TruScale DaaS: il nuovo servizio di Lenovo per l’IT sostenibile

Ridurre l’impronta IT è diventata una priorità per le aziende, che cercano soluzioni capaci di supportarle nella transizione verso un modello più sostenibile. Per rispondere a questa esigenza, Lenovo ha presentato TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability, una soluzione modulare pensata per aiutare le aziende a raggiungere obiettivi di sostenibilità modernizzando al contempo l’infrastruttura IT. Il servizio offre strumenti per ridurre l’impronta di carbonio, prolungare la vita utile dei dispositivi e accelerare la transizione verso un’economia circolare, supportata da oltre 15 anni di esperienza Lenovo nel recupero degli asset e più di 1 milione di dispositivi dismessi in modo responsabile.

In alcune implementazioni, TruScale DaaS ha permesso di ridurre i costi IT legati ai dispositivi fino al 35%, senza la necessità di investimenti iniziali o cicli di approvvigionamento complessi. Secondo recenti ricerche, il 62% delle aziende investe in sostenibilità per i risparmi economici associati, evidenziando il doppio valore – finanziario e ambientale – della soluzione Lenovo.

Questa nuova offerta si aggiunge alla piattaforma TruScale DaaS, già utilizzata per gestire milioni di dispositivi in tutto il mondo. Il modello, focalizzato sulla sostenibilità, integra dispositivi, servizi e finanziamenti in un’unica soluzione scalabile in abbonamento. Fin dal primo giorno, ogni dispositivo contribuisce a una strategia IT più circolare, efficiente e sostenibile, generando ROI misurabile in poche settimane.

Sostenibilità alimentata da un IT circolare

Opzioni modulari in ogni fase del ciclo di vita dei dispositivi aiutano a ridurre le emissioni, recuperare valore e limitare i rifiuti elettronici, tra cui:

Carbon Impact Portal – insight in tempo reale a livello di dispositivo per supportare il reporting ESG

Dispositivi ricondizionati certificati – riducono i costi di aggiornamento e l’impronta di carbonio

Servizi di compensazione CO₂ – compensazione integrata delle emissioni con azioni climatiche verificate

Servizi di recupero asset – dismissione protetta e recupero del valore residuo

Secondo McKinsey, fino al 60% delle emissioni dei dispositivi può essere ridotto adottando strategie come la riduzione del numero di dispositivi per utente e l’estensione della loro durata. Lenovo supporta questo impatto con opzioni modulari per prolungare la vita dei dispositivi, ricondizionare l’hardware e compensare le emissioni lungo tutto il ciclo di vita.

Benefici comprovati di Lenovo TruScale DaaS

Impatto sui costi : Il 57% degli utenti DaaS segnala una riduzione del costo per postazione I clienti Lenovo registrano una riduzione del TCO del 20% I risparmi sulla manutenzione IT variano dal 10 al 40%

: Efficienza energetica dei dispositivi : Il 100% dei laptop e desktop commerciali Lenovo e il 98% dei monitor sono certificati ENERGY STAR

:

Risultati concreti

Coventry University Group ha sostituito il proprio parco IT obsoleto con Lenovo TruScale DaaS, compensando 223 tonnellate di CO₂ grazie ai servizi di offset inclusi. Il cambiamento ha permesso di risparmiare 40 ore settimanali di lavoro IT e migliorare la consegna e il supporto dei dispositivi a livello globale.

Un percorso più intelligente verso un IT sostenibile con Lenovo TruScale DaaS for Sustainability

Lenovo TruScale DaaS for Sustainability genera valore misurabile in cinque fasi chiave del ciclo di vita dei dispositivi: Consulenza, Implementazione, Supporto, Gestione, Dismissione & Rinnovo. Questo approccio strutturato consente ai responsabili IT di coniugare efficienza operativa e responsabilità ambientale in ogni fase. Strumenti basati su AI come Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) e Care of One guidano strategie di rinnovo sostenibile e migliorano l’esperienza dei dipendenti.

Dichiarazioni

“Le aziende stanno ripensando la gestione dell’IT non solo in termini di performance, ma anche di impatto”, ha dichiarato John Stamer, Vicepresidente e General Manager, Global Product Services di Lenovo. “TruScale DaaS for Sustainability riflette la nostra visione del futuro dell’IT: circolare per impostazione predefinita, intelligente per progettazione e responsabile nei risultati. È un modo più intelligente e resiliente di generare valore in azienda”.

“Lenovo TruScale ci offre la scalabilità e la flessibilità necessarie per gestire il nostro patrimonio tecnologico in modo efficiente e raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni”, ha dichiarato Ian Dunn, Provost, Coventry University Group. “Ha alleggerito il carico sui nostri team interni, permettendoci di concentrarci sull’esperienza degli studenti”.

“L’IT sostenibile deve generare valore, non complessità”, ha dichiarato Rakshit Ghura, Vicepresidente e General Manager, Digital Workplace Solutions di Lenovo. “I CIO oggi devono garantire performance aziendali e progresso sostenibile in parallelo. TruScale DaaS for Sustainability risponde a questa esigenza con un IT circolare e basato sui dati, che semplifica le decisioni e genera ROI fin dal primo giorno”.