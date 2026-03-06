TeamViewer potenzia l’integrazione con Microsoft Intune

TeamViewer annuncia il perfezionamento dell’integrazione tra TeamViewer Tensor e Microsoft Intune che permette ai team IT di risolvere i problemi con maggiore rapidità ed efficienza mantenendo la piena continuità operativa ed eliminando la necessità di passare da un applicativo all’altro. Le nuove funzionalità includono la sincronizzazione automatizzata degli endpoint tra le due piattaforme, l’accesso remoto non presidiato per Windows, macOS e Android, nonché la connettività remota TeamViewer estesa per i dispositivi registrati in Intune che non hanno l’app aziendale installata.

Grazie alla sincronizzazione automatica dei dati degli endpoint tra Microsoft Intune e TeamViewer Tensor, questa integrazione offre una visibilità accurata e quasi in tempo reale su tutte le piattaforme permettendo di eliminare le ridondanze nelle configurazioni, ridurre il carico amministrativo e garantire una gestione fluida di infrastrutture IT distribuite su larga scala.

Grazie al supporto per Windows Local Administrator Password Solution (LAPS), TeamViewer consente il recupero sicuro e on-demand delle credenziali privilegiate che permette al supporto IT di risolvere i problemi con efficienza, mantenendo al contempo rigorosi controlli di accesso all’interno di un’unica piattaforma. La soluzione è stata sviluppata sulle policy di sicurezza di Microsoft Entra ID e Intune per garantire un miglior accesso condizionale, una tracciabilità centralizzata delle attività e sessioni remote conformi ai requisiti di compliance nell’ambito dei framework di governance aziendali.

“I team IT sono chiamati a massimizzare i risultati a fronte di risorse sempre più limitate”, ha dichiarato Alfredo Patron, Vice President Global Partner Ecosystem and Channels, TeamViewer. “La nostra nuova integrazione tra TeamViewer Tensor e Microsoft Intune elimina gli ostacoli operativi semplificando il flussi di lavoro, eleva gli standard di sicurezza in ambiente enterprise e abilita un supporto remoto più rapido ed efficace su larga scala. Ciò consente al supporto IT di concentrarsi sulle priorità strategiche, garantendo al contempo la produttività dei dipendenti”.

Attualmente questa integrazione è disponibile per un panel di clienti del mercato enterprise e partner, mentre la disponibilità generale è prevista per le prossime settimane.