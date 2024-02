Philipp Herzig guida la nuova area per l’AI di SAP

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta diventando parte integrante dei processi aziendali, tanto da far nascere all’interno di queste realtà, aree e ruoli dedicati. Tra queste realtà c’è SAP che rafforza ulteriormente il focus sull’AI con un’area di sviluppo dedicata end-to-end, incentrata proprio sull’AI e affidata alla guida del Dr. Philipp Herzig, nominato dunque Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO).

La nuova unità supervisiona l’intera catena del valore di SAP Business AI, dallo sviluppo e ricerca del prodotto fino all’implementazione finale per il cliente. In questo nuovo ruolo, a partire da gennaio 2024, Philipp Herzig riporta direttamente al CEO Christian Klein.

Il nuovo compito di Philipp Herzig

Il team di Philipp Herzig collaborerà con gli innovatori di SAP per includere l’intelligenza artificiale in ogni parte del portafoglio dell’azienda. Con questa nuova struttura, SAP intende accelerare ulteriormente il ritmo con cui i clienti possono beneficiare di soluzioni e servizi innovativi di business AI. La nuova divisione sottolinea inoltre l’importanza centrale della business AI come motore strategico per la crescita continua di SAP.

Il team di Philipp Herzig è composto da manager di comprovata esperienza e leadership, tra cui Walter Sun, che continua a guidare tutte le attività di ingegneria di prodotto per la business AI, in qualità di responsabile globale per l’intelligenza artificiale. Walter Sun è passato da Microsoft a SAP nel settembre 2023.

“La crescente attenzione di SAP per la business AI segna l’inizio di una generazione completamente nuova di innovazione aziendale e sono onorato di avere la possibilità di aiutare i clienti a sfruttare al meglio questa opportunità unica”, ha dichiarato Philipp Herzig, CAIO di SAP. “Non vedo l’ora di lavorare con il nostro team, così come con il nostro ecosistema di clienti e partner, per guidare lo sviluppo e la disponibilità di una business AI rilevante, affidabile e responsabile, che cambierà radicalmente come le aziende operano”.