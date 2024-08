Gestione dello storage: è l’era del self-service

In questo articolo, Umberto Galtarossa, Partner Technical Manager di Pure Storage, analizza e approfondisce le sfide della gestione dello storage nel percorso di trasformazione digitale e le soluzioni all’avanguardia che possono portare grandi vantaggi alle organizzazioni che le implementano.

Buona lettura!

Il futuro della gestione dello storage: quando il gioco si fa complesso, il self-service viene in aiuto

La gestione dello storage si sta evolvendo rapidamente. Spinti dall’intelligenza artificiale e dalla trasformazione digitale, i data center devono gestire una crescita massiccia di dati, nuovi requisiti di agilità delle applicazioni, una complessità crescente, oltre alla carenza di competenze e all’aumento dei costi energetici.

Non si tratta tanto di un cambiamento epocale, quanto di una “tempesta perfetta”. Questa situazione porta con sé anche opportunità di miglioramento. Le organizzazioni hanno, infatti, la possibilità di modernizzare l’infrastruttura e le operazioni IT e trarre così vantaggio da una nuova era nello storage management, che poggia le sue basi sulla gestione policy-based, sull’approvvigionamento self-service e su approcci automatizzati allo storage-as-code.

In questo articolo si approfondiscono le sfide della gestione dello storage lungo la via della trasformazione digitale e le soluzioni all’avanguardia che possono portare grandi vantaggi alle organizzazioni che le implementano.

La sfida dei dati

Tra gli elementi fondamentali che influenzano la gestione dello storage, il rapporto con i dati è cruciale. Secondo Statista, dal 2010 il tasso medio annuo di crescita dei dati è stato di circa +38%. Questo dato comprende sia alcuni anni di picco, come durante la pandemia, in cui la creazione di dati ha subito un’impennata, sia il volume totale previsto di 181 zettabyte a livello globale entro il 2025. Si tratta di una quantità impressionante di dati, che non accenna a rallentare. Lo storage distribuito ha seguito l’aumento del volume dei dati, con 6,7 zettabyte installati nel 2020 (molti dei dati creati non vengono poi conservati) e un tasso di crescita annuale di +19% previsto fino al 2025.

La pianificazione di tali tassi di crescita dei dati è un problema per le aziende, soprattutto con il tradizionale ciclo di investimenti e ammortamenti. In passato, essere in grado di soddisfare esigenze non pianificate significava dover avere hardware in più pronto per l’uso.

Allo stesso tempo, l’aumento dei costi dell’elettricità ha reso necessario un migliore utilizzo dell’energia nei data center. Le organizzazioni IT devono ora, infatti, concentrarsi anche sull’efficienza e sulla sostenibilità della loro infrastruttura.

Anche il provisioning dello storage era un processo che richiedeva tempo (e personale), in particolare nelle organizzazioni a segmentazione verticale tra i dipartimenti aziendali e le sottounità IT di software, server, storage e networking. Le richieste di distribuzione e provisioning dello storage richiedevano un percorso tortuoso dalle unità richiedenti agli amministratori dello storage. Spesso l’organizzazione aveva bisogno di molti amministratori con competenze diverse per gestire numerosi ambienti di storage di diversi fornitori e tecnologie. Tutto questo poteva facilmente richiedere settimane.

Quando il gioco si complica…

In passato, per far fronte alla crescita dei dati e all’aumento della complessità delle applicazioni, era necessario destinare al problema ulteriori risorse sotto forma di amministratori storage. Nel panorama IT odierno, tuttavia, aumentare semplicemente l’organico degli amministratori storage non è solo inefficiente, ma praticamente impossibile. Le competenze per gestire più array di storage legacy spesso non esistono o sono molto costose da acquisire. Non solo, le aziende moderne vogliono che i loro dipendenti si concentrino sull’innovazione, sull’aumento della produttività e sull’esperienza dei clienti, piuttosto che sulle attività quotidiane di provisioning.

Oggi gli approcci alla gestione dello storage che richiedono molta manodopera non hanno più senso. Il vecchio paradigma di gestione informatica a segmenti verticali si è dissolto a fronte delle nuove architetture IT. Si sta passando, attraverso la trasformazione digitale, a nuove norme che includono modelli operativi cloud e infrastructure-as-code con lo storage come parte del processo di sviluppo e implementazione delle applicazioni. L’agilità e la velocità di delivery sono ora più importanti che mai e le organizzazioni devono essere in grado di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti.

