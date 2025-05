TeamViewer ONE: la piattaforma unificata che rivoluziona il Digital Workplace

Risolvere più rapidamente i problemi IT, semplificando il supporto e creando un ambiente di lavoro fluido e produttivo che garantisce connessione senza interruzioni da oggi è possibile ed è possibile farlo con un’unica soluzione.

TeamViewer, realtà specializzata nelle soluzioni per il digital workplace, presenta TeamViewer ONE, la piattaforma unificata per la gestione dell’ambiente di lavoro digitale basata su funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale e progettata per ridurre i tempi di inattività delle aziende migliorando il supporto tecnico e l’esperienza dei dipendenti anche su scala globale. La piattaforma TeamViewer ONE è stata presentata in occasione del Gartner Digital Workplace Summit di Londra.

TeamViewer ONE: una soluzione a tutti i problemi

Sempre più le aziende devono affrontare la gestione di un insieme disomogeneo di strumenti IT non connessi che porta a una maggiore complessità, costi più elevati e inefficienze dei processi operativi. Per semplificare le procedure e avere risparmi, molti responsabili IT si stanno concentrando sul consolidamento dei fornitori. Un’indagine sui CIO aveva rilevato che il 95% dei dirigenti IT aveva intenzione di consolidare i fornitori nel breve periodo, con l’80% che aveva dichiarato la necessità di ridurre il numero di soluzioni verticali progettate solo per un compito particolare. Questa tendenza genera un aumento della domanda di piattaforme unificate in grado di semplificare le procedure IT, migliorando al contempo prestazioni, sicurezza e scalabilità.

TeamViewer ONE è stato creato per soddisfare esattamente questa esigenza: è la prima piattaforma unificata per l’ambiente di lavoro digitale che integra – in un’unica soluzione scalabile – il controllo dei dispositivi in tempo reale, automazione intelligente, accesso remoto sicuro e diagnostica intelligente. Che si tratti di una multinazionale o di una piccola azienda, la piattaforma TeamViewer consente di ridurre la crescita eccessiva degli strumenti, snellire le procedure e offrire esperienze digitali eccellenti al personale che opera da remoto e che utilizza sia i tradizionali endpoint IT sia un’ampia gamma di dispositivi per l’automazione industriale e il controllo dei processi.

Le funzionalità di TeamViewer ONE

TeamViewer ONE integra monitoraggio e gestione da remoto (RMM), connettività remota, DEX e funzionalità basate su IA in un’unica soluzione completa con una singola licenza, per questo, è l’unica piattaforma a offrire tutte queste funzionalità senza problemi per aziende di qualsiasi dimensione. Tra le principali funzionalità:

TeamViewer RMM : monitoraggio e gestione proattiva dei dispositivi con sicurezza degli endpoint integrata, gestione dei dispositivi mobili (MDM) e applicazione di patch, per aiutare i team IT ad anticipare potenziali problemi, ridurre le interruzioni e garantire la conformità dei dispositivi in tutta l’azienda.

: monitoraggio e gestione proattiva dei dispositivi con sicurezza degli endpoint integrata, gestione dei dispositivi mobili (MDM) e applicazione di patch, per aiutare i team IT ad anticipare potenziali problemi, ridurre le interruzioni e garantire la conformità dei dispositivi in tutta l’azienda. TeamViewer Intelligence : strumenti di supporto basati su IA come CoPilot forniscono diagnostiche in tempo reale e consigli per la risoluzione intelligente dei problemi in base al contesto, mentre Session Insights genera report automatici e strutturati per aiutare i reparti IT ad analizzare le tendenze e migliorare le prestazioni.

: strumenti di supporto basati su IA come CoPilot forniscono diagnostiche in tempo reale e consigli per la risoluzione intelligente dei problemi in base al contesto, mentre Session Insights genera report automatici e strutturati per aiutare i reparti IT ad analizzare le tendenze e migliorare le prestazioni. TeamViewer Remote Connectivity : accesso e controllo da remoto sicuri, affidabili che consentono ai team IT di fornire assistenza continua al personale sui dispositivi ovunque si trovino.

: accesso e controllo da remoto sicuri, affidabili che consentono ai team IT di fornire assistenza continua al personale sui dispositivi ovunque si trovino. TeamViewer DEX: progettato per monitorare e migliorare la Digital Employee Experience (DEX), riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant. Grazie alla visibilità in tempo reale sullo stato di salute degli endpoint, sull’andamento delle prestazioni e sui problemi tecnici, DEX consente all’IT di dare priorità agli aspetti che favoriscono la produttività, riducono i tempi di inattività e migliorano il coinvolgimento dei dipendenti.

Disponibilità

Questa integrazione di funzionalità consente alle aziende di creare un ambiente più connesso, efficiente e produttivo in cui i dipendenti rimangono focalizzati e supportati. TeamViewer ONE è disponibile in pacchetti personalizzati ‘Business’ ed ‘Enterprise’ con tutte le funzionalità fornite tramite una singola licenza per supportare le esigenze del lavoro ibrido.

Dichiarazioni

“Il digital workplace non è più un’idea del futuro, è la realtà in cui ogni azienda opera oggi“, ha affermato Mark Banfield, Chief Commercial Officer di TeamViewer. “Quasi tutti gli ambienti di lavoro sono digitali al giorno d’oggi e le aziende devono supportare i propri dipendenti sia che lavorino in ufficio, a casa, in fabbrica o per la manutenzione in loco. Con la crescita esponenziale delle tecnologie e del numero di strumenti è aumentata anche la complessità per i reparti IT e per gli utenti finali. Con TeamViewer ONE, aiutiamo qualsiasi tipo di azienda a gestire questa complessità grazie a una piattaforma unificata che soddisfa le esigenze di oggi e di domani“.

“Oggi le aziende non possono permettersi di navigare alla cieca quando si tratta di esperienza dei dipendenti e salute dell’IT“, ha affermato Mei Dent, Chief Product and Technology Officer di TeamViewer. “Con la crescente pressione per consolidare gli stack tecnologici frammentati, rafforzare la sicurezza e soddisfare gli standard di conformità in continua evoluzione, TeamViewer ONE integra intelligence, automazione e visibilità in un’unica piattaforma, consentendo ai team IT di sostituire gli strumenti isolati con un’esperienza fluida basata sull’IA. Ciò libera i team IT da attività ripetitive e risoluzione manuale dei problemi, consentendo loro di concentrarsi su iniziative di maggiore impatto che generano valore reale per l’azienda“.