Authopia: il servizio gratuito di Nordpass, generatore di passkey

Una delle cause principali di violazioni informatiche è il furto di password. Le imprese italiane possono ora attivare gratuitamente l’autenticazione senza password sui propri siti web, utilizzando la tecnologia passkey Authopia. Il nuovo strumento offerto dal password manager e specialista delle soluzioni passkey di NordVPN, NordPass, permette alle aziende di restare al passo con l’innovazione e consente agli utenti finali di utilizzare le passkey, un metodo di autenticazione più moderno e sicuro, al posto delle tradizionali password.

“Abbiamo investito notevoli risorse per accelerare la transizione dalle password a livello globale, e siamo entusiasti di lanciare Authopia. Molte aziende, in particolare le PMI, spesso non dispongono delle risorse per dotarsi delle tecnologie più innovative, rimanendo così vincolate ai vecchi sistemi. Con il nostro nuovo strumento, le imprese in Italia e nel resto del mondo potranno adottare un’avanguardistica tecnologia senza password, al pari delle aziende leader a livello mondiale“, afferma Jonas Karklys, CEO di NordPass.

Perchè le aziende italiane hanno bisogno delle passkey?

È dimostrato che gli italiani utilizzano password deboli per proteggere i propri account online. Secondo l’ultima ricerca sulle password condotta da NordPass, le password più diffuse in Italia nel 2023 erano “admin”, “123456”, “password”, “Password” e “12345678”, tutte decifrabili in meno di un secondo.

Il furto di password rappresenta una grave minaccia, in grado di compromettere account aziendali, interrompere le operazioni di business, causare danni finanziari considerevoli e danneggiare la reputazione dell’azienda. Secondo i dati dell’ultimo rapporto IBM, nel 2023, gli attacchi che sfruttavano l’uso di credenziali valide erano aumentati del 71% rispetto all’anno precedente. Per la prima volta, l’abuso di account legittimi è diventato il metodo di attacco più diffuso tra i criminali informatici.

Le passkey, come quelle generate da Authopia, sono considerate la soluzione più efficace per sostituire definitivamente le password e rendono molto più difficile per gli hacker rubare gli account. Quando un utente si registra su un sito web che supporta le passkey, il dispositivo dell’utente genera una coppia di chiavi collegate: una pubblica e una privata. La chiave privata viene salvata direttamente sul dispositivo, mentre la chiave pubblica viene memorizzata sul server del sito. Poiché le chiavi sono inutilizzabili separatamente, per rubare l’account un hacker dovrebbe ottenere l’accesso sia al dispositivo dell’utente sia al server, superando anche l’autenticazione biometrica.

Authopia: un nuovo strumento che fa risparmiare tre mesi di sviluppo IT

Con Authopia di NordPass, le organizzazioni possono aggiungere facilmente un widget per passkey ai loro siti web, scegliendo se renderle l’unico metodo di autenticazione o utilizzarle come opzione aggiuntiva accanto ai metodi esistenti. Inoltre, gli utenti di Authopia avranno accesso a un pannello di amministrazione privato e crittografato per poter monitorare facilmente l’adozione delle passkey, gli utenti attivi e le metriche di successo dei login.

Secondo Jonas Karklys, Authopia permette alle aziende di risparmiare almeno tre mesi di lavoro di un team interfunzionale completamente dedicato all’integrazione delle passkey sui loro siti web. Lo strumento di NordPass, infatti, consente ai professionisti IT di completare questa operazione in pochi passaggi, seguendo le linee guida contenute nel pannello di amministrazione. Una volta che un’azienda ha implementato l’opzione passkey sul proprio sito, sarà possibile per gli utilizzatori finali (clienti o dipendenti) accedere ai propri account senza utilizzare password, su tutti i dispositivi e sistemi operativi. Inoltre, con Authopia, gli sviluppatori non dovranno preoccuparsi della manutenzione continua dell’integrazione.

Aumenta l’interesse da parte dei clienti

“Conosciamo bene il settore. In qualità di membri della FIDO Alliance, abbiamo lavorato attivamente sulle passkey sin dal loro debutto sul mercato. Con l’introduzione delle nostre soluzioni passkey, abbiamo osservato un enorme interesse da parte degli utenti internet, segno che sono pronti per un cambiamento nell’autenticazione online. Ora è il momento che anche i fornitori di piattaforme si preparino”, afferma Jonas Karklys.

Nel 2022, NordPass ha lanciato una funzione per aziende e singoli utenti per memorizzare, gestire e condividere in modo sicuro le passkey. La company è stata anche tra i primi gestori di password a offrire un supporto completo alle passkey su più piattaforme. Secondo le statistiche dell’azienda, a maggio di quest’anno, rispetto a settembre 2023, il numero di utenti che utilizzano le passkey è aumentato di dieci volte.