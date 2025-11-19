IT Strategy fa il suo ingresso in Alveo Group

Alveo Group, realtà di riferimento sulla scena nazionale e internazionale per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, comunica che la controllata PA Expertise, società del Gruppo specializzata in soluzioni tecnologiche basate su Microsoft, ha acquisito il 100% delle quote di IT Strategy.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita avviato da Alveo Group fin dalla sua costituzione, un anno fa, e risponde alla strategia di rafforzare i propri business core, così come definito dagli investitori che hanno supportato l’azienda da inizio progetto, Alcedo SGR, FVS SGR, Friulia S.p.A. e Clessidra Capital Credit SGR, affiancati da un gruppo di manager, guidati da Mariano Thiella e Fabio Scagliarini, in un innovativo progetto di equity partnership diffusa.

IT Strategy è specializzata in infrastrutture Microsoft, Cloud e Modern Workplace

Con l’ingresso di IT Strategy, il Gruppo consolida così le proprie competenze nell’offerta Microsoft, di cui è Partner con il massimo dei riconoscimenti, aumentando la propria capacità di offrire soluzioni integrate e avanzate ai clienti enterprise e rafforzando il ruolo di partner strategico per Microsoft. L’acquisizione affianca le soluzioni SAP e amplia ulteriormente il portafoglio di offerta, con l’obiettivo di portare innovazione concreta nei mercati e territori in cui opera. In particolare, Alveo rafforza la propria presenza nel Nord-Est e amplia le capacità distintive nelle infrastrutture IT, nella compliance normativa e nella cybersecurity, settori chiave per il mercato digitale in espansione.

Fondata a Vicenza, IT Strategy è Microsoft Gold Partner e nasce come spin-off della divisione sistemi di Multiconsult IT Strategy opera da oltre dieci anni supportando le aziende nell’adozione di infrastrutture Microsoft, soluzioni cloud e servizi di modern workplace. La società vanta inoltre competenze specifiche nella compliance – particolarmente rilevanti alla luce delle più recenti normative – e un approccio strutturato e contrattualizzato ai servizi gestiti, con un modello ideale per le PMI. Tra gli asset principali rientrano anche servizi avanzati di analisi per la compliance normativa e una suite proprietaria di soluzioni, Digital 365, dedicata alla gestione digitale dei processi aziendali fino ai ticketing system.

Con un fatturato di 2,3 milioni di euro nel 2024 (+25,43% YoY), IT Strategy opera storicamente sul territorio veneto, distinguendosi per KPI solidi, competenze verticali e un approccio consulenziale volto alla crescita delle PMI. È oggi una realtà dinamica e in espansione nell’ambito della consulenza ICT.

I consulenti legali che hanno supportato l’acquisizione

Per questa operazione Alveo Group si è avvalso della collaborazione dello Studio Advant NCTM e in particolare dei partner Lucia Corradi per gli aspetti legali e dello Studio Spada, nelle persone di Guido Sazbon, Francesco De Buglio e Giulio Narcisi per la due diligence finanziaria e fiscale.

Il venditore Multiconsult è stato assistito per gli aspetti contabili e fiscali dallo Studio Associato di Consulenza Tributaria di Padova, nella persona del socio fondatore Paolo Nicolai.

Dichiarazioni

Marco Calzolari, Amministratore Delegato di Alveo Group, ha commentato: “Con questa seconda acquisizione, Alveo Group rafforza la propria traiettoria di crescita e il posizionamento strategico nel panorama Microsoft. IT Strategy ci porta competenze e strumenti che ampliano la capacità di innovare la nostra offerta ai clienti, consolidando la nostra presenza nel Nord-Est e creando nuove opportunità di sviluppo per il Gruppo e il territorio”.

Carlo Fasini, Presidente e CEO di IT Strategy, confermato alla guida della società e reinvestitore nel progetto, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di entrare nel Gruppo Alveo, una realtà dinamica e in forte crescita, con la convinzione che potremmo ulteriormente accrescere e migliorare la nostra offerta. Questa operazione testimonia la bontà della strategia aziendale, che abbiamo sin qui perseguito, e che ha permesso una continua crescita dei valori economici e delle competenze. Ringrazio di cuore i colleghi, che dimostrano passione e impegno quotidiani, e Multiconsult, per l’impostazione consulenziale che ci ha trasmesso e che la clientela ha saputo apprezzare. Desidero inoltre ringraziare Gruppo Alveo per la rinnovata fiducia nel ruolo, e per la grande opportunità che ci offre di ampliare il mercato ed integrare i servizi”.