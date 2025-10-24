Sanzioni del Garante: considerarle una bussola strategica è la chiave

Negli ultimi anni le sanzioni del Garante della privacy hanno mostrato quanto la compliance al GDPR sia diventata un indicatore della maturità organizzativa e non più solo un obbligo normativo.

In questo articolo, Luciano Quartarone, CISO & DPO di Archiva Group, analizza i provvedimenti più significativi del Garante e spiega perché rappresentano una preziosa “radiografia” dei punti deboli della governance aziendale.

L’autore propone una prospettiva diversa: guardare alle sanzioni del Garante non come a un fastidio normativo, ma come a una bussola strategica per rafforzare sicurezza, trasparenza e fiducia.

Buona lettura!

Le sanzioni del Garante sono lo specchio della compliance: cosa rivelano i provvedimenti e perché dovrebbero guidare le strategie aziendali

Negli ultimi tre anni, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali hanno messo nero su bianco un messaggio inequivocabile: la compliance al GDPR non è un lusso né un esercizio burocratico. È un indicatore della maturità organizzativa, un test di resilienza e – per le aziende più lungimiranti – una leva strategica per competere.

Chi guarda alle sanzioni del Garante solo come a un “costo” o a un fastidio normativo, perde di vista la loro funzione più preziosa: sono radiografie dettagliate delle lacune sistemiche che minano la credibilità, la sicurezza e la capacità di generare fiducia.

Dal caso isolato alla governance: il vero problema

Le violazioni non nascono quasi mai da incidenti singoli. Spesso emergono da una governance debole, ruoli mal definiti, processi di sicurezza non integrati e un approccio reattivo anziché preventivo.

I casi recenti lo dimostrano chiaramente: dall’uso di algoritmi con hashing obsoleti (come l’MD5) fino alla gestione di incidenti ransomware senza metriche di rilevamento e risposta misurabili. Questi non sono solo errori tecnici: sono la prova di una cultura organizzativa che non evolve e non presidia attivamente il rischio.

Le quattro aree dove le aziende inciampano più spesso

L’analisi dell sanzioni del Garante nel triennio 2022–2024 evidenzia ricorrenze che ogni C-level dovrebbe conoscere:

Misure di sicurezza inadeguate (art. 32 GDPR). Mancanza di risk assessment aggiornati, policy “sulla carta” e scarsa integrazione della sicurezza nei processi. DPIA assenti o generiche (art. 35). Strumenti invasivi, come sistemi di riconoscimento facciale o videosorveglianza, introdotti senza analisi preventiva dell’impatto sui diritti delle persone. Trasparenza informativa carente (artt. 13 e 14). Informative incomplete, scritte in linguaggio tecnico o rese inaccessibili, con conseguente perdita di fiducia da parte di utenti e clienti. Contratti con i responsabili del trattamento dei dati inadeguati (art. 28). Deleghe a fornitori senza atti formali, che compromettono tracciabilità, controllo e responsabilità legale.

Dal GDPR come vincolo al GDPR come asset competitivo

Le aziende che trattano la protezione dei dati come parte integrante della strategia – e non come check-list formale – guadagnano vantaggi concreti:

Più fiducia sul mercato , soprattutto nei settori ad alta regolamentazione.

, soprattutto nei settori ad alta regolamentazione. Migliore efficienza operativa , grazie a processi chiari e ruoli definiti.

, grazie a processi chiari e ruoli definiti. Accesso facilitato a gare e partnership, dove la compliance documentata è prerequisito.

In un’economia interconnessa, la possibilità di dimostrare – con prove concrete – di essere conformi, sicuri e trasparenti è un fattore di differenziazione tanto quanto la qualità del prodotto o la solidità finanziaria.

Guardare la sanzione come una bussola

Ogni provvedimento del Garante racconta due storie: quella dell’azienda sanzionata e quella di chi può imparare da un caso specifico/pratico. La scelta è semplice: ignorare i segnali e ripetere gli errori, o trasformare le sanzioni del Garante in linee guida operative per rafforzare governance, processi e reputazione.

La protezione dei dati non è più un capitolo a parte nella strategia aziendale: è una componente della qualità e della competitività. E, come dimostrano le sanzioni, ignorarlo non è solo rischioso. È un errore strategico.

di Luciano Quartarone, CISO & DPO di Archiva Group