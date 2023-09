Vancouver, l’IA generativa al servizio del business

ServiceNow presenta la nuova release della Now Platform: Vancouver, che si caratterizza per le nuove soluzioni della linea Now Assist, in grado di estendere il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa a tutti i workflow della Now Platform. Le nuove soluzioni introdotte in Vancouver sono Now Assist for IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD), e Creator. Insieme sono in grado di accelerare la produttività, migliorare le esperienze e far crescere l’agilità. Le principali funzionalità di Now Assist comprendono un modello linguistico di grandi dimensioni, specifico di ServiceNow (Now LLM), creato appositamente per le aziende e progettato per rispettare l’accuratezza e la riservatezza dei dati.

“Le organizzazioni hanno bisogno di un partner affidabile che le aiuti ad affrontare questa era dell’intelligence dinamica e in rapida evoluzione”. Ha affermato CJ Desai, president and chief operating officer, ServiceNow. “Migliaia di aziende in tutto il mondo utilizzano oggi la piattaforma ServiceNow per digitalizzare e semplificare i processi. Vancouver combina la potenza della Now Platform con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa ed estende l’intelligence basata sull’intelligenza artificiale a ogni aspetto del business, migliorando la produttività e le esperienze aziendali”.

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è sempre più essenziale per le aziende che desiderano rimanere competitive e accelerare la propria produttività”. Ha affermato Filippo Giannelli, area VP e country manager ServiceNow Italia. “ServiceNow è al fianco di tutte le aziende italiane con strumenti altamente innovativi ed efficaci, in grado di mantenere alti gi standard qualitativi sia per i dipendenti sia per i clienti e che permettono di raggiungere risultati sempre migliori”.

Con Vancouver l’intelligenza artificiale generativa di grado enterprise è in ogni workflow

Secondo Goldman Sachs l’intelligenza artificiale generativa aumenterà la produttività umana e permetterà di aggiungere, nel prossimo decennio, quasi 7 trilioni di dollari al PIL globale. La Now Platform con la release Vancouver porta l’intelligenza artificiale generativa nelle operations, con l’obiettivo di favorire la crescita e contribuire a ridurre i costi di ogni cliente in ogni funzione aziendale, grazie a un’intelligenza artificiale di livello enterprise che rispetta sia la fiducia sia la privacy digitali. Now Assist è integrato in tutti i processi e workflow e contribuisce a ottimizzare le prestazioni, seguendo le linee guida di ServiceNow per uno sviluppo e utilizzo etici e responsabili.

Tutti gli aspetti di Now Assist della nuova release Vancouver includono funzionalità di intelligenza artificiale generativa, come il riepilogo di casi, incidenti e chat, agenti virtuali e ricerche, che possono essere applicati a un’ampia gamma di scenari e funzioni, in modo che ogni persona, dai dipendenti agli agenti passando per gli sviluppatori, possa utilizzare al meglio il potere dell’intelligenza artificiale generativa. Questo approccio permette alle aziende di beneficiare della potenza dell’intelligenza artificiale generativa in ogni reparto e di raggiungere altre parti dell’organizzazione in modo rapido e semplice.

· Now Assist for ITSM permette ai leader IT di assumere il controllo della propria esperienza IT, migliorando notevolmente la produttività degli agenti e l’esperienza dei dipendenti attraverso risoluzioni più rapide. Grazie alla cronologia degli incidenti e all’interazione in tempo reale con un agente virtuale progettato per fornire risposte complete anziché risultati di ricerca, gli agenti possono risolvere i problemi e le richieste più rapidamente senza dover chiedere agli utenti di ripetersi. Now Assist for ITSM può anche creare il riepilogo contestuale degli incidenti e delle note di risoluzione, aiutando le organizzazioni a implementare le best practice per la gestione degli incidenti e risolvendo così più incidenti in meno tempo





· Now Assist for CSM ottimizza il servizio clienti dall’inizio alla fine, garantendo una maggiore produttività degli agenti, potenziali risparmi sui costi e una migliore esperienza. Now Assist for CSM genera rapidamente riepiloghi di casi e chat, riduce il lavoro manuale e consente agli agenti di risolvere i problemi più rapidamente. I clienti beneficiano inoltre di un’esperienza self-service migliorata, con accesso a risorse che aiutano a trovare risposte rapidamente. Questo abilita una maggiore indicizzazione dei casi e riduzione dei costi

· Now assist for HR aiuta i responsabili delle risorse umane a incrementare la produttività e l’efficienza operativa, riducendo le attività manuali ridondanti per i team e fornendo ai dipendenti le risposte di cui hanno bisogno rapidamente, con poche interruzioni durante la giornata di lavoro. I responsabili delle risorse umane possono gestire i problemi, dalle discrepanze sui salari alle modifiche alla documentazione, ad esempio, senza dover leggere molte informazioni ma solo esaminando i riepiloghi istantanei degli argomenti relativi al caso, la cronologia precedente delle chat dal vivo e con l’agente virtuale, oltre alle risoluzioni e azioni già intraprese. Questo offre ai team delle risorse umane il contesto di cui hanno bisogno per risolvere i problemi in modo rapido e sicuro



· Now Assist for Creator aiuta i team di sviluppo a creare e scalare le app sulla Now Platform più rapidamente. Basati su codice ServiceNow, i risultati sono progettati per essere di qualità superiore, più scalabili e più sicuri rispetto a qualsiasi altra tecnologia di generazione di codice. Now Assist for Creator include la capacità di text-to-code, che converte il testo in linguaggio naturale in suggerimenti di codice di alta qualità e, in alcuni casi, in codice completo. La capacità Text‑to‑code permette a ogni persona in azienda di creare esperienze di codifica fluide, in grado di garantire uno sviluppo rapido e una maggiore produttività

L’intelligenza artificiale nel DNA della Now Platform

La strategia di intelligenza artificiale generativa di ServiceNow fornisce ai clienti un supporto LLM ampio e sicuro, tramite LLM creati per scopi generali o modelli sviluppati appositamente da ServiceNow. I LLM per scopi generici offrono flessibilità e attualmente includono l’accesso al servizio LLM di Microsoft Azure OpenAI e all’API OpenAI. Integrati nella piattaforma ServiceNow, i LLM specifici sono progettati appositamente per i workflow, i casi d’uso e i processi ServiceNow e sono personalizzati per agenti, dipendenti, clienti e amministratori IT. Questo consente un’eccellente esperienza per l’utente finale, un time-to-market senza precedenti e i più alti livelli di trasparenza e governance.

Ad esempio, le funzionalità di Now Assist for Search sono supportate da un LLM ottimizzato da ServiceNow e basato sul framework NVIDIA NeMo, erogato attraverso il software NVIDIA Triton Inference Server, entrambi parte della piattaforma software NVIDIA AI Enterprise. Queste funzionalità portano sul mercato nuove possibilità nate dalla partnership tra ServiceNow e NVIDIA, annunciata a maggio.

Altre innovazioni nella release Vancouver



La release Vancouver della Now Platform migliora inoltre la sicurezza e la governance, semplifica i processi critici nel settore sanitario e finance e accelera la trasformazione dei talenti attraverso l’intelligenza artificiale.

Altri highlights della release includono: