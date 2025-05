DEX Essentials: da TeamViewer un nuovo concetto di digital workspace

TeamViewer, specialista nelle soluzioni per l’ambiente di lavoro digitale, presenta TeamViewer DEX Essentials: la nuova soluzione progettata per estendere le funzionalità della Digital Employee Experience (DEX) a tutte le aziende che si affidano a TeamViewer, incluse per la prima volta le piccole e medie imprese.

Solitamente le piattaforme DEX sono state sviluppate per rispondere alle dimensioni e alle necessità delle grandi aziende che gestiscono migliaia di dipendenti e dispositivi, mentre con DEX Essentials, TeamViewer rende queste potenti funzionalità accessibili anche alle realtà più piccole e dinamiche, offrendo una soluzione pronta all’uso, facile da implementare e concepita per supportare i reparti IT nell’ottimizzazione proattiva del digital workplace, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.

Caratteristiche di TeamViewer DEX Essentials

TeamViewer DEX Essentials offre ai team IT gli strumenti per:

Prevenire i tempi di inattività risolvendo i problemi tecnici relativi alle prestazioni, alle app, al sistema operativo e alla rete prima che gli utenti se ne accorgano;

Automatizzare le risoluzioni standard per ridurre il carico di ticket e consentire ai reparti IT di concentrarsi su attività più strategiche;

Garantire la stabilità e la sicurezza su tutti i dispositivi senza interrompere la produttività;

Ottenere insight precisi per migliorare la conformità, l’esperienza dell’utente e le prestazioni del sistema

Questo annuncio segna un traguardo significativo per TeamViewer dopo l’acquisizione di 1E, consolidando la propria leadership nel settore DEX oltre il mercato enterprise rendendo disponibile l’innovazione per tutte le aziende di qualsiasi dimensione. TeamViewer DEX Essentials, perfettamente integrato nella piattaforma di connettività remota di TeamViewer, offre un’esperienza intuitiva e semplice, arricchita da nuove potenti funzionalità, basate sulla collaudata tecnologia di 1E, e progettata per rispondere alle esigenze di ambienti IT dinamici.

Disponibilità

TeamViewer DEX Essentials sarà disponibile come add-on di TeamViewer Remote e Tensor.

Dichiarazioni

“Oggi una digital experience fluida è fondamentale all’interno dell’ambiente di lavoro, ma non dovrebbe essere una prerogativa solo per le aziende di grandi dimensioni“, ha dichiarato Mei Dent, Chief Product and Technology Officer di TeamViewer. “Con TeamViewer DEX Essentials, vogliamo offrire alle funzioni IT la possibilità di avere visibilità in tempo reale dei sistemi informativi, di automatizzare la risoluzione dei problemi e disporre di analisi avanzate. Questa nuova soluzione rappresenta un ulteriore importante passo avanti del nostro impegno nel rendere le tecnologie per l’ambiente di lavoro più efficaci, semplici e accessibili a tutti. Attualmente la nuova soluzione è disponibile tramite il programma di pre-lancio mentre sarà commercializzato entro la fine di maggio. Le prime valutazioni da parte degli utenti sono estremamente positive e sottolineano come l’integrazione tra connettività remota e tecnologia DEX risponda efficacemente all’esigenza dei reparti IT di ottenere processi operativi più snelli ed efficienti“.