissime esigenze e necessità: flessibilità e possibilità di personalizzazione sono, quindi, due caratteristiche imprescindibili del tool.

Enterprise: il piano elastico e su misura

Il piano Enterprise della suite di Piwik PRO mette a servizio delle aziende tutte le funzionalità della piattaforma di Piwik PRO, incluse le continue nuove feature e integrazioni. Soprattutto, però, offre loro la massima flessibilità: è il cliente stesso, infatti, a decidere, per esempio, il numero di azioni da misurare, quale dei quattro moduli disponibili integrare o dove archiviare i dati raccolti tra le diverse opzioni di hosting proposte.

Ogni organizzazione che sceglie Enterprise, quindi, accede di fatto a una soluzione costruita ad hoc sui suoi bisogni e obiettivi di business. Si tratta, infatti, di una piattaforma taylor-made in tutte le sue fasi, dall’implementazione al training fino allo sviluppo.

Su misura sono anche il prezzo della soluzione e il supporto clienti, che nel piano Enterprise includono un account manager e un team di assistenza dedicati, onboarding personalizzato, formazione, assistenza continua e servizi professionali aggiuntivi per i componenti supplementari customizzati.

Piwik PRO: quattro moduli per un’analisi a 360°

La suite di Piwik PRO si compone di quattro moduli tra cui il cliente Enterprise può scegliere o, in alternativa, adottare in blocco. Analytics permette di raccogliere in modo adattabile i dati su siti, web, app, prodotti digitali e aree post-login e analizzarli con report personalizzati. Tag Managerconsente, invece, di aggiungere allo stack di analisi tag flessibili, creabili, testabili e assegnabili con rapidità e coordinabili con i moduli Analytics e Consent Manager. Quest’ultimo rende possibile la gestione dei consensi e delle richieste dell’utente all’interno della stessa piattaforma in cui vengono raccolti ed elaborati i dati. Utilizzato in sinergia con gli altri moduli già menzionati, il Consent Manager assicura che ai dati raccolti corrisponda sempre il consenso dell’utente.

Il quarto e ultimo modulo, disponibile in esclusiva per i clienti Enterprise, è stato recentemente rinnovato e ottimizzato per affrontare le mutevoli sfide del mercato e proteggere le strategie di marketing delle aziende. La nuova Customer Data Platform, infatti, consente di creare una visione unica e completa del cliente, attivando i dati comportamentali ma proteggendone sempre privacy e sicurezza e garantendo alle organizzazioni un controllo totale sulle fasi di raccolta ed elaborazione.

Piwik PRO: tutti i vantaggi per le imprese

Per le grandi aziende che necessitano di monitorare un ampio numero di azioni, Enterprise è la risposta. Questo piano consente, infatti, al cliente di scegliere il volume di traffico mensile stimato, fino a oltre 1 miliardo di azioni al mese su un numero illimitato di siti e app. Sul fronte della data retention, inoltre, Enterprise garantisce 25 mesi di conservazione dei dati, numero ulteriormente ampliabile su richiesta dell’azienda.

Molteplici, infine, le opzioni di hosting offerte dal piano a pagamento di Piwik PRO: on-premises (su un proprio abbonamento cloud), su cloud privato (in oltre 60 Region di Azure o sui cloud di proprietà europea Orange Cloud ed Elastx). Oppure su cloud pubblico sui server Azure negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Germania o Hong Kong, su Orange Cloud in Francia o su Elastx in Svezia.