Alveo Group acquisita la società ConnectHub Digital, innovativo provider logistico e digitale che fa capo a Lenet Group

Alveo Group, realtà di riferimento sulla scena nazionale e internazionale per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, comunica che la controllata PA ABS, società del Gruppo specializzata nei servizi ICT e digitali, ha acquisito il 100% delle azioni di ConnectHub Digital.

L’acquisizione si inserisce nel percorso di crescita avviato da Alveo Group fin dalla sua costituzione, un anno fa, e risponde alla strategia di rafforzare i propri business core, così come definito dagli investitori che hanno supportato l’azienda da inizio progetto, Alcedo SGR, FVS SGR, Friulia S.p.A. e Clessidra Capital Credit SGR, affiancati da un gruppo di manager, guidati da Mariano Thiella e Fabio Scagliarini, in un innovativo progetto di equity partnership diffusa.

Con l’ingresso di ConnectHub, il Gruppo consolida così le proprie competenze in ambito SAP, di cui è Gold Partner, affiancandole alle soluzioni Microsoft e ampliando ulteriormente il portafoglio di offerta, con l’obiettivo di portare innovazione concreta nei mercati e territori in cui opera.

Dal 2008 ConnectHub Digital, con sede a Mantova, e parte del Gruppo Lenet, si propone come un innovativo hub logistico e digitale, un vero e proprio “Omnichannel Enabler” al servizio della crescita dei brand. Con oltre 40 dipendenti e un fatturato superiore a 4 milioni di euro nel 2024, l’azienda è oggi una realtà affermata nell’ambito della logistica omnicanale, con un posizionamento distintivo nell’integrazione dei sistemi e una specializzazione nella business intelligence SAP. Tra i principali clienti figurano operatori industriali di rilievo e anche lo stesso venditore, il Gruppo Lenet, che continuerà ad avvalersi della collaborazione di ConnectHub Digital anche nei prossimi anni.

Marco Calzolari, Amministratore Delegato di Alveo Group, ha commentato: “Con questa acquisizione rafforziamo uno dei nostri business core per creare un autentico valore aggiunto per i nostri clienti e per il territorio. ConnectHub porta competenze, risorse tecnologiche e un know-how logistico che si integrano perfettamente con la nostra offerta e con tutti i servizi che Alveo sta sviluppando. È la nostra prima acquisizione dopo la nascita del Gruppo e la riteniamo solo un primo passo concreto di un percorso che abbiamo pianificato con lungimiranza”.

Mariano Thiella, Amministratore Delegato di PA ABS, aggiunge: “Siamo estremamente entusiasti di questa operazione, che integra e potenzia le competenze distintive e i mercati in cui PA ABS è già ampiamente riconosciuta come realtà di riferimento. L’ingresso di ConnectHub Digital ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra proposta di valore, con esperienza di processo e di soluzioni tecnologiche del Gruppo anche per il mercato della logistica, accelerando il percorso di innovazione digitale che stiamo portando avanti con determinazione”.

Peter Thun, Presidente di Lenet Group, ha aggiunto: “Siamo lieti di aver concluso questa operazione con Alveo, che rimarrà anche nostro fornitore nei prossimi anni. In Alveo abbiamo trovato competenze, visione e risorse che potranno contribuire al nostro processo di digitalizzazione con maggiore efficienza, maggiore innovazione, supporto e maggiore capacità tecnologica. Ringraziamo Gianluca Panini, General Manager di ConnectHub Digital per il lavoro svolto in questi anni e per aver contribuito alla crescita della società e che garantirà continuità di lavoro anche con i nuovi azionisti”.

Per questa operazione Alveo Group si è avvalso della collaborazione dello Studio Advant NCTM e in particolare dei partner Lucia Corradi e Marco Cosa per gli aspetti legali e dello Studio Spada, nelle persone di Guido Sazbon, Francesco De Buglio e Giulio Narcisi per la due diligence finanziaria e fiscale. Il Gruppo Lenet è stato assistito da EY in qualità di advisor legale nella persona dell’avv. Gianluigi Muscas e da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario nelle persone di Germano Palumbo (Senior Partner ed Head of M&A), Roberto Junior Amoroso (Senior Associate) e Giuseppe Panaro (Senior Analyst).