Farnesina: accordo con AIPSA

Lavorare all’estero, anche in Europa, è sempre più pericoloso e le imprese non sono adeguatamente strutturate per garantire ai propri dipendenti la sicurezza al di fuori dei confini italiani. Ecco perché AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale e l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno siglato un protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza nelle realtà che impiegano personale all’estero.

La moltiplicazione dei conflitti internazionali, delle pandemie, degli eventi meteorologici estremi, uniti all’intensificarsi degli spostamenti su scala globale, rende sempre più importante per le imprese adottare comportamenti consapevoli e responsabili. Con la collaborazione con l’Unità di Crisi si conferma e rafforza l’impegno di AIPSA non soltanto a diffondere gli strumenti e i servizi che l’Unità di Crisi mette gratuitamente a disposizione di lavoratori e imprese all’estero ma anche sul fronte della formazione in favore di chi ha la responsabilità della sicurezza dei propri dipendenti.

“Come associazione rappresentiamo numerose imprese che hanno interessi e presìdi più o meno permanenti al di fuori dell’Italia – sottolinea il presidente di AIPSA, Alessandro Manfredini – tra cui, per esempio, gli operatori dell’informazione. E la situazione è di evidente emergenza, se si pensa che nel 2022 sono stati uccisi 13 reporter e nel 2023 altri 3, praticamente tutti in Ucraina. È arrivato il momento di accendere un riflettore sul tema della “travel security” e prevedere un processo di valutazione del rischio per le imprese impegnate oltre i nostri confini. Non si può affrontare questo tema senza la dovuta preparazione, che parte dalla definizione di una “governance” con un “security manager” dai poteri decisionali ampi e dalla preparazione adamantina”.

Il protocollo d’intesa rimarrà in vigore per 3 anni e prevede, tra le altre attività comunicative, l’organizzazione di conferenze, convegni, esercitazioni e seminari, utili a raggiungere gli obiettivi comuni.

Chi è AIPSA?

AIPSA è l’Associazione Italiana dei Professionisti di Security Aziendale. Da oltre 30 anni si impegna per la diffusione della cultura della sicurezza, prevenendo i rischi in ambito lavorativo, patrimoniale e informatico. Collabora con enti e organismi, nazionali e internazionali, del comparto sicurezza per la valorizzazione nell’ordinamento professionale della figura del security manager. Fanno parte della rete associativa di AIPSA oltre 700 professionisti e più di 160 società.