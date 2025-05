Vertiv: soluzioni di alimentazione a 800 VDC pronte nel 2026

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha confermato di essere in linea con l’annuncio di NVIDIA sulla roadmap per l’implementazione di architetture di alimentazione a 800 VDC (Volt di corrente continua) per la nuova generazione di data center incentrati sull’AI. Il portfolio di soluzioni di alimentazione a 800 VDC di Vertiv, in grado di tracciare la direzione per progetti di futura generazione, è previsto per la seconda metà del 2026, prima del lancio delle piattaforme NVIDIA Kyber e NVIDIA Rubin Ultra.

Vertiv al passo di NVIDIA per fornire soluzioni ad alta densità ed efficienza energetica alle AI factory

Vertiv si allinea alla roadmap di NVIDIA AI per restare sempre un passo avanti rispetto all’evoluzione delle GPU, consentendo ai clienti di adottare l’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento in sincronia con le piattaforme di calcolo di nuova generazione offerte da NVIDIA. Vertiv offre soluzioni end-to-end per l’alimentazione, il raffreddamento, l’infrastruttura integrata e i servizi a supporto delle AI factory e di altre tipologie di data center.

Poiché i requisiti di alimentazione dei rack negli ambienti di AI superano i canonici 300 kilowatt, la tecnologia 800 VDC consente un’erogazione di energia centralizzata e più efficiente, riducendo l’uso di cavi di rame, la corrente e le perdite di potenza. La futura gamma di prodotti Vertiv comprenderà raddrizzatori centralizzati, busway DC ad alta efficienza, convertitori DC-DC a livello di rack e sistemi di backup compatibili con la DC, ampliando l’ampia gamma di soluzioni end-to-end per la gestione dell’alimentazione, che include già un solido sistema di alimentazione AC.

L’esperienza di Vertiv nel settore dell’alimentazione in corrente continua copre oltre due decenni di implementazioni a ±400 VDC, ampliata da acquisizioni strategiche nei primi anni 2000. Queste soluzioni supportano carichi critici nelle reti di telecomunicazione globali, nelle microgrid integrate e nelle strutture mission-critical. Grazie a questa esperienza, Vertiv si è affermata come leader affidabile nella progettazione, implementazione e gestione sicura di architetture DC ad alta tensione, con una scalabilità, un portfolio e un’affidabilità a lungo termine ampiamente comprovati.

Studiato in funzione di ambienti AI omogenei in contesti hyperscale, il portfolio 800 VDC di Vertiv è un pilastro fondamentale della propria strategia “unit of compute”, un design a livello di sistema progettato per consentire a tutti i componenti dell’infrastruttura di interoperare come un unico sistema modulare e scalabile, in grado di soddisfare le esigenze infrastrutturali delle GPU di prossima generazione. Il supporto di Vertiv per le architetture AC e DC è un elemento di differenziazione strategico nel panorama in evoluzione dei data center AI.

Dichiarazioni

“Con l’evoluzione delle GPU per supportare applicazioni AI sempre più articolate su scala di giga-watt, i produttori di sistemi di alimentazione e raffreddamento devono essere altrettanto innovativi per fornire soluzioni ad alta densità ed efficienza energetica per le AI factory. Sebbene il portfolio 800 VDC sia una novità, l’alimentazione in corrente continua per noi non è qualcosa di nuovo, ma è la continuazione di ciò che abbiamo già realizzato su larga scala”, ha dichiarato Scott Armul, executive vice president of global portfolio and business units di Vertiv. “Abbiamo impiegato decenni nell’implementazione di architetture a corrente continua a più alto voltaggio per applicazioni globali nel settore delle telecomunicazioni, dell’industria e dei data center. Affrontiamo questa transizione da una condizione di vantaggio e con un’esperienza concreta per soddisfare le esigenze delle AI factory”.