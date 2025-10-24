Red Hat Developer Lightspeed arriva e porta nuovi assistenti virtuali

Red Hat, fornitore globale di soluzioni open source, ha annunciato la disponibilità di Red Hat Developer Lightspeed, un nuovo portfolio di soluzioni di intelligenza artificiale generativa (gen AI) progettate per accelerare i flussi di lavoro degli sviluppatori con un’assistenza intelligente e contestualizzata. Direttamente integrati negli strumenti di sviluppo Red Hat per soddisfare in modo immediato le esigenze operative degli sviluppatori, i nuovi assistenti virtuali aumentano la produttività riducendo il “context switching”, ossia la necessità di passare tra diverse attività non collegate tra di loro. Red Hat Developer Lightspeed, incluso in Red Hat Developer Hub, è disponibile nel toolkit di migrazione per applicazioni (MTA) tramite sottoscrizione a Red Hat Advanced Developer Suite.

Le aziende sono sempre più orientate all’utilizzo di assistenti AI specializzati e specifici per il proprio settore, e ciò comporta una richiesta sempre maggiore di assistenza affidabile, sicura e rilevante per il singolo caso. Developer Lightspeed risponde a questo bisogno fornendo strumenti AI progettati appositamente per lo sviluppo software e profondamente integrati nel suo ciclo di vita al fine di aiutare gli sviluppatori a portare sul mercato applicazioni nuove e modernizzate più rapidamente, nel rispetto degli standard operativi.

Red Hat Developer Lightspeed: assistenza basata sull’AI per gli sviluppatori

Integrato nel Red Hat Developer Hub e nel toolkit di migrazione per applicazioni di Red Hat, Red Hat Developer Lightspeed è in grado di assistere nelle attività – sia di codifica che non – che supportano il ciclo di vita dello sviluppo applicativo:

Red Hat Developer Lightspeed per Red Hat Developer Hub è un assistente virtuale basato su AI che accelera le attività di sviluppo non legate alla codifica per aumentare la produttività degli sviluppatori. Attraverso un’interfaccia simile a una chat nella console Red Hat Developer Hub aiuta a esplorare approcci di progettazione, redigere documentazione, generare pianificazioni di test e risolvere problemi, permettendo agli sviluppatori di passare più rapidamente dall’idea a un piano d’azione definito o direttamente a una soluzione. Ciò consente di aumentare la produttività degli sviluppatori e generare valore aziendale più rapidamente. L’assistente supporta un approccio “bring your own model” (porta il tuo modello): i team possono utilizzare il loro LLM pubblico o self-hosted preferito per bilanciare meglio le esigenze in termini di prestazioni, costi e privacy dei dati.

“Crediamo che il futuro dell’AI non comporti solo la creazione di modelli migliori, ma anche la possibilità di mettere l’assistenza intelligente direttamente nelle mani degli sviluppatori”, commenta James Labocki, Senior Director, Product Management, Red Hat. “Red Hat Developer Lightspeed è progettato per abilitare gli sviluppatori e le loro organizzazioni a creare e modernizzare le applicazioni più rapidamente, nel rispetto dei principali standard operativi. Si tratta di un passo significativo verso la creazione di una base sicura per uno sviluppo software su scala e a velocità senza precedenti”.

Eliminare le barriere alla riprogettazione delle applicazioni

Mentre Developer Lightspeed fornisce assistenza intelligente per il refactoring pratico delle applicazioni, il nuovo toolkit di migrazione MTA 8 aiuta ad affrontare il resto del percorso di modernizzazione delle applicazioni. In questa nuova versione, MTA 8 offre la possibilità di automatizzare il replatforming delle applicazioni su Red Hat OpenShift, a partire dal percorso di migrazione da Cloud Foundry a Red Hat OpenShift.

Questa automazione contribuisce a ridurre le attività manuali e soggette a errori che possono rendere il replatforming una strategia che richiede troppo tempo. Automatizzando la generazione di artefatti di distribuzione, MTA 8 aiuta le imprese a migliorare il ritorno sull’investimento nella modernizzazione delle applicazioni. Con l’aggiunta di Red Hat Developer Lightspeed, gli sviluppatori possono ora combinare il replatforming automatizzato con soluzioni di codice generate in modo intelligente per il refactoring, creando un approccio più completo alla modernizzazione.

Disponibilità di Red Hat Developer Lightspeed

Red Hat Developer Lightspeed per Red Hat Developer Hub è disponibile in anteprima per gli sviluppatori e incluso nelle sottoscrizioni Red Hat Developer Hub o Advanced Developer Suite. Red Hat Developer Lightspeed per il toolkit di migrazione delle applicazioni è disponibile per i clienti Red Hat Advanced Developer Suite.