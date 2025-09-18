Magmutual ottimizza l’erogazione dei servizi grazie ad Appian

Appian ha annunciato il successo della trasformazione delle operation di MagMutual grazie all’utilizzo della piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di Appian.

MagMutual è un fornitore di assicurazioni di RC sanitaria che offre una copertura completa a oltre 40.000 operatori sanitari e strutture sanitarie negli Stati Uniti. Ha collaborato con Appian e Xebia per modernizzare i propri processi fondamentali e migliorare l’esperienza degli assicurati.

Gli assicuratori dovevano affrontare sfide sempre più impegnative a causa dei sistemi legacy e dei flussi di lavoro manuali. La preparazione dei preventivi era lenta e frammentata, i sistemi isolati limitavano le capacità di visibilità e reattività operative e le migrazioni delle polizze per le acquisizioni potevano richiedere fino a tre anni.

Magmutual eroga servizi più velocemente grazie alla piattaforma Appian

MagMutual ha creato un portale self-service per la preparazione dei preventivi e ha unificato il flusso di lavoro relativo alla sottoscrizione e alla gestione dei sinistri grazie ad Appian. Ora i clienti ottengono i preventivi immediatamente e la procedura, che prima richiedeva settimane, ora richiede solo pochi minuti. Il portale digitale self-service per la preparazione dei preventivi ha generato rapidamente oltre 1 milione di dollari di nuovi ricavi.

Gestendo i principali processi assicurativi su Appian, la compagnia offre un servizio più rapido e un’esperienza migliore ai clienti. In questo modo, il personale non deve più passare da un sistema all’altro, semplificando i flussi di lavoro e riducendo gli eventuali punti di frizione. La soluzione utilizza il data fabric di Appian per sostituire tre strumenti legacy e integra i dati provenienti da Salesforce, Oasis e dai sistemi interni di MagMutual. Infine, ha implementato Appian Process HQ per utilizzare l’intelligenza artificiale e poter identificare i colli di bottiglia nei processi e favorire un miglioramento continuo.

MagMutual ha accelerato le sue acquisizioni e ridotto al minimo le interruzioni del servizio ai clienti grazie ad Appian. Le complesse migrazioni delle polizze dai sistemi legacy sono state ridotte da tre anni a solo un anno.

MagMutual ha ottenuto maggiore velocità, trasparenza e agilità operativa. Adottando la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di Appian, ha migliorato l’efficienza interna e offerto un’esperienza più rapida e fluida ai suoi clienti.

Dichiarazioni

“Le persone hanno sottoscritto la loro polizza poche ore dopo che abbiamo reso disponibile il nostro portale di preventivi e abbiamo raggiunto molto rapidamente un fatturato di 1 milione di dollari, senza nemmeno pubblicizzarlo”, ha commentato Mark Poling, Chief Customer Officer di MagMutual.

“Utilizzando l’intelligenza artificiale di Appian ho individuato numerose opportunità che ci consentiranno di continuare a realizzare i nostri piani strategici”, ha commentato Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer di MagMutual.