Tia Scripting: TeamViewer semplifica l’automazione IT 

TeamViewer annuncia Tia Scripting, una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale integrata in TeamViewer DEX che permette ai team IT di creare script per l’automazione dei dispositivi descrivendo in modo semplice, in linguaggio naturale, un problema da risolvere o il risultato che desiderano ottenere. Gli script generati sono pronti per essere revisionati e distribuiti, senza richiedere competenze di programmazione e con un’automazione più accessibile ed efficiente.

Al contrario di molti strumenti di automazione IT, che si basano su modelli predefiniti e procedure standardizzate, Tia Scripting è pensato per rispondere alle esigenze specifiche di ogni ambiente aziendale. Le configurazioni, i requisiti di conformità e le problematiche ricorrenti che i team IT affrontano ogni giorno sono spesso troppo specifiche per essere gestite efficacemente da strumenti tradizionali. Tia Scripting consente ai team di descrivere il proprio problema specifico e di ricevere uno script funzionante su misura, che può essere verificato prima dell’implementazione su dispositivi o gruppi selezionati.

Tra le situazioni che i team possono gestire figurano la verifica della presenza dei certificati di sicurezza e del corretto funzionamento delle applicazioni critiche, il blocco delle modifiche al software o l’attivazione automatica di misure correttive nel caso in cui venga rimosso uno strumento di sicurezza. Se un’azienda deve affrontare un problema ricorrente di connettività legato alla configurazione di rete o automatizzare controlli di conformità sulle impostazioni dei dispositivi, può creare uno script dedicato in base alle proprie specifiche esigenze.

Gli script generati con Tia possono essere riutilizzati su tutti i dispositivi, consentendo di standardizzare le soluzioni già validate e applicarle ogni volta che si presenta la stessa esigenza. Questo approccio riflette una strategia più ampia con cui TeamViewer integra l’intelligenza artificiale in DEX: anziché affrontare ogni problema come un caso a sé, la piattaforma valorizza le soluzioni già sviluppate, evitando di dover risolvere ripetutamente le stesse criticità. In un contesto in cui le aziende gestiscono parchi dispositivi sempre più estesi ed eterogenei, la possibilità di riutilizzare e distribuire le automazioni su larga scala non è più un valore aggiunto, ma una leva fondamentale per migliorare l’efficienza operativa.

“Ogni ambiente IT presenta caratteristiche e complessità proprie, che si riflettono nelle sfide quotidiane affrontate dai team. Per questo, un approccio standardizzato all’automazione non è sufficiente a rispondere a tutte le esigenze. Con Tia Scripting, offriamo ai team IT la possibilità di creare soluzioni di automazione perfettamente adeguate alle sfide specifiche della loro azienda, senza richiedere competenze di scripting a tutto il personale IT. È in questo modo che stiamo portando le operazioni IT verso una gestione degli endpoint sempre più autonoma”, afferma Sebastian Schrötel, Senior Vice President Product Management, TeamViewer.