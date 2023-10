Avanade Cloud Impact dimezza i costi

Si chiama Avanade Cloud Impact la piattaforma annunciata da Avanade per aiutare le organizzazioni a creare una base digitale AI-ready e rendere disponibili fondi da reinvestire in innovazione.

Avanade Cloud Impact utilizza i più avanzati sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per integrare e analizzare dati tecnici, aziendali e di settore, provenienti da diverse fonti. Grazie alla sua efficacia, i clienti Avanade stanno già risparmiando fino al 50% sulla spesa cloud, ottenendo una riduzione dei costi anche per applicazioni specifiche.

Con la crescita esponenziale dell’adozione di servizi cloud, il tessuto digitale delle aziende si sta trasformando rapidamente, offrendo notevoli vantaggi in termini di agilità e flessibilità. Tuttavia, molte organizzazioni non riescono a sfruttare appieno il valore del loro percorso verso il cloud. L’aumento dei consumi genera infatti ridondanza, debito tecnico e spese nascoste legate ad applicazioni legacy. A lungo andare, questo si traduce in un ambiente appesantito e dispendioso in termini di risorse, che potrebbero altrimenti essere investite nello sviluppo di funzionalità innovative, come l’intelligenza artificiale.

Modernizzazione personalizzata nel percorso verso il cloud

Avanade Cloud Impact analizza i modelli di consumo del cloud e li confronta con diverse fonti di dati, come ad esempio i sistemi di IT Service Management e di Configuration Management Database. Si tratta di standard architetturali definiti per generare insights su un’ampia gamma di rischi e opportunità in ambiente IT.

Gli insight che il sistema fornisce spaziano da osservazioni a suggerimenti per la modernizzazione e in alcuni casi includono un’analisi costi-benefici relativa allo specifico suggerimento. Con questa piattaforma i CIO possono essere certi che i team stiano usando applicazioni business-critical in modo sicuro.

Avanade Cloud Impact è anche in grado di fornire informazioni sui picchi di consumption e sulle opzioni di riprogettazione delle applicazioni. In questo modo diventa possibile ottenere risparmi sui costi del cloud fino al 50%, quantificando i vantaggi in termini di sostenibilità, senza la necessità di apportare modifiche al codice.

Avanade Cloud Impact ottimizza i costi di gestione

“Tempo fa, scegliere la migliore strategia di adozione del cloud era la sfida principale per le aziende. Ora, però, l’ottimizzazione dei costi di gestione degli ambienti cloud ha acquisito maggiore importanza”, spiega Craig Gorsline, Chief Growth Officer e Global Technology Business Group Lead di Avanade. “Attraverso una migliore ottimizzazione dei costi, i leader di oggi possono gestire la propria infrastruttura cloud in modo più efficace, creare un vantaggio competitivo, mitigare i rischi. In altre parole: promuovere la sostenibilità e la crescita a lungo termine attraverso l’IA”.

“Con il crescente utilizzo di IaaS e PaaS, le organizzazioni si trovano ad affrontare costi considerevoli e continuativi. Gli stessi che potrebbero essere ridotti se adottassero un approccio più ponderato e proattivo alla gestione dei propri ambienti cloud”, continua Gorsline.

“La nostra piattaforma Avanade Cloud Impact è un vero e proprio consulente digitale. È, infatti, in grado di informare, istruire e consentire di creare valore attraverso l’ottimizzazione degli ambienti cloud Azure e la gestione attenta dei costi”, dichiara Lucio Savino, Azure Platform Solution Architect di Avanade ICEG.

La soluzione rientra nel programma di Avanade volto ad aiutare i clienti nell’adozione di un approccio AI-first in azienda. La società offre un workshop introduttivo gratuito ai clienti qualificati. Obiettivo: supportare le aziende nell’ottimizzazione dei costi attraverso la piattaforma Avanade Cloud Impact.