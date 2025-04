GenAI Maturity Assessment: il nuovo tool interattivo di SAS

Continuano a crescere gli investimenti dedicati all’Intelligenza Artificiale (IA) e all’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) e, le organizzazioni, hanno bisogno di supporto per sfruttare appieno questa tecnologia, in modo etico e sicuro. Per aiutare le organizzazioni a sfruttare responsabilmente tutto il valore della GenAI, SAS, leader nel settore dei dati e dell’IA, ha creato uno strumento di benchmarking, denominato GenAI Maturity Assessment, un nuovo tool interattivo pensato per supportare le aziende nel percorso di adozione della GenAI.

Caratteristiche di GenAI Maturity Assessment

Attraverso una serie di domande a risposta multipla, GenAI Maturity Assessment consente alle aziende di comprendere rapidamente la propria posizione nel panorama dell’adozione della GenAI. Al termine dell’assessment, le organizzazioni ricevono un profilo personalizzato che le classifica come “osservatori” (in ritardo), “esploratori” (in linea con il mercato) o “leader” (all’avanguardia), aiutandole così a orientarsi con maggiore consapevolezza nel loro percorso.

Inoltre, la valutazione genera un report sulla base del proprio profilo, che aiuta le organizzazioni a capire come si stanno muovendo competitor di settore in ambito GenAI e suggerisce raccomandazioni per un’implementazione responsabile e sostenibile delle tecnologie GenAI.

Il lancio di GenAI Maturity Assessment si basa su una ricerca globale commissionata da SAS a Coleman Parkes, dal titolo Generative AI Global Research: Strategies for a Competitive Advantage, che ha coinvolto 1.600 aziende in tutto il mondo. Lo studio offre un’analisi approfondita delle dinamiche di adozione nei principali settori industriali evidenziando le opportunità e le sfide legate all’integrazione della GenAI.

Disponibilità

Il GenAI Maturity Assessment è disponibile gratuitamente, per accedervi è possibile visitare la pagina dedicata.

Dichiarazioni

“Le aziende continuano a investire in maniera massiccia nelle tecnologie AI e per ciascuna di esse è importante sapere se questi investimenti fanno la differenza”, ha dichiarato Marinela Profi, Global AI and GenAI Strategy Lead di SAS. “Questa valutazione le aiuta a capire il loro punto di partenza e i passi da compiere per andare avanti, utilizzando un blueprint GenAI efficace che includa governance, sicurezza dei dati e implementazione etica”.