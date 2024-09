Secondo Gartner, entro il 2028 il 75% delle aziende darà priorità al backup delle applicazioni SaaS come requisito critico, rispetto al 15% registrato del 20241. Oggi, molte delle più grandi organizzazioni al mondo si affidano a Salesforce come applicazione CRM a supporto delle loro operazioni aziendali, con l’obiettivo di incrementare più rapidamente i ricavi. Essendo la singola fonte di verità per molte applicazioni finanziarie, gli utenti di Salesforce non possono rischiare costose inattività causate da errori accidentali o da eventi informatici che possono innescare un effetto a cascata su tutti i loro sistemi interconnessi. Per aiutare queste organizzazioni a rimanere operative, Rubrik presenta Salesforce Data Protection. La nuova offerta, una soluzione di backup e ripristino per i dati della Salesforce Core Platform, si avvale delle capacità di sicurezza dei dati di Rubrik Security Cloud, una piattaforma unificata che consolida la protezione dei dati in ambienti SaaS, cloud e on-premise, semplificando la gestione e migliorando l’efficienza operativa. Questa offerta arricchisce l’attuale protezione dei dati di Rubrik per strumenti SaaS come M365 e Jira.

Estendendo le funzionalità di protezione dei dati di Rubrik, Salesforce Data Protection aiuta gli amministratori, i responsabili IT e della sicurezza di Salesforce a definire proattivamente una strategia di backup e ripristino affidabile. In caso di perdita di dati, le operazioni possono tornare rapidamente al “business as usual”, il tutto all’interno di un’unica piattaforma progettata per semplificare la gestione, ridurre i costi e migliorare la sicurezza. Costruiti su un’architettura zero-trust, gli utenti Salesforce possono sfruttare i vantaggi dei backup sicuri e air-gapped di Rubrik per proteggersi da accessi non autorizzati e attacchi ransomware, assicurando che i loro dati rimangano al sicuro.

Salesforce Data Protection di Rubrik offre:

● Ripristini rapidi e precisi: Ottimizza gli obiettivi del punto di ripristino (RPO) e di tempo di ripristino (RTO) identificando rapidamente e con precisione quando si è verificato un incidente e la causa principale. Recuperare rapidamente i record persi, compresi quelli correlati, al punto giusto nel tempo.

● Qualità e integrità dei dati di livello superiore: Grazie a un ripristino preciso e alla capacità di individuare modifiche granulari a livello di record, Rubrik aiuta le organizzazioni a mantenere l’integrità dei dati e a implementare strategie sicure di backup e ripristino dei dati. Ciò garantisce l’affidabilità e la validità delle informazioni e impedisce il ripristino di dati danneggiati. ● Esperienza utente intuitiva: Grazie all’interfaccia intuitiva e pluripremiata di Rubrik, gli amministratori di Salesforce possono configurare e gestire facilmente i backup, limitando la complessità e mantenendo la massima protezione dei dati.

● Facilità di gestione: Grazie alla perfetta integrazione con Rubrik Security Cloud, Rubrik offre una soluzione unificata e completa per la protezione dei dati su Salesforce, altre piattaforme SaaS, ambienti on-premise e multi-cloud. Ciò non solo garantisce policy di sicurezza coerenti e tempi di risposta più rapidi, ma offre anche un modo più efficiente per proteggere i dati critici con un basso TCO (Total Cost of Ownership).

Note

1 Source: Gartner, Hype Cycle for Backup and Data Protection Technologies, 2024, July 16, 202