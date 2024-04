Backup: non trascurarlo mai se vuoi metterti al riparo dalle truffe

Gli attacchi di phishing continuano a crescere: una recente ricerca di Kaspersky rivela che questo tipo di attacco è aumentano del 40% nel 2023, una crescita costante nel corso di tutto l’anno. Per questo le imprese oggi più che mai sono chiamate a mettere in campo strategie globali di sicurezza dove il backup rappresenta una componente fondamentale.

Focus sulla BEC

La BEC (Business Email Compromise) rappresenta una forma particolare di attacco di spear phishing, caratterizzata da una sofisticata truffa online. In questo genere di frode, un criminale informatico interviene manipolando o falsificando le comunicazioni email della vittima al fine di ottenere un vantaggio finanziario o reperire informazioni e dati sensibili. Di solito, la truffa BEC è mirata ai dipendenti di aziende, persuadendoli a compiere azioni dannose, come l’invio di denaro. Le imprese possono così ritrovarsi con i loro conti correnti depauperati a causa di questa forma di frode sofisticata e ingannevole.

La truffa BEC generalmente opera attraverso un sofisticato meccanismo di impersonificazione. In questa modalità, i messaggi fraudolenti sembrano provenire da una figura di autorità all’interno dell’azienda o da un partner fidato. Utilizzando tecniche di social engineering, tali messaggi mirano a ottenere denaro o informazioni riservate. Questo approccio ingannevole sfrutta la fiducia dei destinatari, inducendoli a compiere azioni dannose senza rendersi conto della frode in atto.

Tra gli esempi più comuni di attacco BEC troviamo:

la falsificazione dell’identità del CEO;

falsi ordini di acquisto o fatture;

la modifica delle informazioni di pagamento;

compromissione di email di partner commerciali;

compromissione dell’account;

impersonificazione di un avvocato,

phishing dei dipendenti, furto di dati e così via.

Il backup: un alleato indispensabile

Nella strategia di sicurezza aziendale, le email rivestono un ruolo essenziale, essendo il principale mezzo di comunicazione e lo strumento principale per lo scambio di dati e documenti cruciali. Oltre all’adozione di soluzioni anti-phishing e ad un’adeguata formazione dei dipendenti, è fondamentale effettuare il backup periodico delle mail.

Sembra una banalità dirlo, ma la stragrande maggioranza dei dipendenti mantiene tutte le informazioni che transitano sulla casella di posta sulla propria email, senza memorizzarle altrove. È fondamentale invece, salvare regolarmente le email presenti sul server aziendale su un sistema di backup a lungo termine.

Questo assicura la loro consultabilità e riservatezza, oltre a garantire la continuità delle informazioni. Inoltre, evita la perdita di clienti, il fermo aziendale o gravi danni reputazionali, con possibili implicazioni legali.

Il backup delle email può essere eseguito ad intervalli regolari (ogni giorno o ogni settimana) su una serie variegata di piattaforme che rappresentano luoghi sicuri: dispositivi locali o di archiviazione esterni così come sfruttando servizi cloud offerti dagli email provider.

Le Soluzioni di backup offerte da Qboxmail: con Mail Time Machine il backup diventa automatico

Qboxmail, fornitore di servizi in Cloud per la gestione delle email aziendali, propone alle aziende un sistema di backup delle email eseguito in automatico ogni giorno con tecnologia Snapshot direttamente sui propri storage, senza alcun impatto sulle prestazioni del servizio e conservato in modalità di sola lettura.

La soluzione Mail Time Machine permette un accesso ai backup eseguiti negli ultimi 15 giorni per poter verificare lo stato dei backup o eseguire un ripristino dei messaggi email: questo strumento è pensato per accedere ai backup degli account email aziendali e verificare o recuperare eventuali messaggi persi o eliminati in maniera accidentale.

Archivio Email

Archivio Email di Qboxmail consente di archiviare in cloud tutti i messaggi email aziendali: la soluzione salva e conserva una copia di tutti i messaggi inviati e ricevuti, totalmente in cloud, senza la necessità di installare software o plugin. I messaggi archiviati nella casella email gemella sono accessibili in sola lettura e sono conservati per un periodo massimo di dieci anni senza limiti di spazio.

Scopri di più come mettere al sicuro le mail aziendali con le soluzioni di backup e archiviazione di Qboxmail!