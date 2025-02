Global Digital Compact: Kaspersky aderisce

Kaspersky, azienda globale di cybersecurity e privacy digitale, si è unita alle organizzazioni che hanno sottoscritto il Global Digital Compact delle Nazioni Unite, per rafforzare gli sforzi globali volti a rendere il mondo digitale sicuro e protetto. Questa iniziativa definisce obiettivi e principi che le parti coinvolte adotteranno per promuovere un futuro digitale più inclusivo, aperto e sostenibile.

Come sostenitore del patto, Kaspersky continuerà a perseguire la sua mission di costruire un mondo più sicuro, in cui le persone possano utilizzare liberamente il potenziale delle tecnologie digitali per migliorare la propria vita.

Il Global Digital Compact è un accordo globale per la governance delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Il progetto, che definisce una strategia di cooperazione per attivare il potenziale della tecnologia digitale, promuove uno sforzo globale e inclusivo e incoraggia le aziende e le associazioni a sottoscrivere la sua vision e i suoi principi.

Gli obiettivi del Global Digital Compact

L’accordo si basa sui cinque obiettivi principali:

Garantire che la digitalizzazione acceleri i progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

Espandere l’inclusione e i benefici derivanti dall’economia digitale;

Promuovere uno spazio digitale che rispetti e protegga i diritti umani;

Favorire un approccio responsabile alla governance dei dati;

Migliorare la governance internazionale dell’intelligenza artificiale nell’interesse di tutti.

Aderendo al Global Digital Compact, Kaspersky ribadisce il proprio impegno nel rendere il mondo più sostenibile, riducendo al minimo i rischi informatici e garantendo alla società una maggiore protezione dalle minacce digitali.

L’impegno di Kaspersky per un futuro digitale più sicuro e sostenibile

Considerando che il miglioramento dell’alfabetizzazione digitale è uno degli ambiti d’azione chiave dell’accordo, Kaspersky continuerà a sensibilizzare il grande pubblico in materia di cybersecurity, condividendo le proprie ricerche e promuovendo iniziative educative, come quelle organizzate dalla Kaspersky Academy. Mentre, per i più esperti, Kaspersky continuerà a migliorare i suoi programmi Expert Training per una conoscenza più approfondita sulla valutazione della sicurezza, affinché abbiano le conoscenze per soddisfare le esigenze di aziende, enti governativi e istituzioni accademiche.

Promuovere uno spazio digitale inclusivo, aperto, sicuro e protetto richiede un approccio che tenga conto di numerosi aspetti, dalla governance di Internet fino alla fiducia e alla sicurezza digitale. Come pioniere della sicurezza digitale e leader in questo settore, Kaspersky continua ad essere all’avanguardia, ampliando la Global Transparency Initiative (GTI) dimostrando l’affidabilità dei suoi prodotti, dei processi interni e delle operazioni commerciali dell’azienda. Kaspersky contribuisce così alla crescita di un ambiente digitale affidabile e sicuro, consentendo ai propri partner fidati, clienti e autorità di controllo di verificare il codice sorgente dei suoi prodotti, gli aggiornamenti software e le norme per il rilevamento delle minacce.

Inoltre, Kaspersky ha spesso contribuito alla realizzazione di normative, politiche e altri documenti finalizzati a integrare i temi della cybersicurezza nello sviluppo delle tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale. Recentemente, in occasione dell’Internet Governance Forum 2024 delle Nazioni Unite, Kaspersky ha presentato le “Guidelines for Secure Development and Deployment of AI Systems” precedute dai “Principles of Ethical Use of AI Systems in Cybersecurity” affinché le innovazioni possano portare beneficio a tutti.

Kaspersky ha partecipato attivamente ai dibattiti informali e alle sessioni degli stakeholder che hanno preceduto l’introduzione del patto al Summit of the Future di New York a settembre 2024. L’azienda ha ribadito, in particolare, l’importanza di un cambio di paradigma nella cybersecurity e del suo impegno nello sviluppo di tecnologie ‘secure by design’ o Cyber Immune, inclusa l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale. Un altro aspetto che Kaspersky ha invitato a considerare è la necessità di classificare i contenuti prodotti dall’ AI e di rafforzare la cooperazione tra le varie parti interessate per garantire che l’innovazione di questa tecnologia porti a un miglioramento.

Creare un mondo digitale più sicuro e adottare strategie per uno sviluppo sostenibile è la vera e principale mission di Kaspersky.

Dichiarazioni

“Kaspersky ha sempre sostenuto iniziative globali che promuovono la cooperazione tra diversi stakeholder, inclusi i governi, il settore privato e la società civile“, ha commentato Yuliya Shlychkova, Vice President of Public Affairs di Kaspersky. “Il Global Digital Compact promuove una visione per un mondo più sostenibile, in cui le tecnologie digitali diventano uno strumento a sostegno, proprio come la nostra mission di creare tecnologie ‘secure-by-design’ che favoriscano la sicurezza online. Kaspersky è fiera di aver contribuito all’elaborazione del patto e orgogliosa di appoggiarlo per rendere il futuro digitale un posto sicuro per tutti”.