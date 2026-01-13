AI Diffusion Report: Microsoft presenta la nuova edizione

Il Microsoft AI Economy Institute ha rilasciato la nuova edizione dell’ AI Diffusion Report “Global AI Adoption in 2025 – A Widening Digital Divide”, lo studio che fa il punto sulla diffusione dell’intelligenza artificiale e include un’analisi delle tendenze utile a contestualizzare l’attuale adozione dell’AI su scala globale.

Il nuovo report mette in luce una costante crescita nell’adozione dell’AI associata però a un aumento del divario globale tra Nord e Sud del mondo. Due tendenze sono particolarmente interessanti da analizzare: il salto della Corea del Sud nel ranking globale sulla diffusione dell’AI e la grande popolarità di DeepSeek in mercati storicamente poco serviti dai provider tradizionali.

I principali dati che emergono dall’AI Diffusion Report:

L’adozione globale dell’intelligenza artificiale ha continuato a crescere nel secondo semestre del 2025, aumentando di 1,2 punti percentuali rispetto alla prima metà dell’anno, con circa una persona su sei nel mondo che ora utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa .

, passando dal 25,8% nel primo semestre al 27,8% nel secondo semestre dell’anno appena concluso. Il divario globale è in aumento , l’adozione nel Nord del mondo è cresciuta a una velocità quasi doppia rispetto al Sud del mondo. Di conseguenza, il 24,7% della popolazione in età lavorativa nel Nord globale utilizza ora questi strumenti, rispetto a solo il 14,1% nel Sud globale.

, che ha guadagnato terreno nei mercati poco serviti dai fornitori tradizionali. Pubblicando il proprio modello con licenza open source MIT e offrendo un chatbot completamente gratuito, DeepSeek ha eliminato le barriere finanziarie e tecniche che spesso limitano l’accesso all’AI. La sua adozione è rimasta limitata in Nord America ed Europa, ma è decollata in e in tutta l’ , aree in cui altri servizi sono soggetti a restrizioni o dove l’accesso alle tecnologie straniere è tradizionalmente limitato. L’ascesa di DeepSeek sottolinea anche una verità più ampia: la diffusione globale dell’AI è influenzata da fattori di accessibilità e la prossima ondata di utenti potrebbe provenire da comunità che storicamente hanno avuto un accesso limitato al progresso tecnologico. La sfida per il futuro sarà garantire che l’innovazione si diffonda in modo da ridurre i divari, anziché accentuarli, e con attenzione ad etica e sicurezza

Il Report completo è disponibile QUI!