OpenText e S3NS collaborano con Google Cloud per offrire soluzioni di cloud sovrano europeo

OpenText, specialista globale nella gestione dei dati per l’AI in ambito enterprise, ha annunciato una partnership strategica con S3NS, un’alleanza tra Thales, attiva nella cybersecurity, e Google Cloud, per offrire alle organizzazioni europee una piattaforma cloud di fiducia basata sulla tecnologia Google Cloud, in grado di soddisfare i più elevati criteri di sicurezza e compliance in Francia e di garantire rigorosi requisiti di residenza dei dati, conformità normativa e controlli operativi.

La partnership dà vita a un’architettura ibrida di trusted cloud per l’Europa, erogata dalla Francia, che consente alle organizzazioni di mantenere i workload dei dati più sensibili all’interno di un ambiente soggetto a governance locale, sfruttando al contempo in modo sicuro i servizi cloud degli hyperscaler per i workload non sensibili, e per sostenere l’innovazione e la scalabilità.

Questo approccio è pensato per preservare la piena interoperabilità con le piattaforme cloud globali, consentendo alle organizzazioni francesi ed europee di continuare a beneficiare dell’innovazione degli hyperscaler, nel rispetto degli obblighi normativi locali.

Le capacità di OpenText e S3NS in ambito cloud affidabile soddisfano rigorosi requisiti normativi e operativi, facendo leva sull’esperienza operativa e di sicurezza di OpenText maturata nell’erogazione di ambienti cloud di livello governativo in più giurisdizioni, incluse implementazioni autorizzate FedRAMP, valutate secondo IRAP e allineate ai requisiti Protected B, e sulla piattaforma qualificata SecNumCloud di S3NS, PREMI3NS, per creare un’offerta ibrida di cloud affidabile progettata specificamente per i requisiti normativi e giurisdizionali francesi. Questo consente alle organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati, come quelle che gestiscono dati sensibili di cittadini, pazienti o di natura finanziaria, di adottare servizi cloud mantenendo piena compliance e controllo.

Con la possibilità di includere nel tempo ulteriori soluzioni, l’offerta ibrida sovrana iniziale comprenderà:

Dedicated Private Cloud : OpenText™ Content Management e Documentum Content Management per i dati altamente sensibili.

: OpenText™ Content Management e Documentum Content Management per i dati altamente sensibili. Sovereign SaaS : OpenText™ Core Archive for SAP® Solutions, offerto come servizio multi-tenant con residenza dei dati in Europa.

: OpenText™ Core Archive for SAP® Solutions, offerto come servizio multi-tenant con residenza dei dati in Europa. Compliance normativa: supporta il GDPR, SecNum 3.2 e altri requisiti europei in materia di sovranità dei dati.

“La data governance e l’allineamento normativo sono alla base della fiducia digitale per le organizzazioni regolamentate”, ha dichiarato Shannon Bell, Chief Digital Officer e Chief Information Officer di OpenText. “In tutta Europa, le organizzazioni cercano innovazione che preservi sovranità e controllo. OpenText risponde a questa esigenza combinando l’innovazione degli hyperscaler con un modello operativo governato in modo indipendente, offrendo ai clienti la fiducia necessaria per modernizzare mantenendo dati, accessi e operazioni saldamente sotto controllo regionale”.