Attacchi potenziati dall’IA: le difese aziendali arrancano

L’indagine State of Ransomware 2025 di CrowdStrike rivela che il 76% delle aziende a livello globale fatica a tenere il passo con la velocità e la complessità degli attacchi potenziati dall’IA. Con l’89% degli intervistati che considera una protezione basata su IA essenziale per colmare il divario, i risultati indicano con chiarezza che il futuro della prevenzione delle violazioni dipenderà da chi saprà sfruttare il vantaggio nell’uso dell’IA: avversari o difensori.

Principali risultati del rapporto State of Ransomware 2025

Le difese tradizionali non tengono il passo: il 48% delle aziende intervistate indica le catene degli attacchi potenziati dall’IA come la minaccia ransomware più critica oggi, mentre l’85% ritiene che I metodi tradizionali di rilevamento stiano diventando obsoleti di fronte agli attacchi potenziati dall’IA.

L’approccio “agentico” di CrowdStrike per superare gli le minacce e gli attacchi potenziati dall’IA

CrowdStrike pone i difensori in vantaggio nella corsa per la superiorità nell’IA, fornendo velocità, intelligence e automazione efficaci per bloccare le minacce e gli attacchi ransomware potenziati dall’IA prima che possano causare interruzioni e consentire cifrature o estorsioni. Attraverso la Agentic Security Platform, la Agentic Security Workforce di CrowdStrike affida agli analisti della sicurezza il comando di agenti di IA “mission-ready” in grado di gestire workload critici e automatizzare attività a elevato dispendio di ore/uomo, ribaltando così il fattore tempo a favore dei difensori. Il risultato è una protezione basata sull’IA che mantiene i team di sicurezza sempre un passo avanti rispetto alle minacce guidate dall’intelligenza artificiale.

Dichiarazioni

“Dallo sviluppo di malware all’ingegneria sociale, gli avversari stanno utilizzando l’IA per accelerare ogni fase degli attacchi, riducendo drasticamente il tempo di reazione dei difensori”, ha dichiarato Elia Zaitsev, CTO di CrowdStrike. “L’indagine State of Ransomware 2025 di CrowdStrike conferma che le difese tradizionali non possono competere con la velocità o la complessità degli attacchi potenziati dall’IA. Il tempo è la valuta della cyberdifesa di oggi e, nell’attuale scenario delle minacce dominato dall’IA, ogni secondo conta”.