… il self-service viene in aiuto

Quando vengono impiegate risorse dedicate allo storage, le aziende vogliono aumentarne in modo significativo il volume gestito a tempo pieno. Ma, cosa fondamentale per i nuovi paradigmi, gran parte del provisioning dello storage passa alle fasi di sviluppo dell’implementazione delle applicazioni, attivabili tramite la selezione self-service dei profili di prestazioni dello storage o codificate tramite API. Con i nuovi modelli di distribuzione delle applicazioni, come la containerizzazione, le risorse storage sono definite come parte del file di configurazione dell’applicazione, progettato per essere distribuito automaticamente dalla piattaforma di orchestrazione.

In questo caso, le applicazioni vengono avviate e scalate rapidamente, con requisiti di storage integrati in questi cicli di vita e a una velocità spesso superiore a quella che l’uomo può gestire manualmente. A questa velocità di operazioni, la gestione dello storage deve funzionare tramite criteri preimpostati, provisioning automatico e scalabilità automatica.

La gestione dello storage nell’era della trasformazione digitale

Il futuro della gestione dello storage è incentrato sui profili delle prestazioni storage dei clienti selezionati tramite self-service o completamente automatizzati nell’ambiente applicativo tramite storage-as-code e orchestratori.

Le organizzazioni IT più avvedute trasformeranno il ruolo dell’amministratore storage in un product manager. Ciò significa definire i “prodotti” storage attraverso concetti astratti, come classi e policy storage. Ciò significa anche abilitare il self-service ai clienti interni all’organizzazione e alle piattaforme di orchestrazione, che non si occuperanno più dell’approvvigionamento degli oggetti storage, consentendo al nuovo product manager dello storage di gestire una grande quantità di dispositivi piuttosto che singoli array storage, di monitorare l’uso dei servizi esistenti e di creare nuove offerte.

Per abilitare questo modello operativo cloud, alcuni fornitori storage possono offrire piattaforme con le quali gli amministratori storage possono gestire e aggiungere capacità alla loro flotta di dispositivi senza interruzioni, oltre a definire classi di storage, policy e zone di disponibilità da mettere a disposizione dei loro utenti. Nel frattempo, gli sviluppatori che utilizzano piattaforme infrastructure-as-code possono specificare la classe di storage desiderata per un’applicazione, codificarla in modelli, testarla e distribuirla.

Per ambienti containerizzati completamente automatizzati, le aziende dovrebbero cercare la piattaforma dati di livello enterprise Kubernetes, leader per le applicazioni moderne. Questa gestirà lo storage per i cluster Kubernetes con la distribuzione e la scalabilità automatizzate dello storage persistente, oltre alla protezione dei dati. Alcune soluzioni includono anche servizi per i dati, come ad esempio una serie di database curati per l’uso in ambienti Kubernetes, che si implementano con un semplice clic, facendo risparmiare una grande quantità di tempo agli sviluppatori.

Si noti, tuttavia, che l’abilitazione del self-service, pur dipendendo da lunghi cicli di acquisto e consegna, lascia l’organizzazione esposta a rischi. Adottare pienamente questi concetti significa consumare le sottostanti piattaforme di storage as a service, per consentire una rapida scalabilità laddove necessario, per garantire la flessibilità, ma anche per evitare di investire in hardware prima del momento in cui è effettivamente necessario. Le aziende dovrebbero valutare non solo la tecnologia dei fornitori, ma anche la loro capacità di fornire le piattaforme attraverso modelli di consumo flessibili e on-demand.

Come si può ottenere una gestione dello storage moderna e senza interruzioni?

Alcuni fornitori storage sono in grado di offrire tutto questo, ma il vantaggio di lavorare con un unico fornitore storage è che i set di prodotti integrati creano efficienza in tutto lo stack. Tutti gli array di flash storage collegati in un unico ambiente operativo consentono di gestire i carichi di lavoro su scala aziendale da un unico punto, affiancando senza soluzione di continuità una piattaforma dati Kubernetes e tutte le funzionalità di storage self-service di cui ha bisogno un’azienda moderna.

Ci sono anche enormi vantaggi in termini di utilizzo e di efficienza energetica. Alcuni fornitori di soluzioni all-flash possono offrire un’efficienza energetica superiore fino all’85% rispetto ai prodotti all-flash della concorrenza e un ingombro molto più ridotto per massimizzare l’efficienza dei data center. Infine, la collaborazione con un fornitore in grado di offrire tutto questo attraverso un’offerta storage as-a-Service flessibile e supportata da SLA, con garanzie sull’utilizzo dell’energia, zero migrazioni di dati e aggiornamenti senza interruzioni, è la chiave per ottenere una gestione dello storage moderna e senza interruzioni.

di Umberto Galtarossa, Partner Technical Manager di Pure Storage