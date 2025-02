OVHcloud: Object Storage Standard 3-AZ disponibile nella regione di Parigi

OVHcloud ha reso disponibile Object Storage nella sua zona a multi-disponibilità situata nella Regione di Parigi. A seguito dell’espansione del suo portafoglio Public Cloud, che comprende oltre 40 prodotti e servizi, OVHcloud introduce in tal modo nuovo modello di distribuzione con una nuova zona a multi-disponibilità per la sua soluzione Object Storage. ha reso disponibile Object Storage nella sua zona a multi-disponibilità situata nella Regione di Parigi. A seguito dell’espansione del suo portafoglio Public Cloud, che comprende oltre 40 prodotti e servizi, OVHcloud introduce in tal modo nuovo modello di distribuzione con una nuova zona a multi-disponibilità per la sua soluzione Object Storage.

Object Storage – Standard 3-AZ è progettato per soddisfare requisiti rigorosi di resilienza e garantisce sia disponibilità dei dati sia continuità del servizio, risultando così particolarmente adatto a carichi di lavoro critici nel cloud in settori come quello bancario, sanitario, assicurativo e delle organizzazioni governative.

Sono entusiasta di annunciare la disponibilità immediata di Object Storage – Standard 3-AZ. Questo lancio non solo dimostra la costante e concreta attuazione della nostra roadmap, ma offre anche un nuovo modello di distribuzione per carichi di lavoro cloud critici, in cui la continuità è fondamentale. E siamo solo all’inizio!” ha affermato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer di OVHcloud. ” ha affermato

Resilienza all’avanguardia per i dati mission-critical nel Cloud

In vari settori, come e-commerce, piattaforme online, streaming media, applicazioni B2B e servizi finanziari, le applicazioni sensibili e mission-critical richiedono sia accesso continuo ai dati sia failover ridondanti per mantenere un’elevata disponibilità. Per queste applicazioni, Object Storage – Standard 3-AZ distribuisce i dati su tre zone di disponibilità. Sfruttando tre data center distinti situati a breve distanza (pochi chilometri di distanza tra ogni Availability Zone), l’infrastruttura è stata progettata specificamente per resistere alla perdita di una zona di disponibilità. Ciascuna di esse è dotata di una propria fonte di energia elettrica distinta e di una rete a bassa latenza, garantendo in tal modo che i dati rimangano sicuri e accessibili anche in caso di interruzione della disponibilità di una zona.

In caso di interruzione, la capacità di ripristinare rapidamente i dati dallo Storage 3-AZ riduce al minimo i tempi di inattività, mantenendo la business continuity e riducendo i tempi di recupero. Un modello di distribuzione 3-AZ previene le interruzioni dei servizi: nel caso un incidente colpisca uno dei siti delle 3-AZ, lo storage rimane operativo e accessibile nelle due zone rimanenti. In linea con le sue ambizioni, Object Storage – Standard 3-AZ di OVHcloud è supportato da uno SLA del 99,99%.

Per rafforzare ulteriormente la resilienza intrinseca dell’architettura 3-AZ e per una maggiore sicurezza dei dati, i clienti 3-AZ hanno la possibilità di eseguire il backup dei loro dati – attraverso un semplice clic – verso un’altra regione 1-AZ situata in Francia. L’opzione di Offsite Replication replica automaticamente i dati ospitati nella regione di Parigi in uno dei siti di OVHcloud in Francia: Strasburgo, Gravelines o Roubaix.

Nell’ottica di garantire un servizio sempre migliore ai propri clienti e nello specifico ambito della propria roadmap di nuovi prodotti a multi-zona di disponibilità, OVHcloud prevede il rilascio a breve di una serie di soluzioni Public Cloud: questa primavera, infatti, il Gruppo lancerà le versioni Beta di soluzioni all’avanguardia, come le istanze Compute (B3, C3 e R3), Block Storage e soluzioni avanzate di rete, fruibili nel modello di distribuzione multi-zona di disponibilità.

Soluzione reversibile con elevati standard di protezione dei dati

L’Object Storage – Standard 3-AZ di OVHcloud è compatibile con S3* e rispetta gli standard di mercato con supporto nativo per la replica asincrona, il controllo delle versioni e l’immutabilità dell’oggetto. La soluzione offre un’interoperabilità ottimale in ambienti multi-cloud ed è compatibile con numerose soluzioni di storage riconosciute come Veeam, HYCU e Nextcloud.

Sfruttando i più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati, a partire da quelli ISO 27001, la regione 3-AZ di Parigi ha ottenuto la certificazione HDS.

Prezzi e disponibilità

Object Storage – Standard 3-AZ è ora disponibile per i clienti europei nella regione 3-AZ di Parigi. I prezzi partono da 14 euro/TB al mese, senza costi di trasferimento e uscita. I volumi superiori a 500 TB sono tariffati a 11 euro/TB al mese, senza costi di uscita. L’opzione Offsite Replication ha un costo aggiuntivo di 4 euro/TB al mese.