Il Customer Experience Centre di SAP fa toccare l’AI con mano

L’Intelligenza Artificiale incuriosisce molti e sta avendo un enorme successo all’interno delle aziende. Da oggi è possibile conoscerla da vicino grazie a SAP Labs France, la filiale di SAP dedicata alle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell’azienda, che inaugura il nuovo Customer Experience Centre dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI) a Sophia Antipolis, vicino a Nizza. L’innovativo Centro rappresenta un passo importante nel continuo impegno di SAP nel promuovere l’innovazione e l’eccellenza tecnologica.

Esperienze immersive al nuovo Customer Experience Centre, per esplorare le possibilità dell’AI

Situato nel cuore di Sophia Antipolis, uno dei più grandi parchi tecnologici d’Europa, nella sede storica dei SAP Labs France, il nuovo Customer Experience Centre offrirà un’esperienza coinvolgente ai clienti SAP, che potranno scoprire e sperimentare le opportunità offerte dall’uso dell’AI a vantaggio delle loro organizzazioni.

Affidabilità, rilevanza e responsabilità sono i tre pilastri della strategia SAP per la Business AI, che sfrutta la combinazione di dati aziendali, dati pubblici e competenze delle persone. Attraverso percorsi interattivi, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in diverse applicazioni concrete dell’AI in campi diversi come l’arte, la cybersecurity, l’AI responsabile o la transizione energetica. Potranno inoltre provare Joule il nuovo copilot di AI generativa di SAP in linguaggio naturale, che rivoluziona e semplifica l’esperienza d’uso di tutti i sistemi SAP e delle loro estensioni, agendo da vero e proprio acceleratore di innovazione.

Un centro di innovazione al servizio delle soluzioni tecnologiche di domani

Secondo la visione dei SAP Labs, è fondamentale che clienti e partner possano interagire direttamente con i gruppi che progettano e sviluppano le soluzioni per risolvere le sfide delle loro imprese. SAP vuole mostrare gli impatti dell’AI sul mondo del lavoro e sulle persone, consentendo loro di innovare ogni giorno grazie al supporto di di esperti dedicati che facilitano l’accesso a conoscenze, strumenti e risorse.

SAP da sempre utilizza le più recenti tecnologie, compresa l’attuale AI, per supportare le attività dei propri clienti in modo sostenibile e responsabile. L’inaugurazione del Customer Experience Centre dedicato all’AI è di particolare importanza nell’attuale panorama tecnologico, dove l’AI è diventata un pilastro essenziale alla base dell’innovazione e della crescita dell’intero ecosistema di SAP.

Dichiarazioni

“Quando si tratta di innovazioni guidate dall’AI, le aspettative e l’entusiasmo dei nostri clienti sono elevati. Contano su di noi per sfruttare appieno il potenziale dell’AI e fornire le migliori innovazioni. Inoltre, vogliono essere in grado di innovare in modo semplice. Il Customer Experience Center di SAP a Sophia Antipolis, dedicato all’AI, mostra come le nostre persone innovano grazie all’AI. In combinazione con il supporto clienti di SAP basato sull’AI, queste innovazioni migliorano significativamente l’usabilità e il valore delle soluzioni SAP e supportano i percorsi di trasformazione unici dei nostri clienti”, ha dichiarato Stefan Steinle, Executive Vice President, Head of SAP Customer Support di SAP.